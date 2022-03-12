В плену реформ. Что такое "Новый Казахстан" и как его нужно строить? - Ю.Кисткина

09:58 14.03.2022 После январских событий в жизнь наших соотечественников прочно вошло словосочетание "Новый Казахстан", символизирующее демонтаж ранее действовавших принципов общественного договора и полную перестройку политического, экономического и социального уклада. Звучит, конечно, обнадеживающе, но пока "Новый Казахстан" - это всего лишь красивая словесная конструкция, которую еще предстоит наполнить смыслами.



Утопия или реальность?



Ориентиры предстоящей трансформации еще в январе обозначил президент страны. "Как государство, как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся. Сейчас энергично работаем над переформатированием и реформой государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. Таким образом, мы начали строительство нового Казахстана", – заявил Касым-Жомарт Токаев.



Как пояснил госсекретарь Ерлан Карин, главными опорами новой государственной конструкции станут системные реформы по всем направлениям. Базисом же для них должна стать перезагрузка общества. "Что означает новый Казахстан? Это не только обновление госаппарата, как упрощенно представляют некоторые эксперты. Это в первую очередь перезагрузка общественных ценностей. Неприятие радикализма, крайних взглядов и действий, укрепление созидательного мотива. Преодоление всевозможных разломов в обществе. Это также означает продолжение поэтапных и системных реформ. Гуманитарное измерение госполитики и ставка на человеческий капитал", - отметил он, заодно подчеркнув, что этот курс предполагает единение и консолидацию всех здоровых общественных сил.



О том, какие конкретные шаги собирается предпринять власть, казахстанцы узнают уже совсем скоро – презентация нового пакета политических реформ анонсирована на середину марта. И, учитывая тезисы, изложенные Касым-Жомартом Токаевым в его январском обращении, можно дать прогноз относительно содержания этого пакета. Упор, скорее всего, будет сделан на том, чтобы в результате предстоящих реформ казахстанцы начали ощущать чувство социального комфорта и благополучия, – ведь именно копившиеся годами проблемы, связанные с уровнем и качеством жизни основной массы населения, вывели людей на январские протесты.



Вместе с тем, довольно существенная часть наших соотечественников, судя по дискуссиям в социальных сетях, пока довольно скептически относится к грядущим изменениям. Они не имеют представления о том, каким должен и может быть этот самый новый Казахстан, и воспринимают объявленный курс на его строительство как очередную декларацию намерений, а то и вовсе как утопию.



Итак, что такое новый Казахстан? Как его можно построить? Есть ли у нас для этого интеллектуальный потенциал и качественный человеческий "материал"? Своим мнением на сей счет делятся эксперты.



Максим Крамаренко, руководитель Информационно-аналитического центра "Институт евразийской политики":



"Нужно учиться на чужих ошибках"



- Возможен ли "Новый Казахстан"?! В свое время подавляющему большинству жителей нашей планеты полеты в космос казались фантастикой. Но сейчас человечество шаг за шагом осваивает его. Поэтому, конечно же, возможен и "Новый Казахстан". Под этим словосочетанием я понимаю качественное изменение, обновление государства, в котором политика нашего руководства будет сконцентрирована на достижении благ для всех граждан республики.



И здесь у нас есть ряд преимуществ перед многими другими странами. Это и природные ископаемые, и плодородные земли, и рекреационные зоны, которые могут способствовать развитию туризма, да и само географическое расположение нашей республики позволяет зарабатывать просто на транзите товаров из одних государств в другие. Фактически перед нами стоит не совсем сложная задача правильно всем этим распорядиться и обеспечить устойчивое развитие нашей страны.



Но чтобы воплотить в жизнь идею построения "Нового Казахстана", необходимо иметь перед собой его понятный образ. Или, лучше сказать, эскиз нашего общего будущего - эдакий привлекательный для всех граждан республики ориентир, двигаясь в направлении которого, мы создадим передовое государство.



При этом не надо изобретать велосипед. Образцы успешных стран у всех на виду и на слуху, они часто занимают первые места в различных международных рейтингах по степени благополучия населения. Это Бельгия, Канада, Швейцария и Финляндия, которые так же, как и Казахстан, являются многонациональными. И, возможно, именно учет интересов крупных народов, населяющих эти страны, стал залогом их успеха, позволил им создать справедливые общества.



На мой взгляд, политическая культура, сформированная в процессе строительства полиязычных политических наций, располагает к утверждению в них таких ценностей, как справедливость, реальное равенство и общую заинтересованность всех граждан в успешном социально-экономическом развитии своей страны.



В этом случае государство будет трудно расколоть изнутри, а сплоченность общества позволит преодолеть любые трудности. Кроме того, такие государства имеют хорошую репутацию на международной арене, что, безусловно, способствует притоку инвестиций в их экономики, развитию сотрудничества в различных сферах и т.п.



Конечно, можно самостоятельно экспериментировать, изобретать что-то свое, не опираясь на опыт других. Но я сторонник того, что лучше использовать уже апробированные стратегии в государственном строительстве, адаптируя их под свои, скажем так, культурные особенности. И, конечно же, лучше учиться на чужих ошибках.



