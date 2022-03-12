Масимову (экс-КазКНБ) сшили дело на 17 лет строгого режима

12:25 14.03.2022

Карим Масимов может быть приговорен к 17 годам лишения свободы - Генпрокуратура



На заседании Мажилиса Парламента РК Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что экс-глава КНБ Карим Масимов может быть приговорен к 17 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Генпрокурор отметил, что на бывшего главу КНБ и троих его заместителей заведены уголовные дела.



Они арестованы. Оценку даст судебный орган. За данное преступление предусмотрено в УК РК 17 лет лишения свободы.

Берик Асылов

Также генпрокурор добавил, что расследование еще ведется.



8 января Карим Масимов был задержан по подозрению в государственной измене.



Задержание экс-главы КНБ Масимова – новые подробности

Айша Тулеубекова