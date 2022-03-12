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КазРеалии. Деньги есть, мозги есть, а результатов нет.., - "Караван"
14:25 14.03.2022

Реалии Казахстана: деньги есть, мозги есть, а результатов нет

Поздно запирать кошару, если овец и баранов уже украли. Но эта формула у нас почему-то до сих пор работает. В конце января министерство образования и науки РК сообщило, что в этом году государственный образовательный фонд увеличил число грантов для студентов на 5 тысяч. А к 2025 году поэтапно увеличит еще на 15 тысяч. Хотя давно известно, что менее половины выпускников отрабатывают гранты на послевузовском распределении.

"Чемпион" в этом заранее проигранном марафоне – программа "Серпiн", согласно которой высшее образование, а потом работу в северных регионах получают студенты из южных областей республики. Около 80 процентов туда просто не доезжают – более 5 500 "уклонистов". Экспертное педагогическое сообщество это давно прогнозировало.

Наступили на гранты?

Кандидат наук и эксперт ЮНЕСКО Василий ШАХГУЛАРИ разводит руками:

– Студентов-грантников в этом году будет больше 60 тысяч. Это из новых 88 тысяч, которые прошли пороги ЕНТ. И стипендии повысят – до 37–58 тысяч тенге.

– В зависимости от специализации?

– Мне смеяться или плакать? Вы понимаете, что такими темпами высшее образование в Казахстане скоро станет совсем бесплатным, как в СССР? Штамповка людей с высшим образованием заводит страну в тупик. Республика в свое время не сумела переварить тысячи юристов и экономистов, которые не работают по специальности. А наша экономика сможет трудоустроить новоиспеченных инженеров, технологов? Сегодня нужны рабочие руки с мозгами, которые обучались в колледжах.

– Ну, к примеру, все высшее и среднее звено управленцев Жезказганского и Балхашского металлургических комбинатов через них и прошло. И там начали применять новые технологии, новую организацию труда.

– Таких примеров, к сожалению, мало. Если я не ошибаюсь, в Казахстане уже более 22 тысяч граждан с учеными степенями. И где результаты?..

Два года назад Президент ТОКАЕВ сказал: "Мы не можем позволить себе финансировать ненужные работы и исследования. Должны быть жесткий спрос и конкретная социально-экономическая, производственная техническая отдача от каждой научной работы".

Справка "КАРАВАНА"

На том совещании в правительстве Токаев заявил, что "направлять ресурсы необходимо на такие области, как медико-биологические исследования, агропромышленная наука, зеленые технологии, искусственный интеллект и энергоэффективность".

– А я не раз говорил (Шахгулари стучит пальцем по столу), что нам нужен независимый экспертный совет, который будет отсеивать левые проекты во всех сферах экономики и науки. У меня есть цифры. В 2004 году затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки составили 14,6 миллиарда тенге. В 2019-м – 82,3 миллиарда. В процентах от ВВП – это 0,25 и 0,12. Нормально? Научная деятельность потеряла престиж. Многие ученые невостребованные в Казахстане. А у молодых нет стабильных источников дохода. Это является причиной их эмиграции за границу. Хотя они могут и отсюда работать на зарубежных заказчиков, развивая свои проекты.

– Нет других вариантов?

– Почему? Если будет госзаказ на какие-то конкретные направления – то вполне вероятно. Но кто и как будет внедрять теоретические разработки в практику? Если это будет выгодно частному бизнесу – да. Но ему нужны аргументированные экспертные оценки и точные расчеты. Нет – и проекта нет…

Дарование укусил не каракурт

Прошлой весной алматинский школьник Иннокентий Трескунов стал призером научного конкурса Тимирязевской академии в Москве. Тема работы "Как обезопасить казахстанцев от укусов каракуртов" – вполне прикладная. Да еще и с уклоном в экологию. Почему руководство казахстанского конкурса школьных проектов "Дарын" (талант, дар – каз.) не стало рассматривать проект – объяснений не последовало. Таковы правила конкурса.

