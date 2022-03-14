 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.03.2022
10:18  Части единого целого. Сравнивая пути развития Казахстана, России и Украины.., - Д.Ашимбаев
10:00  "Петушиные бои": российские паникеры спровоцировали рост русофобии в Казахстане, - А.Омирбек
09:58  В плену реформ. Что такое "Новый Казахстан" и как его нужно строить? - Ю.Кисткина
09:26  РосМорпехи захватили в Азове канонерку УкрВМФ "Кореец"
09:13  Новые мигранты – украинское наводнение в Европе, - В.Малышев
09:12  Способность Запада устанавливать правила миропорядка поставлена под сомнение, - Е.Пустовойтова
08:48  У двух КазПарламентариев - старого уйгура Тохтасунова и юной казашки Сулейменовой "добровольно" отобрали мандаты. Чтоб не баловались?

08:06  Конфликт на Украине и де-европеизация/де-вестернизация мира, - katehon.com
08:05  Национализм: преступная фикция и идеологический тупик, - Александр Дугин
07:20  "Свадьба в Малиновке" и украинство, - Галина Иванкина
07:08  "Мир прежним не будет". К Версальской декларации европейского бессилия, - В.Павленко
06:30  Тайвань будет сопротивляться КНР по образцу Украины, - В.Скосырев
06:27  Душанбе и Бишкеку нужен арбитр, - В.Панфилова
00:10  Кто такие сикхи. Что надо знать об одной из самых влиятельных этноконфессиональных групп Индии
00:00  Туркменская власть вырастила себе смену, - "Къ"
Воскресенье, 13.03.2022
18:09  Казахстанская Qazaq Air передумала не летать в Россию
17:33  В Казахстане задержан-таки племянник Елбасы генерал КНБ и олигарх Сатыбалды
17:12  Рамзан Кадыров прибыл на Украину
16:20  В Киеве убит американский журналист Брент Рено
15:16  Женщина-президент и сын вместо отца: где сменилась власть и поможет ли это России
15:15  Завтра было поздно. Как перевоспитать фашиста, - Анна Серафимова
14:02  Энергетические санкции США: запрещая разрешай, - Сергей Ануреев
10:19  COVID-19 – не пандемия, а необъявленная биологическая война, - В.Катасонов
10:04  Война до последнего вассала, - Юрий Борисов
09:45  На выборы в Туркмении притопало 97% избирателей
09:35  "Сахарная паника" перекинулась на Бишкек - 1 кг в одни руки
09:07  От монолога к диалогу. КазВласти пытаются достучаться до плебса, - Д.Ашимбаев
08:51  Дефолт-2022: Усердно копая под Россию, Запад провалился в яму первым, - Мих.Делягин 
08:44  Иран нанес ракетный удар по базе США в Иракском Курдистане (близ Эрбиля)
08:35  Время Z на часах истории, - Александр Дугин
08:33  Дефицита сахара в Казахстане нет – в КазМинторговли разъяснили ситуацию
07:57  Картам UnionPay начал грозить дефицит микрочипов
06:03  Третий "многоуважаемый". Чего ждать от Сердара Бердымухамедова? - "ХТ"
00:44  Проекция китайского Тайваня. Белый дом обнародовал новую Индо-Тихоокеанскую стратегию США, - В.Иванов
00:17  Конец перекура. Русская спецоперация на Украине - это удар по великому обнулению, - А.Проханов
00:12  Задержан по подозрению в мошенничестве очередной КырДепутат и экс-глава Megacom Жамангулов
Суббота, 12.03.2022
20:40  Акимом центровского Свердловского района Бишкека назначен персонаж (Саргазаков) с удивительной биографией
16:10  Туркмения - особенности национальных выборов, - Влад Николаев
15:38  КырГКНБ задержан окул-бала... главы КНБ Ташиева. Оказался проходимцем и вымогателем (видео)
15:36  Эффект бумеранга: как санкции ударят по европейским банкам
15:29  Эрдоган встретил Назарбаева как родного (видео)
15:28  Мистические пророчества о возрождении России могут относиться к ее "подбрюшью" в лице Казахстана, части Сибири и даже Украины, - Н.Нуртазина
15:27  Чем добровольцы из Сирии помогут российским войскам на Украине
15:25  Супруга Армана "Дикого": Мой муж не связан с Назарбаевым
15:21  В Казахстане сахарная паника (видео)
15:15  Сынуля, не подведи... Аркадаг проголосовал за Сердара и развел руки
15:13  В Киргизии создан "Антикризисный комитет по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы". В составе...
14:27  Известного политика и бизнесмена Тасмагамбетова мы не разрабатываем (пока) - КазГенпрокуратура
14:11  В честь президентских выборов Сердара Бердымухамедова в магазины Туркмении завезли продукты, - "МК"
13:41  Биолаборатории США – это фабрики смерти, - Владимир Прохватилов
13:39  Российский уран держит Запад на привязи, - О.Самофалова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Новые мигранты – украинское наводнение в Европе, - В.Малышев
09:13 14.03.2022

Вл.Малышев
14.03.22

Как Украина спасает Европу от "агрессора"

"Украинские события спровоцировали крупнейший за последние десятилетия миграционный кризис в Европе: за две недели Украину покинули более двух миллионов человек, – пишет Al Jazeera.

