Арестован начальник ДКНБ Алматы генерал Нурлан Мажилов

14:07 14.03.2022

Арестован начальник Департамента Комитета национальной безопасности Алматы Нурлан Мажилов. Об этом сообщил генеральный прокурор Берик Асылов на заседании Мажилиса, передает Tengrinews.kz.



В ходе выступления Асылов рассказал о задержанных и погибших в ходе январских событий и расследованиях. Он также проинформировал депутатов о правовой оценке действий отдельных руководителей силовых структур во время январских событий.



"Установлено, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в Алматы, а также Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. По этим фактам возбуждено 7 уголовных дел. Основной объем следственных действий по ним завершен. Начальник ДКНБ Алматы Нурлан Мажилов арестован. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств", - сказал он.



Генпрокурор также напомнил о том, что расследуется еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим руководством Министерства обороны.



"Экс-министр обороны (Мурат Бектанов. -Прим.), как вам известно, взят под стражу. Расследование продолжается", - заключил Берик Асылов.



Напомним, специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана в отношении Мурата Бектанова санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.