Туркменская власть вырастила себе смену, - "Къ"

00:00 14.03.2022 Сердар Бердымухамедов стал президентом под присмотром отца



В Туркмении завершился транзит власти, который, по меркам Центральной Азии, прошел стремительно. Всего месяц назад президент страны Гурбангулы Бердымухамедов неожиданно заявил, что принял решение "дать дорогу молодым", а уже в субботу, 12 марта, в стране прошли досрочные президентские выборы. Хотя официальные результаты еще не объявлены, сомнений в том, кто победил, нет ни у кого - это сын господина Бердымухамедова Сердар. По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, пространство для маневра у него будет небольшим, а первые годы правления пройдут под чутким руководством отца, который сохранит за собой пост председателя верхней палаты парламента.



В субботу в Туркмении прошли досрочные президентские выборы, которые были назначены лишь месяц назад - 12 февраля. Тогда Гурбангулы Бердымухамедов, который кроме президентского поста занимает пост председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента), заявил, что "дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям".



О ком именно идет речь, было понятно сразу - это сын туркменского лидера Сердар Бердымухамедов, который незадолго до того был назначен вице-премьером по экономике, руководил нефтегазовым комплексом страны и совершил несколько самостоятельных зарубежных визитов.



При этом его отец вовсе не собирается уходить на покой - он пообещал "направить свой огромный жизненный и политический опыт" на парламентскую работу.



Хотя господин Бердымухамедов-младший заявляет о полной преемственности курса отца, кое-что новое он все же продемонстрировал, причем прямо в день выборов. На избирательный участок вместе с семьей он приехал за рулем ВАЗ 2107 - видимо, чтобы показать свою близость к народу.



"Как известно, этот автомобиль белого цвета был подарен отцу лидера нации - Мяликгулы Бердымухамедову (то есть еще деду кандидата в президенты.- "Ъ") в благодарность за многолетнюю и безупречную службу в органах внутренних дел и высокий пример патриотизма. Сегодня он хранится в семье Бердымухамедовых как дорогая и ценная реликвия",- сообщает государственный портал "Туркменистан - Золотой век".



"Если мне окажут доверие, я продолжу нейтральную внешнюю политику нашей страны,- сказал кандидат, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.- Туркменистан проводит миролюбивую внешнюю политику, поэтому расширение и укрепление дружественных, добрососедских отношений является одной из основ внешней политики".



Сердар Бердымухамедов также напомнил, что 11 февраля, то есть за день до объявления досрочных выборов, верхняя палата парламента приняла "национальную программу социально-экономического развития Туркменистана на ближайшие 30 лет". Программа включает пять направлений: "обеспечение безопасности и стабильность, продвижение нейтрального статуса страны на международной арене, диверсификация внешнеэкономических отношений, содействие стабильному развитию и гуманизации международных отношений".



Кроме российского агентства ТАСС вопрос Сердару Бердымухамедову позволили задать лишь одному иностранному корреспонденту - представителю турецкого государственного телеканала TRT.



Пригласили журналистов и на участок, где голосовал действующий президент - Гурбангулы Бердымухамедов. Он приехал туда со своей 85-летней матерью. "Отдав свои голоса за наиболее достойного, по мнению главы государства и его мамы Огулабат-эдже, кандидата, они тем самым выполнили гражданский долг и реализовали свои конституционные права,- говорится на сайте государственного портала.- Лидер нации демонстрирует пример самого трепетного отношения к семейным ценностям, старшему поколению, особенно к матерям, окруженным особой любовью и глубоким почитанием".



Уже в воскресенье председатель ЦИК в Туркмении Гулмырат Мырадов выступил на пресс-конференции - но лишь для того, чтобы сказать, что официальные результаты будут известны 14 марта. Правда, особой интриги происходящему это все равно не добавляет. Пока же ЦИК огласил только явку (97,12%) и общее число избирателей: 3 435 950.



Как президент Туркменистана запустил ускоренный транзит власти

Однако эти цифры не все принимают на веру. Численность населения Туркмении и доля тех, кто постоянно живет за границей,- предмет серьезных споров. Перепись населения должна пройти в 2022 году, хотя даже результаты предыдущей, которая прошла в 2012-м, нигде официально не публиковались.



