Конфликт на Украине и де-европеизация/де-вестернизация мира, - katehon.com

08:06 14.03.2022 КОНФЛИКТ НА УКРАИНЕ И ДЕ-ЕВРОПЕИЗАЦИЯ/ ДЕ-ВЕСТЕРНИЗАЦИЯ МИРА



Мир никогда уже не будет прежним, чем бы не закончилась специальная военная операция на Украине. И несмотря на то, что боевые действия, дающие толчок к окончательному переформатированию мирового порядка, идут в Европе, пока их последствия свидетельствуют о последовательной де-европеизации мирового порядка.



Европейская анти-субъектность



Географический факт – военные действия происходят в Европе. Сама война стала следствием стратегической неспособности НАТО принимать во внимание российские озабоченности в сфере безопасности и конкретные требования (нерасширение НАТО на восток, невключение Украины в НАТО, отказ от поддержки антироссийского режима в Киеве, отказ от поддержки идеологического проекта "Анти-Россия" на Украине). Европейские страны, однако, не сделали ничего для деэскалации ситуации. Там, где требовалось дать гарантии не включения Украины в НАТО и дать отпор экспансионистским планам США, европейцы либо не смогли, либо не захотели противодействовать американцам. Сейчас именно страны ЕС и НАТО (за исключением Венгрии) делают все возможное, чтобы подпитывать войну, последствия которой будут бить прежде всего по Европе.



Последствия войны уже больно сказываются по Европе. Европейские страны вынуждены принимать беженцев, счет которым сейчас идет на миллионы. Согласно заявлению главного дипломата ЕС Жозепа Борреля, ЕС сможет принять только 5 миллионов беженцев. Между тем, уже 7 марта 1 735 068 украинцев прибыло в страны Центральной и Восточной Европы, по данным Агентства ООН по делам беженцев.



Разрыв экономических связей с Россией также ударит (и уже ударил) прежде всего по странам Европы. Рост цен на продовольствие и энергоносители, инфляция, все это ощущают на себе европейские страны уже сейчас. По мнению аналитиков, страны ЕС потеряют сотни миллиардов евро в результате санкций и контрсанкций России. США настойчиво требуют максимальных ограничительных мер, понимая, что европейцы также пострадают. Ослабленную Европу легче контролировать.



Наконец, перспектива втягивания стран Европы в конфликт грозит полномасштабной ядерной войной, где страны НАТО, прежде всего восточного фланга, будут просто стерты с лица Земли. Однако именно эти страны сейчас занимают наиболее воинственную позицию по отношению к России.



Кризис стал следствием полного отсутствия геополитической субъектности стран ЕС, выступавших одним фронтом с США. Сейчас Европа даже не субъектна, а анти-субъектна, превратившись в роль простого орудия США. Соединенные Штаты, усиливая свое присутствие в Европе, подрывая европейскую экономику санкциями и используя войну как предлог для охоты на инакомыслящих – тех сил, движений и субъектов мысли, которые выступали с позиций прагматичного евроконтинентализма, – делают все, чтобы у Европы не было моральных, интеллектуальных, военных и материальных ресурсов для возрождения субъектности.



Главную роль в этой десубъективизации Европы играют идеология евроатлантизма, которой пропитаны европейские элиты, а также сети влияния США. Европа могла бы стать полноценным полюсом в формирующемся многополярном мире, но не станет в ближайшее время.



Третий мир: от нейтралитета к вооруженному нейтралитету

В сфере международной дипломатии ключевая битва развернулась за страны бывшего "Третьего мира". То, с каким остервенением США пытаются заставить присоединиться к их позиции как малые страны, так и региональные (Пакистан) и даже мировые державы (Китай), свидетельствует о возрастающей роли не-Европы и в целом не-Запада в международной системе. Сейчас от них зависит многое. Гораздо больше, чем раньше.



Решение не вводить санкции – тоже суверенное решение. Стратегический нейтралитет большинства стран Азии, Африки и Латинской Америки, отказавшихся от действий, которые на деле, а не на словах вредят России, свидетельствует: мир больше не является однополярным, где только один центр силы может диктовать другим свои условия.



Показателен в этом плане ответ премьер-министра Пакистана Имран Хана на попытки США и ЕС вынудить его страну присоединиться к антироссийским действиям:



"Разве мы ваши рабы, чтобы делать все, что вы скажете?", – гневно отреагировал лидер южно-азиатской страны. Индия также не стала портить отношения с Россией.



Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 10 марта, что Пекин жестко ответит на попытки Вашингтона наказать китайские компании за сотрудничество с Москвой.



