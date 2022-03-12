|16:53 Никаких иллюзий. Немного о постлиберальной экономике, - Николай Сорокин
14:32 Киргизские министры личным присутствием пытаются погасить панику в магазинах
14:31 Каждый 20-й казахстанец - нищий. Что делать?
14:27 "Скоро младшие гиены начнут вытеснять старших". ТуркмКоневод Кяризов - о своем выдвижении в президенты, Сердаре и тюрьме Овадан-Депе
14:25 КазРеалии. Деньги есть, мозги есть, а результатов нет.., - "Караван"
14:07 Арестован начальник ДКНБ Алматы генерал Нурлан Мажилов
12:59 Саудовская Аравия и ОАЭ вступили в жесткое нефтяное противостояние с США, - "МК"
12:56 Азербайджан вызвался снабжать Европу газом ближайшие 100 лет
12:25 Масимову (экс-КазКНБ) сшили дело на 17 лет строгого режима
11:44 Дэвид Голдман: Америке уже не стать великой
11:11 Наталия Нарочницкая: Послевоенный мир кончился
10:18 Части единого целого. Сравнивая пути развития Казахстана, России и Украины.., - Д.Ашимбаев
10:03 Жопастенькую девчушку назначили главой экологии Казахстана. Какая экология, такая и...
10:00 "Петушиные бои": российские паникеры спровоцировали рост русофобии в Казахстане, - А.Омирбек
09:58 В плену реформ. Что такое "Новый Казахстан" и как его нужно строить? - Ю.Кисткина
09:26 РосМорпехи захватили в Азове канонерку УкрВМФ "Кореец"
09:13 Новые мигранты – украинское наводнение в Европе, - В.Малышев
09:12 Способность Запада устанавливать правила миропорядка поставлена под сомнение, - Е.Пустовойтова
08:48 У двух КазПарламентариев - старого уйгура Тохтасунова и юной казашки Сулейменовой "добровольно" отобрали мандаты. Чтоб не баловались?
08:06 Конфликт на Украине и де-европеизация/де-вестернизация мира, - katehon.com
08:05 Национализм: преступная фикция и идеологический тупик, - Александр Дугин
07:20 "Свадьба в Малиновке" и украинство, - Галина Иванкина
07:08 "Мир прежним не будет". К Версальской декларации европейского бессилия, - В.Павленко
06:30 Тайвань будет сопротивляться КНР по образцу Украины, - В.Скосырев
06:27 Душанбе и Бишкеку нужен арбитр, - В.Панфилова
00:10 Кто такие сикхи. Что надо знать об одной из самых влиятельных этноконфессиональных групп Индии
00:00 Туркменская власть вырастила себе смену, - "Къ"
|18:09 Казахстанская Qazaq Air передумала не летать в Россию
17:33 В Казахстане задержан-таки племянник Елбасы генерал КНБ и олигарх Сатыбалды
17:12 Рамзан Кадыров прибыл на Украину
16:20 В Киеве убит американский журналист Брент Рено
15:16 Женщина-президент и сын вместо отца: где сменилась власть и поможет ли это России
15:15 Завтра было поздно. Как перевоспитать фашиста, - Анна Серафимова
14:02 Энергетические санкции США: запрещая разрешай, - Сергей Ануреев
10:19 COVID-19 – не пандемия, а необъявленная биологическая война, - В.Катасонов
10:04 Война до последнего вассала, - Юрий Борисов
09:45 На выборы в Туркмении притопало 97% избирателей
09:35 "Сахарная паника" перекинулась на Бишкек - 1 кг в одни руки
09:07 От монолога к диалогу. КазВласти пытаются достучаться до плебса, - Д.Ашимбаев
08:51 Дефолт-2022: Усердно копая под Россию, Запад провалился в яму первым, - Мих.Делягин
08:44 Иран нанес ракетный удар по базе США в Иракском Курдистане (близ Эрбиля)
08:35 Время Z на часах истории, - Александр Дугин
08:33 Дефицита сахара в Казахстане нет – в КазМинторговли разъяснили ситуацию
07:57 Картам UnionPay начал грозить дефицит микрочипов
06:03 Третий "многоуважаемый". Чего ждать от Сердара Бердымухамедова? - "ХТ"
00:44 Проекция китайского Тайваня. Белый дом обнародовал новую Индо-Тихоокеанскую стратегию США, - В.Иванов
00:17 Конец перекура. Русская спецоперация на Украине - это удар по великому обнулению, - А.Проханов
00:12 Задержан по подозрению в мошенничестве очередной КырДепутат и экс-глава Megacom Жамангулов
|Арестован начальник ДКНБ Алматы генерал Нурлан Мажилов
14:07 14.03.2022
Арестован начальник Департамента Комитета национальной безопасности Алматы Нурлан Мажилов. Об этом сообщил генеральный прокурор Берик Асылов на заседании Мажилиса, передает Tengrinews.kz.
В ходе выступления Асылов рассказал о задержанных и погибших в ходе январских событий и расследованиях. Он также проинформировал депутатов о правовой оценке действий отдельных руководителей силовых структур во время январских событий.
"Установлено, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в Алматы, а также Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. По этим фактам возбуждено 7 уголовных дел. Основной объем следственных действий по ним завершен. Начальник ДКНБ Алматы Нурлан Мажилов арестован. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств", - сказал он.
Генпрокурор также напомнил о том, что расследуется еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим руководством Министерства обороны.
"Экс-министр обороны (Мурат Бектанов. -Прим.), как вам известно, взят под стражу. Расследование продолжается", - заключил Берик Асылов.
Напомним, специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана в отношении Мурата Бектанова санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.