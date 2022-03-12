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Кто такие сикхи. Что надо знать об одной из самых влиятельных этноконфессиональных групп ИндииКто такие сикхи. Что надо знать об одной из самых влиятельных этноконфессиональных групп Индии
00:10 14.03.2022

Кусая длинный ус: кто такие сикхи и как они живут
Что надо знать об одной из самых влиятельных этноконфессиональных групп Индии

Фото: Алексей Терентьев

Статные люди с цветными тюрбанами на головах, пышными усами и окладистой бородой, военной выправкой и полным собственного достоинства взглядом. Именно так выглядят сикхи - хотя они составляют лишь 2% населения Индии, их влияние на политическую, экономическую и культурную жизнь страны трудно переоценить. Будни и праздники сикхов - в фотогалерее "Известий"

Дословно слово "сикх" означает ученик или последователь. Сикхизм - относительно молодая религия, основанная в XV веке в Пенджабе гуру Нанаком, объединившим в своем учении элементы ислама и индуизма

Для сикхов не существует разделения людей по вере и происхождению. И, что более важно для Индии, нет разделения на касты. Поэтому принять сикхизм и стать сикхом может в теории любой человек

В сикхизме женщина имеет такие же права, как и мужчина. Однако покрывать голову в общественных местах для нее все же обязательно

Сегодня сикхов можно встретить не только по всей Индии, но и по всему миру. Однако главным местом их проживания остается штат Пенджаб, где почти 600 лет назад возникла их религия

Сикхи отличаются удивительной честностью, гостеприимством, радушием, готовностью помочь. Так что, нанимая в Индии водителя, многие путешественники выбирают именно сикха

Оказавшийся в сложной ситуации без денег и ночлега, путник может обратиться в ближайшую гурдвару - так называется сикхский храм. Там всегда предложат бесплатную еду и ночлег (при условии, что у вас нет денег, которых может хватить на самый дешевый отель в городе)

Сикхская гурдвара держится на нескольких столпах, один из которых - пангат, общая кухня. Еду варят в огромных котлах, чтобы хватило на всех. Обычно это достаточно простая пища - риса, дал и лепешки

Для сикхов еда имеет важный объединяющий смысл - в гурдваре все едят общую пищу и ни один пришедший не должен остаться голодным

Во внутреннем дворе центральной гурдвары в Дели на раздачу еды собирается множество самых разных людей

Даже несмотря на большое помещение, часто там занят каждый свободный метр. Но никто из гостей никогда не уйдет голодным

Как и в любой религии, здесь приветствуются пожертвования, оставляемые на общее дело. Готовность помочь в строительстве, выполняя посильную работу, ценится ничуть не меньше, чем деньги

К тому, что работа на общее дело есть благо для всех, детей приучают с самого детства

В каждом сикхском храме всегда для посетителей есть питьевая вода

Войти в сикхский храм может любой человек вне зависимости от его веры, возраста и пола. Нужно только соблюдать простые правила - покрыть голову платком и разуться перед входом. При всех крупных храмах есть специальные места для хранения обуви

А в некоторых храмах, как, например, в Золотом храме в Амритсаре, у вас не только возьмут обувь не хранение, но и бесплатно ее почистят, пока вы посещаете гурдвару

Обряд посвящения в сикхизм предусматривает омовение. Внутри многих крупных гурдвар находится специальный бассейн. Сикхи верят, что омовение, совершаемое в священном месте, очищает карму, восстанавливает силы человека

Золотой храм Хармандир-Сахиб в городе Амритсар - главный центр сикхизма в мире. Это потрясающий по красоте и величию комплекс, сочетающий белоснежные здания, большой бассейн и главный храм, расположенный в центре бассейна

Сикхи очень внимательно относятся к гигиене, чем особенно выделяются на фоне всей остальной Индии. Отели, принадлежащие сикхам, считаются самыми чистыми во всей Индии

В сикхизме нет практики безбрачия или отшельничества. Сикхи не считают, что активная общественная жизнь противоречит духовному развитию человека

В жизни сикхов есть определенные правила. Их пять: запрет на стрижку волос, металлический браслет как символ связи с Богом, меч или кинжал как символ готовности защищать и помогать слабым и короткие штаны, завязываемые веревкой на поясе. Они символизируют контроль желаний

Вставать сикх должен всегда до рассвета, и первые слова и мысли должны быть обращены к Богу

Сикхи считаются воинственным и дисциплинированным народом. Многие из них идут на военную службу и занимают там высокие посты

Готовность защищать свою веру и свои территории часто оборачивалась для сикхов проблемами на протяжении всей их истории

Сикхская гурдвара есть и в Москве. Как и во всем мире, вход сюда открыт всем, кому близки сикхские принципы, интересны сикхские культура и религия

https://iz.ru/1286928/gallery/kto-takie-sikkhi-obraz-zhizni-vera-traditcii

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647205800


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