Работающая в Бостоне (США) профессор Серена Парех, автор книги No Refuge: Ethics and the Global Refugee Crisis уверяет, что ситуация с украинскими мигрантами отличается от реакции Европы, особенно Восточной, на кризис с беженцами 2015-2016 годов, когда на европейскую землю хлынул поток людей из стран Ближнего Востока и Африки. Сочувствие, которое к ним поначалу проявляли, скоро перерастало в неприязнь. Тогда только в первый год миграционного кризиса беженцев в Европе насчитывалось более миллиона человек; это количество считалось беспрецедентным, более крупные потоки миграции представлялись невозможными. Однако сейчас, утверждает Al Jazeera, за две недели европейские страны приняли якобы более двух миллионов человек (цифра невероятная, куда больше похожая на выдумку редакторов Al Jazeera).

Немецкая газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten пугает еще больше: "В Европу убегут как минимум 10 миллионов украинцев... Многие из них никогда не вернутся на Украину, потому что Украины в ее нынешних границах больше не будет", – уверяет пророк из Deutsche Wirtschafts Nachrichten (что станет с нынешними границами Украиной, пророк не объясняет).

Так или иначе, у Европы появились новые и очень серьезные проблемы. Например, население Молдавии, увеличилось на 4% из-за наплыва уехавших с Украины, и молдавские власти, чтобы избавиться от приезжих, переправляют их в Румынию и другие страны ЕС.

Власти Молдовы буквально стонут: "Мы призываем все государства Европы более справедливо разделить это бремя. [...> Никому не нужно, чтобы Молдова взорвалась и оказалась в эпицентре больших финансовых, политических и экономических потрясений", – заявляет министр иностранных дел республики Нику Попеску.

О надвигающемся кризисе с украинскими мигрантами говорит мэр Варшавы Рафл Тшасковский. По его словам, в город прибыли около 290 000 человек, и "это только начало". "Эксперты говорят о нескольких миллионах беженцев, которые могут попасть в Польшу. Время "сердечной" помощи должно закончиться", заявляет Тшасковский. И оно безусловно закончится очень скоро.

Массовая миграция с Украины чревата для Европы еще одной угрозой: "В последние годы немало неонацистских активистов и групп из США и Европы посетили Украину, чтобы установить контакты и получить военную подготовку", – пишет испанское издание Público. Вернувшись, они начнут действовать в своих странах

Мигрируют с Украины и в Россию, но здесь есть важное отличие. Если границу с РФ пересекают, в основном, женщины с детьми и престарелые, то на Запад большей частью едут крепкие украинские парни призывного возраста – по внешнему виду боевики националистических батальонов и спасающиеся от мобилизации. Чего можно от них ждать, уже понятно. 1 марта в итальянской Болонье несколько украинских "беженцев" зарезали на автостоянке двух дальнобойщиков из Белоруссии. 4 марта в супермаркете Брешии (Италия) выходец с Украины затеял спор о "войне" и ранил ножом двух молдаван. Новоприбывшие порой наглеют. Так, украинские "понаехавшие" предъявляют в Молдавии в ресторанах паспорта граждан Украины и требуют бесплатного обслуживания, причем на мове.

А украинский политик Алексей Журавко описал поведение своих сограждан в Болгарии: "Украинцы требуют разговаривать с ними на украинском языке, который болгары, естественно, не знают и поэтому пытаются общаться на русском. Некоторые умники требуют комфортабельных условий проживания, мотивируя это тем, что Украина сейчас спасает всю Европу от "агрессора". И совсем болгар стало возмущать то, что националисты начали ломать и обрисовывать краской памятники советским солдатам".

В Польше прибывавшие с Украины автобусы с "беженцами" (молодыми взрослыми мужчинами) встречали враждебными выкриками: "Курва!". В одном из польских магазинов вывесили объявление, намекающее на вороватость прибывших: "Внимание! Каждый гражданин Украины будет проверяться после кассы".

И нет никакого сомнения, что европейцы еще много хлебнут с прибывающими на территорию Евросоюза "несчастными" украинцами.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647238380


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом
- Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания
- Первое заседание Водного совета состоялось в Правительстве РК
- Части единого целого
- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
- Кадровые перестановки
- МВК по нераспространению вируса COVID-19 приняла ряд решений по снятию ограничений
- В Цифровом офисе Правительства РК состоялось совещание по вопросам цен на СЗПТ и продовольственной безопасности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  