РосМорпехи захватили в Азове канонерку УкрВМФ "Кореец"

09:26 14.03.2022

Российские военные разминировали корабль ВМСУ "Кореец" на пристани Бердянска



Военный корабль с легендарным названием был спешно оставлен украинскими военными после занятия Бердянска Армией России.



На корабле осталось большое количество стрелкового оружия, боеприпасов, крупнокалиберных пулеметов, взрывчатых веществ и сигнальных мин.



Саперы ВС РФ провели все необходимые мероприятия для предотвращения возможного подрыва на минах, которые мог оставить противник.



видео тут -

Источник: https://rusvesna.su/news/1647233204



Военный корабль с легендарным названием был спешно оставлен украинскими военными с большим количеством стрелкового оружия, боеприпасов, крупнокалиберных пулеметов, взрывчатых веществ и сигнальных мин. Саперы провели все необходимые мероприятия для предотвращения возможного подрыва на минах, которые мог оставить противник.

t.me/RVvoenkor