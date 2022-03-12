Азербайджан вызвался снабжать Европу газом ближайшие 100 лет

12:56 14.03.2022

В Баку заявили об огромных запасах топлива



Азербайджан располагает большими запасами газа, которого хватит для собственных нужд и для поставок в Европу в ближайшие сто лет. Об этом заявил министр энергетики республики Пярвиз Шахбазов.



В Баку заявили об огромных запасах топлива

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

"У нас есть 2,6 трлн кубометров подтвержденных запасов газа. Мы можем поставлять природный газ себе, нашим партнерам и Европе в течение 100 лет", - приводит слова министра газета "Миллиет".



Шахбазов добавил, что Баку собирается увеличить поставки газа в Европу. По его словам, у южного газового коридора есть "неиспользуемый потенциал", по которому Азербайджан может прокачивать большие объемы топлива вместе с Турцией.



Министр добавил, что в настоящее время они находятся в контакте с ЕС и "братской Турцией" по этому вопросу.



Азербайджан в конце 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу. Ежегодный экспорт составляет 10 млрд кубометров газа, из которых Италия получает 8 млрд, а Греция и Болгария - по 1 млрд кубометров.



Ранее стало известно, что Еврокомиссия представила проект плана ускоренного отказа от российских энергоносителей. В Брюсселе рассчитывают снизить зависимость ЕС от российского газа на 2/3 до конца 2022 года.



Егор Гаврилов