 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Масимову (экс-КазКНБ) сшили дело на 17 лет строгого режима
12:25 14.03.2022

Карим Масимов может быть приговорен к 17 годам лишения свободы - Генпрокуратура

На заседании Мажилиса Парламента РК Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что экс-глава КНБ Карим Масимов может быть приговорен к 17 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.
Генпрокурор отметил, что на бывшего главу КНБ и троих его заместителей заведены уголовные дела.

Они арестованы. Оценку даст судебный орган. За данное преступление предусмотрено в УК РК 17 лет лишения свободы.
Берик Асылов
Также генпрокурор добавил, что расследование еще ведется.

8 января Карим Масимов был задержан по подозрению в государственной измене.

Задержание экс-главы КНБ Масимова – новые подробности
Айша Тулеубекова

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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