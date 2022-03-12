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Казахстанская Qazaq Air передумала не летать в Россию
18:09 13.03.2022

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о возобновлении рейсов в Россию с 13 марта. Ранее, 12 марта, авиакомпания Qazaq Air отменила рейсы из-за уведомления страховой компании "о непредоставлении страхового покрытия на территории России и в ее воздушном пространстве".

"Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта и доступны для бронирования билетов",- сообщает авиаперевозчик. Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам, отметили в компании.

Qazaq Air - межрегиональная авиакомпания, базируется в аэропорту Нур-Султана.

Источник - centralasia.media
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