Казбек Бейсебаев, инициатор создания гражданского движения "Халық сенімі":



"Жить, как раньше, нельзя и уже не получится"



- Прежде всего, нужно сказать, что вопрос строительства "Нового Казахстана" давно назрел, а январские события еще больше убедили нас в том, что с этим уже нельзя медлить. Жить, как раньше, нельзя и уже не получится.



С другой стороны, нам на протяжении тридцати лет обещали все самое хорошее. Это и "выполненная" программа "Казахстан 2030", и сегодняшняя - "Казахстан 2050", и уже подзабытые "Пять институциональных реформ", и совсем забытая программ "Путь в Европу", и много других вроде бы прекрасных планов. Отдельно нужно назвать программу модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру", о которой сейчас уже никто не вспоминает. По истечению времени мы видим, что все эти программы были всего лишь красивыми словами, а их истинная цель оказалась до банальности простой – "распилить" бюджет.



Можно ли после всего этого верить в проект "Новый Казахстан", который предлагают власти? Тем более что реализовывать его будут те же люди, которые стояли за перечисленными выше программами. Полагаю, ответ очевиден, и лично у меня оптимизма на сей счет нет. С другой стороны, понятно, что надо что-то делать, а не ждать у моря погоды.



У нас пока еще есть интеллектуальный потенциал и качественный человеческий "материал". Поэтому вопрос стоит так: если власти максимально полно задействуют этот ресурс на строительстве нового Казахстана, то тогда можно будет надеяться на то, что в стране действительно произойдут позитивные перемены. А если он снова останется невостребованным и "реформами" будут заниматься те же люди, которые довели государство до нынешнего состояния, то проект "Новый Казахстан" выльется в очередную говорильню, прикрывающую их стремление еще раз обогатиться за счет бюджета.



Галым Агелеуов, руководитель общественного фонда Liberty, правозащитник:



"Обществу нужны не номинальные, а реальные гарантии"



- Казахстан уже давно нуждается в серьезных изменениях во всех сферах жизни. Запрос в обществе на реформы высок как никогда. Народу нужно такое государство, которое бы защищало его интересы, обеспечивало социальную справедливость, предоставляло широкий спектр гарантий – не номинальных, а реальных.



С этой точки зрения первое, на чем бы я акцентировал внимание, - это закрепление при проведении новых реформ принципа неотвратимости наказания за коррупционные преступления. Необходим постоянный и самый строгий контроль за тендерами, кредитной политикой. Пора перестать бездумно осваивать деньги, тем более с многочисленными нарушениями, а существующие лазейки для потенциальных коррупционеров должны быть ликвидированы. В идеале из этого процесса должен быть исключен человеческий фактор.



Второй шаг – это тотальный контроль со стороны расследователей, правозащитников и гражданского общества за реализацией бюджетных инициатив, различного рода государственных программ. Соответственно должен быть обеспечен широкий доступ к информации, прежде всего, касающейся бюджетных финансовых потоков.



В-третьих, на мой взгляд, следует лишить крупный бизнес всех налоговых льгот (в этой сфере царят кумовство и клановые интересы олигархов), а также ввести налог на нефтяную ренту.



В-четвертых, необходимо обеспечить равенство всех перед законом, и особенно это касается чиновников. Политические госслужащие, акимы областей и городов должны нести ответственность, вплоть до уголовной, за тендера и международные кредиты, которые берутся на социальные нужды: обеспечение питьевой водой, транспортное обслуживание, вывоз мусора, освещение… Долги по таким проектам не должны ложиться тяжким бременем на население. Естественно, пора вводить полноценное местное самоуправление, которое должно получить финансовую поддержку со стороны государства.



Нужно серьезно пересмотреть вопросы землепользования: определить предельные нормативы площадей для занятия сельскохозяйственной деятельностью, обеспечить возврат земель от латифундистов, предоставить участки сельхозпроизводителям и "безземельным" горожанам, а тем, кто занимается скотоводством, – пастбищные угодья и доступ к водным источникам.



Отдельный блок вопросов касается госаппарата, квазигосударственного сектора, правоохранительных и силовых структур. Логичным шагом будет люстрация судей, прокуроров, полицейских, сотрудников КНБ, которые занимались преследованием гражданских активистов. Также необходимо ввести практику публичного декларирования своих доходов государственными служащими, судьями, силовиками.



Задач на самом деле много. Это и проведение ревизии деятельности госкомпаний ("КазАгро", "КазМунайГаз", "Казтрангаз" и др.), в том числе на предмет их эффективности, и пересмотр тех законодательных статей, где заложена возможность прямой или косвенной дискриминации, и ликвидация способов обогащения номенклатуры, чиновников, представителей партии власти – они должны быть лишены всех льгот и привилегий.



А самое главное - это честные выборы. Без прозрачной и честной электоральной системы все остальное просто бессмысленно.



Автор статьи: Юлия Кисткина Источник - qmonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647241080





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Елбасы встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом

- Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента

- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания

- Первое заседание Водного совета состоялось в Правительстве РК

- Части единого целого

- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата

- Кадровые перестановки

- МВК по нераспространению вируса COVID-19 приняла ряд решений по снятию ограничений

- В Цифровом офисе Правительства РК состоялось совещание по вопросам цен на СЗПТ и продовольственной безопасности

