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Каждый 20-й казахстанец - нищий. Что делать?
14:31 14.03.2022

Согласно официальной статистике, почти миллион казахстанцев не имеет в своем кармане даже ежемесячного прожиточного минимума. Проще говоря, каждый 20-й из нас – почти нищий. Это очень много.

И неслучайно борьба с бедностью обозначена как одна из главнейших задач государства. Вот только с чего ее начать? И как понять, что нищета побеждена? Мы решили побеседовать об этом с некогда известным чиновником, экс-министром национальной экономики, который когда-то разработал программу борьбы с бедностью, а ныне – советником председателя правления АО "КазМунайГаз" Жаксыбеком КУЛЕКЕЕВЫМ.

На "бедный – богатый" рассчитайся!

– Жаксыбек Абдрахметович, сейчас, как и 20 лет назад, все чаще говорят о необходимости борьбы с бедностью. Вы тоже в свое время предлагали варианты решения этой проблемы. Как оцениваете работу нынешнего кабмина в этом направлении?

– Бедность есть в любой стране, поэтому задача всякого государства – бороться с нею, используя все дозволенные законом методы. Но для начала надо понять: каковы масштабы проблемы? Насколько я знаю, в последние годы никаких специальных исследований по измерению уровня жизни населения страны мы не проводили. Есть надежда на результаты переписи, там ведь были вопросы об уровне жизни и об источниках дохода населения. Но, пока нет результатов переписи, говорить о чем-то преждевременно.

В то же время, мне кажется, нам нужны специальные исследования по замеру уровня бедности. Тогда, в начале нулевых, мы это сделали. Ситуация в стране была очень тяжелая: кризис, начавшийся в Юго-Восточной Азии в 1998 году, находился в разгаре. Если память мне не изменяет, то у нас доля населения, находящегося за чертой бедности, в некоторых регионах доходила до 30 процентов. Это, конечно, очень много.

Но что известно сейчас? Хотя бы основное – какую величину черты бедности мы используем?

Есть страны, где бедными считаются те, кто имеет в день доход менее 2 долларов, а в других таковым становится человек с 5 долларами в день.

Согласно международной классификации, мы уже должны брать за основу 5 долларов в день. Это 150 долларов, или, по курсу на середину февраля, примерно 60 тысяч тенге в месяц на одного человека. Думаю, вы со мной согласитесь – на 60 тысяч тенге в месяц сильно не пошикуешь. А ведь у нас, наверное, есть семьи, которые не имеют даже этого дохода на каждого члена семьи. Сколько их, мы не узнаем без проведения специального обследования.

Отдельный вопрос – люди, ставшие бедными в последние годы, в период пандемии. Из-за ограничения деятельности многих субъектов бизнеса из сферы услуг (торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса, транспорта и др.) часть общества лишилась своих постоянных источников дохода. В результате заметно ухудшилась социальная обстановка в стране. Если изучать проблемы бедности, то следует обязательно учитывать влияние пандемии на социальное благополучие граждан.

– Допустим, что такой анализ, действительно, есть. Что дальше? С чего надо начинать борьбу с бедностью в Казахстане?

– У нас сложился очень большой дисбаланс доходов. Из года в год доля оплаты труда в структуре валового внутреннего продукта уменьшалась. Если даже взять для сравнения Россию и Беларусь, мы существенно проигрываем – у них в структуре ВВП доля заработной платы 47 процентов, а у нас – 31 процент. То есть граждане от распределения производимых в стране товаров стали получать все меньше, а богачи – все больше. Это означает, что в Казахстане мы создали условия для бесконтрольной эксплуатации людей труда. Следовательно, настало время обратить внимание на проблемы повышения качества трудовой жизни путем совершенствования трудового законодательства.

Дать удочку, а не рыбу

– У нас, согласно данным, озвученным Президентом, практически все деньги находятся в руках даже не одного процента населения, а 0,1. Эта ситуация давно подогревает социальное напряжение. И, чтобы как-то ее сгладить, был создан благотворительный фонд "Народу Казахстана". Это правильный шаг в борьбе с бедностью? Что дальше? Заставлять олигархов поднимать зарплату, принимать больше людей на работу?

– Благотворительные фонды очень нужны. Тем более некоторые наши олигархи долгое время уходили от уплаты полной суммы налогов. Так что, если они поделятся с народом своими богатствами, – это очень хорошо.

При этом надо иметь в виду, что, раздавая деньги людям, богатыми их не сделаешь. Поэтому не зря говорят: "Дай человеку не рыбу, а удочку". Только так можно обеспечить его постоянной едой. Если следовать этой логике, то, прежде всего, надо создавать реальные возможности для того, чтобы люди могли зарабатывать деньги. С одной стороны, этого можно добиться путем создания множества новых рабочих мест в различных отраслях и сферах экономики, а с другой – формируя широкие возможности для развития малого и среднего бизнеса. Есть страны, которые победили бедность. Например, Китай, согласно его заявлениям, полностью решил эту проблему. Сделал он это не за счет раздачи "вертолетных денег", а за счет создания новых рабочих мест в сфере предпринимательства, прежде всего, в переработке сельхозпродукции.

И мы, когда разрабатывали первую программу борьбы с бедностью, тоже пошли путем создания условий для развития микро- и малого предпринимательства с учетом нашего экономического уклада, особенностей структуры экономики регионов. Возможности государства в то время были гораздо меньшие, чем сейчас, тем не менее мы впервые стали внедрять механизм микрокредитования, который по сей день остается востребованным. Было реализовано и много других механизмов.

