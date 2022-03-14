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Способность Запада устанавливать правила миропорядка поставлена под сомнение, - Е.Пустовойтова
09:12 14.03.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 14.03.2022 |

В конфликте на Украине переосмысливаются Европа и трансатлантические отношения

Вот свежее сообщение Всемирного банка, главным акционером которого являются США:: "Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил сегодня [7 марта] дополнительный пакет бюджетной поддержки для Украины под названием "Свободная Украина" на сумму 489 миллионов долларов... Пакет предусматривает мобилизацию грантового финансирования в размере 134 миллионов долларов и параллельное финансирование в размере 100 миллионов долларов, в результате чего общая мобилизованная поддержка составит 723 миллиона долларов… на жизненно важные для украинского народа нужды".

Жертвователи "на Украину" известны. Великобритания, Дания, Латвия, Литва и Исландия сообща внесли 134 миллиона долларов, Япония – 100 миллионов. И предлагая деньги тем, кто готов за мзду жертвовать своей кровью, Брюссель и Вашингтон не скрывают, что на кон поставлены геополитические интересы западного мира.

"Мы являемся свидетелями изменения мирового порядка на наших глазах, – волнуется американская ABC. – И это непредвиденным образом повлияет на глобальные цепочки поставок... Если международные последствия российско-украинского конфликта продолжат распространяться, мы столкнемся с реальной возможностью раздвоения глобальной экономики, в которой геополитические альянсы, потоки энергии и продовольствия, валютные системы и торговые пути могут разделиться".

Скорректируем это высказывание. Это Запад начал разделять "потоки энергии и продовольствия, валютные системы и торговые пути". Как заявляет Центр анализа и синтеза информации (Нью-Йорк) Information Clearing House, военные действия на Украине (специальная военная операция, проводимая российской армией) по масштабам последствий будут сравнимы с последствиями Второй мировой войны, поскольку "возобновление конкуренции между США, Китаем и Россией поставило под сомнение способность Запада устанавливать правила миропорядка".

И "дальше будет еще больше, особенно в том, что касается Тайваня", – считают аналитики Information Clearing House. Они полагают, что Тайвань – азиатская калька европейской Украины. И в Европе, и в Азии можно слышать истошные крики возмущения российским "вторжением", предупреждения о готовящемся китайском вторжении. Воспевается "превосходство демократии над авторитаризмом"; утверждается, что происходящее на Украине – это "печальный эпилог неразрешенного конфликта, длящегося три десятилетия и порожденного отсутствием здравого смысла с обеих сторон". Так витиевато "наши партнеры" пытаются изобразить всемирно-исторические последствия глобальной геополитической катастрофы – развала Советского Союза, исчезнувшего с карты мира.

Сейчас накалились крайние точки геополитического разлома – Украина и Тайвань, но больнее всего, надо полагать, придется Европе, которая стала заложницей Вашингтона. Аналитики Information Clearing House отмечают то, что, возможно, последует за происходящим сегодня: "В конфликте на Украине переосмысливаются Европа и трансатлантические отношения". На протяжении десятилетий Германия пыталась проводить европейскую внешнюю политику, стремясь быть верным членом НАТО и центром влияния в Европейском союзе, "одновременно поддерживая тесные экономические отношения с Россией и Китаем". И где эти попытки? Берлин заморозил проект "Северный поток-2", согласился отключить Россию от платежной системы SWIFT, направляет на Украину смертоносное оружие. Каждый из этих шагов разворачивает Германию в сторону милитаризации, а с милитаризованной Германией в ХХ веке мир уже сталкивался и помнит, что это такое.

Одним из главных для Украины итогов этого конфликта будет не сближение ее с европейскими соседями, а отторжение от них. Украина скоро обнаружит, что ее использовали, чтобы сорвать евразийскую интеграцию и в российской, и в китайской версиях (ЕАЭС, инициатива "Пояс и путь", Шанхайская организация сотрудничества).

Старый Свет "от Лиссабона до Владивостока", геополитической сердцевиной которого является Россия, определен заокеанскими "хозяевами дискурса" как главная арена столкновения интересов. Первым полем битвы стала Украина. За ней, как предполагают, последует Тайвань.

Волнуют ли еще Россию отношения с Западом, с Европой в частности? Не кажется ли, что эти отношения восстановлению не подлежат? Кто сейчас с уверенностью ответит на эти вопросы? Как пишет Global Security, Китай предпринимает крупнейшие в своей истории усилия по расширению ядерных вооружений и диверсификации арсеналов, намереваясь превзойти возможности США в космосе. Это возможные декорации второго акта всемирного геополитического сдвига. Мы пока наблюдаем его первый, украинский, акт.

Источник - fondsk.ru
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