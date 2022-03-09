"Свадьба в Малиновке" и украинство, - Галина Иванкина

07:20 14.03.2022

"Свадьба в Малиновке" и украинство

смешной фильм дает серьезную раскладку и – закладку на будущее

Галина Иванкина

9.03.22



"Я тебе скажу, хлопцы у нас - абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня. Дивизия - во! Морд полтораста наберется".



Цитата из фильма.



В советском искусстве были такие уникальные жанры, каких нигде и никогда не существовало. Допустим, социально-политическая (sic!) оперетта. Сюжет мог быть любой – от борьбы за независимость ("Вольный ветер" Исаака Дунаевского) до развенчания крепостничества ("Холопка" Николая Стрельникова). Что характерно, идеологизированные и вроде как напичканные дидактикой оперетты пользовались огромным спросом у публики, причем, не только в СССР - наши мастера умело совмещали развлекательную форму с жестким, а порой – жестоким содержанием.



Гражданская война тоже романтизировалась и обыгрывалась. Так, "Свадьба в Малиновке" (1967) – экранизация одноименной оперетты Бориса Александрова. Для кинозрителя 1960-х, а тем более для моего поколения 50+, эта "свадьба" на фоне эпичных битв казалась чем-то, вроде старой-престарой сказки, реалии которой никак не касаются дня сегодняшнего. Знали мы, что Малиновка станет явью, а "паны Грицианы" с их бандитской вольницей да исконными шароварами – общей болью? Нет.



В этой музкомедии нынче мы видим срез типичного "украинства". Кулацкий сын Грицко Балясный прибывает в свою деревню и, объявив себя паном Грицианом Таврическим, сообщает: "Решил я утворить в нашей волости самостийную державу!" Что за кличка? Намек на Григория Потемкина-Таврического, то есть украинский парубок решил хотя бы символически откусить от русского Крыма. В "Свадьбе…" мы видим, что формирования, состоявшие из всякого уголовного сброда, терроризировали своих же сограждан – малороссов. Смешной фильм дает серьезную раскладку и – закладку на будущее. Где проходит граница между Украиной и украинством? В Малиновке.



Напомню сюжет! У пана Грициана "нема грошей", а потому хлопцы разбегаются. Чтобы не остаться у разбитого корыта, Грицко ждет помощи от врангелевцев, чем и воспользовался красный командир, выдав себя за офицера-аристократа. К слову, эти огонь-ребятки не особо дружили с белогвардейцами, так как были "за полную свободу личности", а борьба за высокие идеи не входила в планы Грицианов-Таврических.



Бандгруппы могли пойти на контакт с красными или белыми, но быстро чуяли, что люди, борющиеся за будущее России – это чуждые им элементы и как пел красавчик-Попандопуло: "Картина ясная – Одесса красная, и мне с Одессой той не по пути!" Ему и с Одессой-белой не по пути. После 2014 года малиновский штаб Грициана, подымая пыль, укатил в Киев, и Украина превратилась в параноидальное шапито.



Самостийный бредок, русофобия, вышиванки, и, наконец, пан Грициан в виде тогдашнего президента - Петра Порошенко. Сейчас там и вовсе – creepy (крипота), как говорят наши дивные хипстеры. Жутко. Вместе с тем, и… хм... Потому как во главе уже не Грициан, а Попандопуло-Зеленский, средненький актер, игравший в каком-то российском трэше роль Бонапарта. Чего требует Малиновка? Грошей. Помощи. "У барона Врангеля – все английское", - фонарик-то еще подарят, но не факт, а вот вся малиновская стратегия и тактика звучит уныло: "Кони стоят пьяные, хлопцы запряженные!"