В условиях рынка никого не стоит заставлять создавать рабочие места, поскольку ясно, что если в стране будут созданы равные возможности для развития бизнеса, то наши предприимчивые бизнесмены сами будут строить заводы и фабрики, создавая тысячи новых рабочих мест.

Почему не победили бедность 20 лет назад?

– Но ведь бедность Казахстан так и не победил. Как думаете, что тогда не получилось либо не было учтено?

– Ну не все так мрачно. Посмотрите – до 2010 года у нас темп развития экономики был не менее 10 процентов, и народ это почувствовал. Начали быстро расти размеры заработных плат, появилось много новых отраслей экономики, были построены жилье и социальные объекты, одним словом, уровень жизни казахстанцев стал из года в год улучшаться.

Если говорить об упущениях, то мы, к сожалению, не уделили должного внимания созданию субъектов бизнеса в сельской местности. В силу этого уровень жизни сельского населения не претерпел серьезных улучшений. Поэтому люди массово стали переселяться из сел в города, а в городах для них достойных рабочих мест своевременно не было создано. Во многих странах мира переселение сельского населения было связано с резким увеличением спроса на рабочую силу в результате быстрого развития промышленного производства в городах. А наши переселенцы остались невостребованными, поэтому они просто создали очаги напряженности в городах. У них были ограниченные возможности для организации своего бизнеса, потому что после 2010-х годов появились всемогущие бизнесмены, которые легко обходили законы страны в силу личных связей с важными политиками. В результате нарушилось главное условие предпринимательства – создание равных условий для бизнеса, что привело к стремительному сокращению числа успешно функционирующих субъектов бизнеса.

Возьмем самый распространенный пример – импорт товаров народного потребления. Известно, что при импорте надо платить импортную пошлину от стоимости товара (около 20 процентов) и НДС – 12 процентов. И, представьте, кто-то их платит, а кто-то – нет. Тогда как они могут конкурировать между собой?

При наличии таких неравных условий честные предприниматели должны либо обанкротиться, либо примкнуть к тем, кто может "развести" вопрос, отдав, как минимум, часть бизнеса всесильным.

Поэтому отсутствие верховенства закона является исходным условием, порождающим олигархат. По этой причине у нас в стране в каждой отрасли появились огромные олигархические структуры, способные "разрулить" любые вопросы налогово-таможенных сборов, кадровых назначений, судебных споров и пр.

Как закономерный итог этого – в последнее время из года в год доля налоговых поступлений по отношению к ВВП имела тенденцию к снижению. Например, если раньше мы собирали в виде налогов до 18–20 процентов от ВВП, то в последние годы стали собирать меньше 10 процентов. Как известно, бюджет является главным механизмом перераспределения богатства общества. Если общество собирает мало средств в государственный бюджет, то правительства таких стран все меньше и меньше средств будут перераспределять в пользу социально уязвимых слоев населения. Следовательно, в подобных странах бедные слои населения и дальше будут беднеть, а богатые становиться еще богаче. Проще говоря, в таких странах правительства не смогут эффективно выполнять государственные функции.

Бизнес по закону

– И что теперь со всем этим делать?

– Нам нужно постепенно, шаг за шагом, добиваться верховенства закона. Отсутствие верховенства закона и стало причиной большинства наших проблем – коррупции, кумовства, олигополии…

В нашем обществе слово "олигарх" имеет негативную окраску. И это мнение тоже надо менять. Джефф Безос – самый богатый человек в мире, но ведь его никто не осуждает! Илон Маск – один из самых богатых людей планеты, многие хотят быть похожими на него!

В Казахстане тоже масса людей, которые в состоянии открыть успешные, не только локальные, но и мировые компании. Им просто нужно дать соответствующую возможность, создавая основу современной экосистемы развития бизнеса.

– Но и ждать, что в одночасье казахстанцы вдруг массово решат идти в бизнес, согласитесь, достаточно наивно…

– Естественно, если люди видят, что им нет места на рынке, у них опускаются руки. В обществе растут иждивенческие настроения. Но они появляются от безысходности. Мы вроде бы говорили им: занимайтесь бизнесом, но часто били по рукам, иногда закрывали глаза на неправомерные действия отдельных лиц по приобретению чужого бизнеса и прочие беззакония. Людям, по сути, оставили места тележечников на базаре. По этой причине многие предприниматели потеряли веру в успех и просто перестали развивать свой потенциал.

Нам теперь заново предстоит многому учить народ Казахстана. Надо убеждать их, что тот, кто работает, не будет знать нужды. В первую очередь надо развивать навыки как физического, так и умственного труда, и, конечно, надо поддерживать ремесленничество.

И, критикуя старое, надо отдавать себе отчет в том, что в Казахстане были созданы неоспоримые для предпринимателей преимущества.

Мы располагаем развитой дорожной сетью, хорошим охватом Интернетом и интернет-банкингом, практически везде есть электро-, водо-, тепло-, газоснабжение и другие инженерные сети и коммуникации. И деньги для кредитования малого бизнеса тоже есть. Нужны только люди, которые перестанут бояться что-то пробовать.

Я не настолько наивен, чтобы думать, что они появятся как по волшебству уже завтра. Но в наших руках – вернуть людям веру в свои силы и в государство. Если народ увидит, что в Казахстане можно строить честный бизнес, рассчитывать на стабильную зарплату, имея какую-то профессию, он станет активнее.

НУР-СУЛТАН

Автор: Анна Величко

Источник - Caravan.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647257460


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