"В процессе урегулирования взаимоотношений с РФ Соединенные Штаты не имеют права применять т. н. санкции в отношении китайских компаний и индивидуальных лиц", – подчеркнул он на брифинге. "В противном случае КНР даст на это решительный и серьезный ответ", – цитирует китайского чиновника ТАСС.



Резкий ответ КНР на санкционные угрозы США демонстрирует бессилие американской стороны в плане оказания давления. Более того, США оказываются в стратегической ловушке: для эффективного давления на Россию они должны удовлетворить амбиции других центров силы, договориться с кем-то из тех "пяти королей", незападных центров силы, которые, как заметил теоретик глобалистского либерализма Бернар Анри-Леви, угрожают гегемонии США и гегемонии Запада в целом.



Так, пытаясь смягчить последствия от отказа покупки российской нефти, США пытаются договариваться с Саудовской Аравией, с которой отношения серьезно осложнились после прихода к власти в Вашингтоне администрации Джо Байдена. Американцы интенсифицировали диалог с Ираном, пытаются найти подходы к Китаю, Индии и Турции. Даже Венесуэла рассматривается ими уже как легитимный партнер для переговоров. Однако пока все эти попытки терпят крах. Страны мира понимают, что если США добьются победы над Россией, они будут следующими.



Заявление КНР, действия других стран Азии, Африки и Латинской Америки свидетельствует, что эти страны готовы защищать свою позицию. Это означает переход от достаточно благожелательного к России нейтралитета на позиции нейтралитета вооруженного. Во время американской Войны за независимость в конце XVIII века Россия и ряд других стран объявили такой нейтралитет, сорвав экономическую блокаду США со стороны тогдашнего морского гегемона – Великобритании. Сейчас Соединенные Штаты, которые переняли эстафету "морского могущества" (Sea Power) от Британии, сами сталкиваются с "вооруженным нейтралитетом".



К многополярности

Стратегический и благожелательный к России нейтралитет азиатских стран позволяет им извлекать прямые выгоды от разрыва контактов между Россией и Западом. Стоит ожидать, что через такие страны будет идти часть торговли – например, той же нефтью – и импорт западной продукции, если Россия не сможет заменить ее своими образцами. Нефть, например, может торговаться через Турцию, которая, как отмечает российский политолог Иван Стародубцев, давно предлагала проект создания нефтяной биржи.



В свою очередь, чем больше страны Латинской Америки, Азии и Африки сопротивляются американским попыткам втянуть их в санкционную войну, тем более привлекательными они становятся для России в экономическом плане: это касается и инвестиций России в эти страны (особенно в те отрасли, которые отсутствуют в России), и выхода на российский рынок, и инвестиций в Россию, особенно на тех направлениях, откуда уходят европейские и американские инвесторы.



Конечно, это будет означать рост взаимозависимости, с одной стороны, а с другой – создаст угрозы для партнеров России со стороны США. Однако, серьезно повлиять США смогут только на небольшие и малосубъектные страны. И напротив, крупные и субъектные выстоят и станут лишь сильнее из-за эксклюзивного развития связей с Россией и невозможности США отключить их от экономической системы, чтобы не разрушить саму систему. В результате это подтолкнет оформление полюсов многополярного мира.



Суверенная Европа также могла бы стать таким полюсом, но не при нынешних элитах.



Однако не только материальные факторы важны. Они – ничто на фоне краха доверия в отношении Запада. Путь Украины – страны, поставившей на Запад и проигравшей, превращенной им в орудие и поле битвы с другой ядерной державой, – заставит многих пересмотреть свои отношения с США.



Сползание Европы в войну, неспособность либерально-демократического Запада слышать аргументы и опасения Другого (в лице России), что, с одной стороны, привело к конфликту, а с другой – не дает Европе и США выйти из него, наносят удар и по образу западной цивилизации в глазах других. Претензии Запада на то, что его путь развития и его нынешнее состояние обеспечивают, как минимум, безопасность и процветание (как плата за отказ от Традиции), выглядят очевидной ложью. Значит, Запад не может быть моральным и ценностным ориентиром. Это тем более очевидно, чем больше Вашингтон будет угрожать остальным странам в попытках усилить давление на Москву. Чем больше Запад будет давить на остальных, тем более он будет вызывать неприязнь и отторжение.



11.03.22 Источник - katehon.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647234360





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Елбасы встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом

- Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента

- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания

- Первое заседание Водного совета состоялось в Правительстве РК

- Части единого целого

- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

- Кадровые перестановки

- МВК по нераспространению вируса COVID-19 приняла ряд решений по снятию ограничений

- В Цифровом офисе Правительства РК состоялось совещание по вопросам цен на СЗПТ и продовольственной безопасности