Из страны поступают сообщения о создаваемых властями препятствиях для желающих выехать из страны (преимущественно в Турцию - единственное государство, с которым у Туркмении безвизовый режим). Есть предположения, что число эмигрантов куда выше 2,88%, которые, по официальным данным, не приняли участия в голосовании.



Отметим, что избирательные участки в посольствах и консульствах туркменские власти на открывают. А, по данным источников местной редакции "Радио Свобода" (весь холдинг признан в России СМИ-иноагентом), в 2021 году в Туркмении проживало не более 2,8 млн человек.



Кроме Сердара Бердымухамедова в выборах участвовали еще восемь кандидатов, однако ни одного заметного противника власти до выборов так и не допустили.



Так, бывший министр коневодства, а затем политзаключенный и эмигрант Гельды Кяризов пытался заявить о своих планах стать альтернативным кандидатом, но без какой-то надежды на реальный успех. Он даже не смог подать документы, потому что для этого нужно приехать в страну.



"Мое выдвижение - это попытка разбудить туркменов,- заявил он в интервью агентству "Фергана".- Люди должны понять: изменения возможны. Что касается моего выдвижения, то для этого мы создаем альтернативную платформу для голосования. Через нее избиратели смогут проголосовать, не опасаясь за собственную безопасность. После выборов мы представим свой подсчет голосов. Это позволит узнать настоящие взгляды народа на происходящее".



Как заявил в беседе с "Ъ" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, произошедший в Туркмении политический процесс можно назвать "недотранзитом".



"Сама суть политической системы полностью сохранится, хотя формально во главе станет новый человек,- пояснил он.- При этом пространство для маневра у Сердара Бердымухамедова будет даже меньшим, чем у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после транзита власти в 2019 году. И никакой возможности исправить это положение вещей не будет - он не просто преемник, он еще и член семьи".



Транзит власти в Казахстане завершен

Между тем небольшая интрига все же существует и касается будущего крайне важной для страны нефтегазовой отрасли. В настоящее время основной покупатель туркменского газа - Китай, который инвестировал средства в строительство газопровода. Однако, учитывая тенденцию на отказ Евросоюза от российских углеводородов, нельзя исключать, что альтернативу европейцы будут искать в том числе и в Ашхабаде. Теоретически этот вопрос можно решить, построив Транскаспийский газопровод, но этот проект без особого успеха обсуждается с середины 1990-х годов. К тому же, если Москва сочтет, что проект газопровода прямо противоречит ее интересам, она может помешать его реализации.



"Любая попытка как-то диверсифицировать поставки газа в Европу и уменьшить долю России займет не меньше 10 лет,- рассуждает Станислав Притчин.- То есть это надо было начинать делать еще позавчера. Единственный возможный путь вывода туркменского газа на европейский рынок, который я вижу сейчас,- это своповые поставки с Ираном. Они налажены, но их объемы просто смешные - около 2 млрд. кубометров в год".



Не очень верит в перспективы туркменского газового экспорта в западном направлении и заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.



"Идеи такие есть и уже давно, но прогресса нет по многим причинам. Более того, сейчас к ним добавилась еще одна, а именно официально провозглашенная политика ЕС по отказу от углеводородов, которая предполагает и ускоренный отказ от природного газа", – заявил "Ъ" господин Гривач.



По мнению эксперта, в этой связи любые инвестиционные проекты, ориентированные на европейский газовый рынок теряют смысл. "Зачем Туркмении или компаниям вкладывать миллиарды долларов в разработку новых запасов и строительство инфраструктуры, а на это уйдет несколько лет, чтобы потом им пожали руку и сказали, что ваш газ не нужен?- задается вопросом Алексей Гривач.- Это абсурд европейской энергетической политики. Со сжиженным газом попроще, так как его можно отправить на другие рынки. Но официальные планы европейцев и зеленая риторика уже сдерживают и будут сдерживать впредь инвестиции даже в сжиженный газ".



Кирилл Кривошеев

13.03.22 Источник - kommersant.ru

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