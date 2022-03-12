"Петушиные бои": российские паникеры спровоцировали рост русофобии в Казахстане, - А.Омирбек

10:00 14.03.2022 Слухи о "массовом бегстве русских" из России вызвали нешуточный переполох в нашем национал-популистском "курятнике". Расправив крылья и заточив клювы, его "птенцы", возомнившие себя боевыми орлами, тут же стали исполнять танец маленьких "пикирующих бомбардировщиков". Но сколько бы они ни метили "вражескую" территорию заряженными махровой ксенофобией снарядами, попасть в цель так и не смогли – слишком уж призрачной она оказалась на самом деле.



Первыми нагнетать страсти насчет массового бегства россиян от войны и "путинского концлагеря" стали некоторые российские СМИ. Картины они рисовали одну страшнее другой. Самолеты пачками увозили в безвизовые страны "угнетенных" местной автократией рядовых граждан, несогласных с политикой Кремля. В каждом таком репортаже особенно подчеркивалось, что покидающие родные пенаты - все, как один, завсегдатаи митингов и протестных акций, которых режим, дескать, обрек на скитания на чужбине.



Судя по предложенным потребителям "веселым картинкам", те, кому повезло, оседали в Финляндии и Турции. Остальным же приходилось довольствоваться Грузией и Арменией. А самых отчаянных экстремалов "дух свободы" и вовсе заносил в экзотический для среднего россиянина Кыргызстан. При этом журналисты почему-то "забывали" сообщить о том, что эти страны рассматриваются бегущими исключительно в качестве перевалочного пункта, а не новой родины. Наоборот, они всячески старались сформировать миф о "летальности" исхода русских из России, утверждая, что эмигранты готовы назло власти отморозить себе уши, но получить гражданство тех стран, которые по социально-экономическому развитию и уровню жизни несопоставимы с самой РФ. Складывалось ощущение, что главное в этой истерии – создать повод для того, чтобы плюнуть в вечность глубокомысленное "война в Украине, а бегут из России".



Особенно порадовала "Новая", которая в своем репортаже рассказала о высадившемся в Оше десанте представителей московской хипстерской молодежи. Судя по публикации, именно в киргизском городке, в этой мировой цитадели IT-мысли (на этом месте должен быть смайлик, поскольку тот, кто бывал там, и без слов поймет, о чем речь), они вознамерились оттачивать свои профессиональные навыки, полученные в филиалах крупнейших мировых компаний, и расти по карьерной лестнице...



За право исполнить главные роли в этом создающемся явно наспех и весьма неумело театре абсурда отчаянно бьются и наши родные популисты национал-патриотического толка, которым грезится, что Казахстан тоже непременно станет точкой сбора "русских шовинистов". Причем работают они на два фронта разом, успевая еще и бороться с конкурентами, которые претендуют на то, чтобы перехватить эту хайповую повестку. Соревнование за право возглавить "ополчение", намеревающееся не допустить вторжения "русских интервентов", в самом разгаре. Его участники, стремясь продемонстрировать всю серьезность воинственного настроя, активно меряются своим главным оружием – языком. У кого он длиннее, тот и получит пальму первенства.



Прогнозировать чью-либо победу в этой необъявленной войне пока довольно трудно. Вояки идут на равных – ноздря в ноздрю. Так, поначалу казалось, что бывший член НСОД Арман Шураев раз и навсегда вырвался вперед с громким заявлением: "Россию никто не бомбит. Поэтому нет смысла бежать из своего КНДР. Молчание - знак согласия. Вы своим молчанием стали невольными участниками зверств Путина. Вы сегодня попросите у нас гражданство. А завтра призовете Путина ввести войска. Вас тут никто не ждет. Не нужно покупать билетов в Казахстан". Но тут напомнил о себе другой яркий представитель национал-популистского войска - Мухтар Тайжан, который тоже зашел с козырей, потребовав от руководства страны впускать в гражданство россиян только после сдачи экзамена на знание казахского языка и истории Казахстана.



В затылок названным персонажам дышат не столь популярные, но весьма заметные на этом поле фигуры. Например, такие, как Жулдызай Форт – активная сторонница "языковых патрулей". Вот одна из последних ее цитат: "Началось: итак местных шовинистов - сепаратистов валом, теперь еще их соплеменники из РФ прибывают для подкрепления!". Не уступает ей блогер Айнаш Керней: "Санкции, направленные на вашу страну, имеют определенную цель: напомнить вам об ответственности. Вам нужна денацификация, депутинизация. Ваш переезд в другую страну сделает этот процесс в отношении вас невозможным. Более того, приехав к нам, вы будете распространять эту заразу имперства и совкового менталитета". Даже, извините, Сергей Дуванов вдруг обнаружил в крови у этнических русских особый вид "мутации", что, на его взгляд, априори делает их "ватниками". Как он выразился, "сила крови оказывается сильнее логики и здравого смысла"…



