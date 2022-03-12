 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дэвид Голдман: Америке уже не стать великой
11:44 14.03.2022

Америке уже не стать великой
Как утверждают западные аналитики, Вашингтон разбазарил военно-техническое превосходство над Россией и Китаем
Игнат Веремейчик
12 марта 22

Журналисты и политологи сегодня спорят, почему именно сейчас казалось бы спокойный мир буквально разлетелся на осколки. К примеру, совсем недавно, по историческим меркам, НАТО победоносно принял в свой состав страны Прибалтики и безнаказанно, вопреки всем международным законам, разбомбил Сербию. Теперь, столкнувшись с твердой позицией России, начавшей операцию по денацификации Украины, готов только поставлять киевскому режиму оружие. Причем, речь не идет об американских самолетах или танках.

Такую позицию нельзя объяснить исключительно фактом наличия у России ядерного оружия. Межконтинентальные баллистические ракеты были у нашей страны и двадцать, и тридцать лет назад. Скорее, как пишут аналитик американского издания The American Conservative Дэвид Голдман, речь идет о военно-техническом отставании США. А еще, добавим, твердостью российского руководства.

Ситуация на самом деле для США складывается весьма неприятная. Россия, несмотря на сильно "скукожившуюся" благодаря развалу СССР и либералам в экономическом блоке правительства, смогла создать стратегическое оружие, которое во многом превосходит американский арсенал. Научно-технический прорыв не остановило фактическое уничтожение советской системы образования и уникальных исследовательских институтов. Более того, существенного вреда нашей "оборонке" не нанесли многочисленные "агенты влияния" в научной среде и на производстве. Помните, как последние десять лет российская либеральная общественность возмущалась каждым арестом разоблаченного шпиона? Как оказалось, перевертышей сажали за дело.

В результате, вопреки разрыву экономических связей между бывшими республиками СССР, нехватки средств и дефициту кадров, российские оборонщики буквально сотворили чудо. У нас, а не в США, Великобритании или Франции, на вооружении появились гиперзвуковые системы наземного и подводного пуска с ядерными ракетами, способными преодолевать любую американскую оборону. А еще также лучшие в мире зенитно-ракетные комплексы С-500, которые предназначены для поражения летательных аппаратов и ракет на удалении до 600 километров, в том числе в близком космосе, и много другое.

Новая техника устрашает, и это только начало, отмечает американский аналитик. По его мнению, если сейчас Россия и Китай еще не обладают стратегическим превосходством, то при сохранении нынешней траектории их движения они добьются его всего через несколько лет. Следовательно, НАТО должно, по меньшей мере, умерить свои амбиции и прекратить вмешательство в политику независимых государств. Или, на самом деле, в полном соответствии с заявлениями своих представителей, сосредоточится на борьбе с международным терроризмом, для которой не нужны баллистические ракеты, танки и авианосцы.

Перспектива для США, судя по статье господина Голдмана, для Запада весьма грустная. Подводя итоги, он откровенно сокрушается, задавая риторические вопросы. Так, ему непонятно, почему при военном бюджете в десять (!) раз меньше американского, Россия добилась стратегического превосходства над США по гиперзвуковым планирующим летательным аппаратам, противоракетной обороне и другим ключевым аспектам военных технологий. И как американцы могут рассчитывать на лидерство США в мире, если ученые и производственники небогатой, обремененной казнокрадами и олигархами страны оказалась талантливей, чем высокооплачиваеме сотрудники международных корпораций ?

При этом, вероятно, видный аналитик просто забыл про еще одно обстоятельство, которое сильно мешало России возродить свою военную мощь. Это, как нетрудно догадаться, санкции. А еще, в короткий период "ельцинщины", откровенно-подрывшая работа западных "партнеров", "консультантов и "дипломатов".

Россия, как мы знаем не понаслышке, вот уже более ста лет живет и развивается в условиях санкций. Запад пытался "задавить" СССР, потом помогал политикам-предателям развалить Страну Советов, затем всячески "перекрывал кислород" нашей экономике. Сейчас дело дошло до открытой экономической войны. Что же, Россия справлялась и не с такими угрозами.

Благо теперь, когда Запад сбросил маску, нашей стране будет проще навести порядок в обществе и экономике. А еще, вспомнить классиков, которые еще полторы сотни лет назад предупреждали о коварстве и русофобии Запада. Например, к Федору Тютчеву: "…давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления". Теперь Запад мы сами можем "исправить". К счастью, многие зарубежные политики это понимают.

Источник - svpressa.ru
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