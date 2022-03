Саудовская Аравия и ОАЭ вступили в жесткое нефтяное противостояние с США, - "МК"

12:59 14.03.2022

Объявившему эмбарго на российские энергоносители Вашингтону трудно будет договориться с Эр-Риядом и Абу-Даби



Белый дом сталкивается с нефтяным противостоянием с Саудовской Аравией и ОАЭ из-за роста цен на "черное золото". Жесткая позиция Джо Байдена в отношении России вызвала самый серьезный нефтяной шок за последние десятилетия. И теперь попытка президента США смягчить неприятные для самой Америки последствия продолжает встречать сопротивление со стороны двух традиционных союзников, в которых Вашингтон больше всего сейчас нуждается.



Де-факто правитель Саудовской Аравии наследный принц Мохаммед бин Салман и наследный принц эмирата Абу-Даби Мохаммед бин Заид еще не согласились на телефонный разговор с Джо Байденом - сценарий, почти немыслимый при предыдущих администрациях, пишет The Guardian.



Как отмечает в своем аналитическом материале это издание, непосредственным приоритетом Байдена для обеих стран является оказание максимального экономического давления на Россию за счет увеличения добычи нефти. И Эр-Рияд, и Абу-Даби являются крупными поставщиками нефти с избыточными мощностями, что может смягчить влияние цен на топливо на потребителей США перед промежуточными выборами в ноябре, которые угрожают демократам потерей контроля над Конгрессом.



Однако, учитывая, что отношения между ближневосточными нефтяными державами и Вашингтоном находятся на самом низком уровне в наше время, наступает расплата, которая может изменить региональный порядок на условиях, благоприятствующих Эр-Рияду и Абу-Даби. Оба лидера ясно дали понять, что они не согласятся ни на что меньшее и готовы получить свою цену.



Как будто для того, чтобы показать администрации Байдена, на что она способна, посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф аль-Отайба в прошлую среду заявил, что выступает за увеличение добычи, "и будет поощрять ОПЕК рассмотреть вопрос о повышении уровня добычи", что приведет к падению цен на нефть на 13% на следующий день. Но никаких действий по увеличению предложения не последовало, и к концу недели цена за баррель снова поднялась почти до 130 долларов, что является неудобно высоким уровнем для Байдена.



Однако противостояние связано не только с нефтью. В Эр-Рияде принц Мохаммед бин Салман чувствует себя оскорбленным отказом Байдена взаимодействовать с ним с тех пор, как он вступил в президентскую должность. Убийство саудовского диссидента Джамаля Хашогги помощниками наследного принца по безопасности, война в Йемене, тюремное заключение правозащитников и бойкот Катара сделали его изгоем для американской администрации, пишет The Guardian.



Споры с Абу-Даби почти такие же острые. США были особенно ошеломлены неоднократным воздержанием ОАЭ при голосовании в Совете безопасности ООН.



Саудовская Аравия и ОАЭ были возмущены тем, что администрация Байдена исключила поддерживаемых Ираном йеменских хуситов из глобального списка террористов, поскольку США продолжают серию кропотливых переговоров с Тегераном, чтобы возобновить ядерную сделку эпохи Обамы, разорванную Дональдом Трампом.



Помимо этого, однако, в обеих арабских столицах есть сильное ощущение, что Байден подошел к региону с глубокой критикой в ​​отношении стран, которые долгое время были союзниками в сфере безопасности, и снисходительно относится к Ирану, который остается для них врагом.



Попытавшись на прошлой неделе привлечь Венесуэлу к делу изоляции России, Белый дом рассматривает усилия по восстановлению отношений с Саудовской Аравией и ОАЭ как приемлемую цену, пишет The Guardian.



В феврале администрация направила Бретта Макгерка, координатора Белого дома по ближневосточной политике, и Амоса Хохштейна, специального посланника госдепартамента по энергетике, в Эр-Рияд для встречи с наследным принцем. Накануне начала конфликта на Украине американский Минфин объявил о санкциях в отношении предполагаемой сети финансирования хуситов.



Сэр Джон Дженкинс, бывший посол Великобритании в Эр-Рияде и старший научный сотрудник британского аналитического центра Policy Exchange, сказал, что связи, которые росли между Эр-Риядом и Москвой, особенно после того, как Байден отодвинул на второй план принца Мухаммеда, вероятно, должны быть перекалиброваны.



"Должен быть какой-то способ сделать этот круг квадратным. Повторное обещание США защищать КСА [Саудовскую Аравию] и ОАЭ от Ирана - один из способов. Перемена отношения к хуситам и новое обязательство урегулировать ситуацию в Йемене таким образом, который устроил бы Эр-Рияд и Абу-Даби, - еще один пример. Но я не могу представить, чтобы Байден говорил, что просто забудет Хашогги, говорит эксперт. – Лично я не думаю, что Россия так уж важна для КСА. Китай гораздо важнее. Пекин хочет избежать коллапса мировой торговли или затяжной западной рецессии. И есть признаки того, что Пекин пытается позиционировать себя соответствующим образом. В таком случае существует риск того, что жесткая линия Эр-Рияда приведет к неприятным последствиям".



Робин Миллс, генеральный директор консалтинговой компании Qamar Energy из ОАЭ, считает, что увеличение поставок нефти и, следовательно, снижение цен на заправочных станциях было относительно простым техническим процессом, но сопряженным с политическим и экономическим риском в отношениях с глобальной нефтяной организацией ОПЕК, членами которого являются Эр-Рияд и Абу-Даби.



"Они могут увеличить поставки в течение одного месяца и выйти на полную мощность в течение 90 дней, - утверждает он. – Открытие штуцеров на скважинах, полный перезапуск скважин, возможно, перезапуск станций сбора и добычи".



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