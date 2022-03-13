Душанбе и Бишкеку нужен арбитр, - В.Панфилова

06:27 14.03.2022

Киргизия договорилась с Таджикистаном не использовать на границе беспилотники

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



13.03.22



На киргизско-таджикской границе опять неспокойно.

Очередная перестрелка на таджикско-киргизской границе завершилась соглашением сторон не использовать беспилотные летательные аппараты на приграничных территориях, а военнослужащим двух стран запретили применять оружие. Обещания Душанбе и Бишкека решить пограничный вопрос путем переговоров остаются на уровне декларации. Судя по всему, без арбитра, заинтересованного в стабильности в Центральной Азии, война будет продолжаться бесконечно.

На границе Таджикистана и Киргизии вновь стреляли. Один человек погиб, один получил ранение. На этот раз перестрелку устроили сами пограничники двух стран. Обе стороны, как обычно, обвиняют друг друга. По версии киргизской стороны, таджикские пограничники, пользуясь тем, что их численность больше, попытались выйти на новый рубеж. Киргизские коллеги воспрепятствовали и открыли огонь. На следующий день, 11 марта, таджикские военнослужащие начали забрасывать камнями проезжавшие по дороге автомобили граждан Киргизии. И снова стрельба. В конфликт вмешался еще один таджикский пограничный наряд, который "открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились киргизские пограничники".



По версии таджикской стороны, киргизскими военнослужащими были обстреляны несколько домов в селе Чорку Исфаринского района. Инцидент произошел во время пересменки таджикских пограничников. Словесная перепалка между военнослужащими двух стран переросла в 20-минутную перестрелку. В результате один солдат погиб на месте, получил ранения еще один местный житель, сообщил радио "Озоди" очевидец трагедии.



Обострению обстановки предшествовала, по версии погранслужбы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, передислокация военной техники на территории Таджикистана, сообщило информагентство 24.kg. Было отмечено передвижение колонны автомобилей "Урал" с военнослужащими и полевой кухней, а также военный автотрал, перевозивший гусеничную технику в сторону киргизской границы. Представители погранвойск Таджикистана на запрос военного ведомства Киргизии о передислокации техники ответили, что "это внутреннее передвижение военной техники Минобороны Таджикистана, и оно никак не связано с мероприятиями по усилению таджикско-киргизской границы либо какими-то учениями".



После стрельбы уже по традиции начались переговоры. Представители Таджикистана и Киргизии 12 марта встретились на погранпункте "Гулистон" в Исфаринском районе Согдийской области и договорились не допускать впредь подобных инцидентов. Стороны констатировали, что проблема в несогласованных участках границы. Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 970 км, из которых делимитированы и демаркированы только 519 км. Они также договорились "принять меры по выполнению межправительственных соглашений и протоколов по взаимодействию и координации усилий, направленных на недопущение инцидентов на приграничных территориях двух стран". Военнослужащие при возникновении инцидентов не должны поддаваться на провокации, а должны "решительно пресекать деструктивные действия лиц, способствующих обострению обстановки на границе". Вопросы хозяйственной деятельности жителей приграничных территорий двух республик будут рассмотрены на уровне руководителей областей. Кроме этого, стороны договорились запретить использование беспилотников на приграничных территориях. Напомним, что глава ГКНБ Киргизии Камчибек Ташиев обещал передать на вооружение в Баткенскую область турецкие беспилотники. В январе 2022 года на встрече с местными жителями Ташиев заявил, что скоро в Киргизию прибудет новая военная техника: "Деньги уже выплачены. Вы увидите, такой техники у нас еще никогда не было. Все это отдадим Баткену". Он тогда не исключил, что конфликты будут повторяться (см. "НГ" от 30.01.22).



Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев сказал "НГ", что нынешняя перестрелка и переговоры – это очередной частный эпизод общей проблемы в этом регионе. "И перестрелки разного масштаба, и переговоры на разных уровнях – все это было десятки раз, и нынешний инцидент в целом не последний. Попытки что-то урегулировать на двустороннем уровне давным-давно зашли в тупик. Кроме того, руководству обеих стран этот конфликт в определенной мере даже выгоден, поскольку отвлекает внимание от внутренних проблем и позволяет консолидировать общество на агрессивной националистической основе. Использование образа врага – это древнейший политологический прием, позволяющий перенаправить любые протестные настроения, возникающие прежде всего на социально-экономической основе, переадресовать соседней стране и соседнему этносу", – считает эксперт. По мнению Князева, для действительного урегулирования теперь уже необходимо привлечение третьей стороны. "Нужен внешний арбитр. Им может стать Россия, ОДКБ, Китай, Узбекистан, ШОС – словом, любой внешний актор, заинтересованный в стабильности в Центральноазиатском регионе. Без создания такой трехсторонней площадки и внешнего арбитража война на границе будет продолжаться бесконечно", – резюмировал эксперт.