Тайвань будет сопротивляться КНР по образцу Украины, - В.Скосырев

06:30 14.03.2022

Опорой станут американские ракеты и резервисты

Владимир Скосырев

13/03/22

Президент Тайваня Цай Инвэнь призвала резервистов быть готовыми к обороне острова.

США посоветовали Тайваню учесть опыт Украины и защищаться американским оружием, а также партизанскими методами в случае высадки десанта КНР. Президент Тайваня Цай Инвэнь посетила учения резервистов и, сославшись на Украину, заявила, что главное – единство народа и международная солидарность. По мнению экспертов из Китая, Москва не ожидала такого сопротивления украинцев и резкой международной реакции. Как говорят отставники Народно-освободительной армии КНР (НОАК), в возможной операции по воссоединению острова главной ее заботой будет снизить свои потери и уменьшить ущерб населению.



Вашингтон счел, что лучший способ взбодрить Тайвань, своего неформального союзника, – объяснить ему, как обороняться в свете событий в Украине.



Отпор, который дает Украина, должен, по словам высокопоставленных чиновников Министерства обороны США Мейры Карлин и Джессики Льюис, послужить образцом для острова, если Китай решит нарушить его "суверенитет". Тайваню, во-первых, нужно привести в состояние готовности свое население и приобрести высокоэффективные мобильные оборонительные системы – так называемое асимметричное оружие. Во-вторых, Тайвань должен создать территориальную армию и подготовить 900 тыс. резервистов.



Как напоминает Reuters, у США, главного поставщика оружия для острова, нет дипломатических связей с Тайванем, и они не обязаны по закону оборонять Тайвань. Вот сотрудники Пентагона и настоятельно рекомендуют Тайбэю полагаться на себя и даже формировать структуру партизанского движения. Президент Тайваня Цай Инвэнь, очевидно, согласна с советом американцев и внесла свою лепту в укрепление обороны острова. Она посетила центр обучения резервистов. Одетая в военную форму, с бронежилетом на груди, Цай заявила, что в свете происходящего в Украине защита государства зависит от единства народа, важна и международная солидарность. А потому ежегодные сборы запасников будут длиться две недели вместо прежних 5–7 дней. Причем упор в учебе будет делаться на огневую подготовку.



Пекин никогда не отказывался от использования силы для воссоединения Тайваня, и НОАК, по сведениям газеты South China Morning Post, извлекает уроки из опыта партизанской войны в Украине. Также тщательно анализируется то, как украинские войска используют противотанковые вооружения и ракеты ПВО, поставленные Западом. Конечно, в случае возможного конфликта из-за Тайваня неравенство в мощи между континентальным Китаем и островом будет гораздо большим, чем между Россией и Украиной. Отсюда в Китае военные делают упор на асимметричные средства боя, которые может применить противник.



Такая военная техника, как зенитные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin, может быть легко замаскирована, эти виды оружия могут поражать большие цели, говорит Сун Чжунпин, бывший служащий НОАК. Игл Инь, научный сотрудник в Фонде международных и стратегических исследований в Пекине, считает, что Москва недооценила противника. А если дело дойдет до воссоединения Тайваня, то НОАК придется позаботиться о минимизации своих жертв и о том, как избежать жертв среди мирного населения. Иначе Китай столкнется с протестами международного сообщества.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "Несомненно, опыт военной операции в Украине будет изучаться во всем мире глубоко. Но какие выводы сделают китайцы, неизвестно. Китайцы тщательно изучают иностранный военный опыт, они этим стараются компенсировать то, что сами лет 30 не воевали. Я думаю, для них особенно важным будет получить сведения о подавлении ПВО и воздействии российской авиации и ракет на украинские аэродромы. Ведь им именно это придется делать в случае вероятного конфликта вокруг Тайваня".



Что касается партизан, то Китай в этой области имеет больше опыта, чем Украина, вся Европа и, может быть, остальной мир. Вооружение населения было на протяжении десятилетий одним из важных элементов доктрины народной войны, которая была проработана Мао Цзэдуном. "Конечно, это не хаотичная раздача оружия, как в Украине. У Китая есть на это доктрина и организационная структура. Это кадровое ополчение – 8 млн человек. Они живут обычной гражданской жизнью. Их собирают на военные сборы раз в год. Этих людей созывают в случае стихийных бедствий и иногда для поддержания общественного порядка", – пояснил эксперт.



Борьба за Тайвань – это прежде всего высокотехнологичная воздушная и морская война. "Сами тайваньцы не делают ставку на партизанскую войну. Ведь если китайская армия высаживается на Тайване, захватывает порты и может перебрасывать туда свои силы, то она остров зачистит постепенно. Тем более что на подмогу регулярным частям могут быть переброшены части Народной вооруженной полиции – полностью обученных профессиональных военных, аналога Росгвардии. Ее численность – 600 тыс. человек, численность армии – 2 млн", – отметил Кашин.