Части единого целого. Сравнивая пути развития Казахстана, России и Украины.., - Д.Ашимбаев

10:18 14.03.2022

Части единого целого

Д.Ашимбаев: Сравнивая пути развития Казахстана, России и Украины после распада Союза можно отметить немало схожего



Данияр Ашимбаев, 12 марта



Сравнивая пути развития Казахстана, России и Украины после распада Союза можно отметить немало схожего.

В экономическом плане все сделали упор на интеграцию в мировую (точнее, западную) экономику и внедрение симбиоза государственного и праволиберального капитализма.

При этом в вопросах собственности Россия и Украина раздали (термин "приватизация" не очень уместен) активы среди национальных бизнес-элит, а Казахстан основные добывающие активы отдал иностранным (более или менее) корпорациям. Оставшиеся госактивы стали предметом ожесточенной борьбы между различными кланами.

Логическим продолжением развития отношений новой собственности стало формирование олигархата. На Украине и в Казахстане он создал симбиоз с государственной властью. В России пытался взять контроль над государством, но при Путине перешел в подчиненное, но достаточно автономное положение.

В государственном и нациестроительстве был взят примерно схожий курс, основанный на симбиозе национальной и гражданской идентичности с последующей интеграцией. При этом западная Украина постоянно пыталась навязать восточной свою национальную идеологию, что произошло после второго "майдана", когда были легитимизированы боевые подразделения ультранационалистов и началось выдавливание русского языка.

Россия на рубеже веков переломила автономистские и сепаратистские устремления национальных групп и вновь взяла курс на их интеграцию в единое пространство. При этом Россия выстраивает по сути антисоветскую модель, беря за подражание скорее имперскую модель, но при этом с сохранением и активным пропагандированием отдельных элементов советской истории и практики.

В Казахстане за три десятилетия умерли естественной или неестественной смертью практически все идеологические дискурсы (либеральный, консервативный, социал-демократический, экологический) и осталось только условное деление на казахскоязычных и русскоязычных с одной стороны и не менее условные пророссийские прозападные, пантюркистские и панисламистские группы населения с другой стороны (иначе как группами назвать их сложно, поскольку современное общественное сознание представляет собой идеологический винегрет).

В вопросах истории Украина и Казахстан под воздействием националистических, либеральных и прозападных кругов активно выстраивают абсолютно антисоветскую модель (как и Россия, но с той разницей, что новые национальные истории направлены против нее).



Во внешнем контуре Украина активно пыталась стать частью коллективного Запада, т.е. передать свой суверенитет и идентичность во внешнее управление. Россия сделала ставку на самостоятельный путь (обеспеченный советским ракетно-ядерным потенциалом), но с сохранением западного контроля над своей финансовой системой. Казахстан выбрал путь многовекторности, в котором сочетаются экономическая интеграция с Россией, военно-политический союз с Россией и Китаем и западная и китайская собственность в нефтегазовой промышленности.

При этом нужно констатировать, что западная политико-экономическая модель заинтересована во всех трех странах исключительно как в источнике сырья и рынке сбыта своей продукции.



Украина, разорвав экономические и технологические связи с Россией стала быстро деградировать. В Казахстане же, как показывает практика, не осталось никаких ресурсов для самостоятельной модернизации (научно-техническая интеллигенция исчезла вместе с промышленностью и наукой). Архивация общественных отношений практически убила ценность знаний и образования, созидательного труда.



Здесь можно вспомнить и про Беларусь с ее индустриальным потенциалом, который критически зависит от поддержки с востока.

Возникает естественный вопрос: каковы перспективы дальнейшего развития национальных экономических моделей?

Как предупреждали умные люди 30 лет назад, по отдельности все эти части целого механизма долго работать не смогут.

Никакая идеология не заместит научную и технологическую деградацию.

А история говорит нам о том, что единая система добивалась намного больше, чем все по отдельности.

Можно стоит послушать все-таки уроки Истории, а не идеологизированных историков?