Звоню маме новатора – известной радиоведущей Марии ТРЕСКУНОВОЙ:

– Маша, а чем вся эта история закончилась?

– Дополнительные баллы на поступление в Тимирязевку за 3-е место в конкурсе у него уже есть. Это хороший бонус по сравнению с другими поступающими. А для иностранцев академия объявила набор раньше, чем Казахстан, – с 1 сентября. Кеша в декабре сдал экзамены. Ждем результатов в марте – апреле. Все-таки в России большая конкуренция. Там еще и победители международных школьных олимпиад. Если не удастся пройти, то будет поступать в какой-нибудь отечественный вуз.

– Иннокентий пытался напрямую предлагать свой проект министерствам экологии, образования, здравоохранения, сельского хозяйства?

– Наверное, мог обратиться. Но думал, что "Дарын" рассмотрит его проект и сам выйдет на госорганы. Оказалось, никому это не надо. А в России проектом заинтересовались. Если поступит в Тимирязевку – там сказали, что он может дальше разрабатывать свою идею. И не просто довести до диплома и кандидатской работы, а до реализации в практическом смысле. У Тимирязевки много своих практических полей. Есть где проверять в деле студенческие разработки.

Теория против практики

Весной прошлого года сенатор Едил МАМЫТБЕКОВ заявил, что ведомства, "отвечающие за взаимосвязанные сферы – науку, научно-техническую и образовательную деятельность, не контролируют выполнение законодательных новелл. А публикации наших ученых в "авторитетных" зарубежных журналах – какой от них практический эффект? В чем их заинтересованность рассматривать и продвигать стартапы наших молодых ученых? В чем заинтересованность наших промышленников продвигать их? Как вообще должна работать национальная инновационная система?".

В октябре 2021-го в Нур-Султане прошла Международная научно-практическая конференция "Интеллектуально одаренная молодежь – потенциал столичного образования". 2 дня заседаний, 3 дискуссионные площадки, где было много слов о господдержке одаренной молодежи. Где результаты?

Что имеем – не храним

В конце прошлого года вице-президент компании "Эльзевир" (Elsevier) – это крупнейший в мире издатель научно-технической литературы, провайдер информационных решений на базе новых технологий – Марат ФАТХУЛЛИН дал интервью "КАРАВАНУ". В нем он отметил 2 проблемы. Первая: "Все правительства хотят, чтобы деньги, выделяемые на науку, работали эффективно. Но если в промышленности есть четкие критерии эффективности, то в работе ученых с этим сложнее. Часто академические свободы работают против чистоты и прозрачности научной деятельности". Вторая: "Если в стране будет сильная наука, туда будут стремиться таланты со всего мира. И бизнес будет инвестировать разработки. А это новые рабочие места, новые предприятия, мультипликативный эффект для экономики".

По словам казахстанского эксперта Алика АУХАДИЕВА (сейчас он работает по контракту в Татарстане), во многих авторитетных вузах мира работают специальные группы, которые отслеживают все идеи, заслуживающие внимания.

– Это, конечно, стоит денег. Нужно время на лабораторные или полевые испытания, анализ, адекватный прогноз по монетизации проекта и другие тонкости. Казахстан сейчас не может себе это позволить. Ноу-хау – вообще дорогое удовольствие. Когда у нас наука и бизнес найдут общий язык, тогда, возможно, что-то срастется. В Америке многие частные проекты спонсируют из федерального бюджета. И в Европе, и в Китае. Потом патент, лицензия – и получай свой гонорар.

– Алик Абдрахманович, вы намекаете на то, что кумыс первой в мире зарегистрировала Германия?

– Я не намекаю. Я говорю о том, что в будущем мы можем потерять еще больше. У нас министерства и промышленники не всегда видят перспективы. Или сомневаются в успешности проекта. Почему-то считают, что импортное – лучше. Именно это пугает. У нас в Казахстане есть отличные мозги. Не дать им уйти, не дать уйти их идеям за границу – главная задача. Но этим уже правительство должно заниматься.

Алматы

Автор: Сергей Туник

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647257100


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