Подобного рода заявлений и предостережений полным-полно и в СМИ, и в социальных сетях. Причем борцов с мифическими "русскими оккупантами" ничуть не смущает то обстоятельство, что за время проведения Россией "военной спецоперации" в Украине вдоль нашей общей границы с РФ так и не выстроились толпы россиян с протянутой рукой в ожидании казахстанского гражданства. Согласно данным Комитета по миграции МВД РК на 11 марта (а это две недели спустя после старта спецоперации), с начала текущего года всего около 9 тысяч россиян получили разрешение на временное проживание в Казахстане. И эта цифра вполне коррелируется с показателями предыдущих лет.



Но, как говорится, у страха, особенно созданного искусственно, глаза велики. И вот уже в Сети ходят байки о наплыве живой силы "противника" практически во всех казахстанских городах (ее видят то в магазинах, то в общественном транспорте). Героический же Мухтар Тайжан, возвышаясь над толпой узревших и перекрикивая что есть мочи министра труда и соцзащиты Серика Шапкенова, заявляющего, что притока россиян его ведомство не наблюдает, по слогам декламирует побасенку о 5 миллионах российских граждан, которые, по его расчетам, в скором времени станут новыми гражданами Казахстана…



Как говорится, было бы смешно, если б не было так грустно. Многие россияне сегодня на самом деле хотят вырваться из РФ. Причины – самые разные. Одних действительно не устраивают действия власти. Другие, рожденные в эпоху потребления, не готовы к лишениям, которые неминуемы вследствие беспрецедентного санкционного давления. Третьи пытаются найти пристанище там, где они смогут вести бизнес, профессионально развиваться. Четвертые просто впали в панику, и их решение об отъезде стало естественной реакцией на стресс. Пятые… Да всего и не перечислишь. Но стоит ли говорить о массовом исходе русских из России?



По данным российских источников, отток из РФ действительно солидный – порядка 250 тысяч граждан с момента признания ДНР и ЛНР. Но насколько показательна цифра в четверть миллиона для страны с почти 150-миллионным населением? Как говорится, капля в море. Конечно, не исключено, что со временем это количество будет нарастать, хотя очевидно, что те трудности с адаптацией в "странах сбора", которые сейчас испытывают пожелавшие уехать из России (разумеется, если они не относятся к разряду олигархов), довольно скоро вызовут снижение уровня чемоданных настроений. Недаром на популярном Телеграм-канале "Незыгарь" недавно появилась следующая информация: "На 14-й день оттока населения аналитики отмечают обратный тренд. Столкнувшиеся с многократным ростом цен на гостиницы и аренду недвижимости, отсутствием карьерных и бюрократически миграционных перспектив, россияне начали возвращаться на родину".



В массе своей жители РФ и не помышляли никуда бежать. Попытаться поймать журавля в небе ринулись в основном деятели культуры, да узкая прослойка интеллектуальной элиты, преимущественно из числа молодежи, не готовой расстаться с мечтой о бескрайних перспективах. Кстати, большей частью именно представители этих категорий россиян сегодня зондируют казахстанскую почву на предмет создания у нас нового плацдарма для потенциального карьерного прыжка (о чем можно судить по обсуждениям в многочисленных группах в социальных сетях), что, думается, совсем неплохо, если учесть царящий у нас дефицит квалифицированных кадров. Но если они и потекут в Казахстан, то очень уж тоненьким ручейком, которого национал-популисты, привыкшие к большим масштабам, и не заметят.



Несмотря на серьезность политических, экономических, социальных последствий, вызванных действиями России, ее жители (что особенно характерно для регионов) паническим атакам не подвержены. И судя по множеству бесед, проведенных за последние дни с россиянами, даже те из них, кто родился и вырос в Казахстане, перспективу возвращения на бывшую родину не рассматривают вовсе. Не наблюдают они таких позывов и в своем окружении. Похоже, что если российские социологи и привирают, говоря о сохранении высокого доверия к президенту и федеральной власти, то за буйки не заплывают.



Но вернемся к нашим национал-популистам. Несмотря на то, что тревога оказалась ложной, развязанные ими "петушиные бои" уже, похоже, не остановить. Похоже, эти люди свято уверовали в то, что, сидя дома на комфортных диванах и строча ересь в социальных сетях, разжигающую на пустом месте рознь, они "борются за нашу независимость". Видимо, и вправду говорят, что "борцы – не тупые, а последовательные"…



Автор статьи: Асель Омирбек Источник - qmonitor.kz

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