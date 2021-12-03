У двух КазПарламентариев - старого уйгура Тохтасунова и юной казашки Сулейменовой "добровольно" отобрали мандаты. Чтоб не баловались?

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08:48 14.03.2022
Мажилис досрочно прекратил полномочия депутатов Зульфии Сулейменовой и Владимира Тохтасунова.
Как сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат Утемисов, депутатов освободили от должностей согласно поданным заявлениям.
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил их за работу.
Зульфия Сулейменова работала в должности депутата с января 2021 года в Комитете по международным делам, обороне и безопасности.
Владимир Тохтасунов был избран депутатом Мажилиса в январе 2021 года. Работал в Комитете по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса.
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ТОХТАСУНОВ Владимир Имтахунович
/ /
[07.11.1953 - ..]
Род. в с. Кетмен Уйгурского района Алма-Атинской обл. Уйгур.
Окончил Казахский политехнический институт им. В. Ленина (1975), специальность "Теплогазоснабжение и вентиляция", квалификация "Инженер-строитель"
Мастер по режиму "Алматинское городское предприятие тепловых сетей" (10.1975-01.1977);
Инженер по режимам "Алматинское городское предприятие тепловых сетей" (01.1977-05.1977);
Слесарь-мастер участка № 10 "Алматинское городское предприятие тепловых сетей" (07.05.1977-09.1980);
Старший диспетчер диспетчерской службы "Алматинское городское предприятие тепловых сетей" (09.1980-07.1982);
Начальник участка "Алматинское городское предприятие тепловых сетей" (07.1982-11.1983);
Председатель профсоюзного комитета Алма-Атинского городского предприятия тепловых сетей (11.1983-04.1986);
Главный инженер Алма-Атинского областного производственного объединения "Облтеплокоммунэнерго" (04.1986-10.1987);
Инструктор отдела строительства и городского хозяйства Алма-Атинского горкома партии Казахстана (10.1987-09.1988);
Генеральный директор "Алматыоблтеплокоммунэнерго" (10.1988-03.1999);
Аким Уйгурского района Алматинской области (03.1999-05.2007);
Президент АО "Алматытеплокоммунэнерго" (05.2007-10.2009);
Генеральный директор ТОО "ЖетысуОблГаз" (10.2009-01.2021)
Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва от Ассамблеи народов Казахстана (14.01.2021-12.03.2022), добровольно отказался от мандата
награды: орден "Курмет" (2005),
Медали: "10 лет независимости Казахстана" (2001), "50 лет освоению целины" (2004)
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СУЛЕЙМЕНОВА Зульфия Булатовна
/ /
[25.02.1990 - ..]
Род. в г. Актюбинск.
выпускница Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, магистр гуманитарных наук. Получила степень Phd в Национальном институте политических исследований (Япония).
консультант по экологическим вопросам департамента окружающей среды и развития экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого Океана, Бангкок (Таиланд) (? - 01.2020);
Заместитель директора департамента климатической политики и зеленых технологий Минэкологии Казахстана (01.2020 -
член партии "Нур Отана", была в президентском молодежном кадровом резерве (инициирован К.-Ж. Токаевым),
депутат Мажилиса Парламента РК 7 созыва от партии "Нур Отан" (с 14.01.2021 - 14.03.2022); Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан
/добровольно отказалась от мандата/