Киргизские министры личным присутствием пытаются погасить панику в магазинах

14:32 14.03.2022

Министр приехал в Каракол из-за ажиотажа на продукты



В ряде магазинов города Каракол Иссык-Кульской области отсутствует сахар в продаже.



Продавцы говорят, что сахара нет на протяжении нескольких дней из-за высокой оптовой стоимости.



В один из таких магазинов зашел министр сельского хозяйства Аскарбек Жаныбеков. По его словам, на предприятии "Каыйнды-Кант" отпускали небольшие объемы, что могло повлиять на появление ажиотажа.



"Сейчас продукция отпускается без ограничений. Стоимость составляет 74 сома за килограмм. Можно приобрести на заводе напрямую, на складах", - сказал он.



Жаныбеков сообщил, что приехал в город Каракол после появления о том, что начался ажиотаж с покупкой продуктов питания.



"В Кыргызстане запасы растительного масла, сахара есть в необходимом объеме. Отсутствие сахара [в ряде магазинах Каракола] связано с тем, что несколько дней назад начали скупать мешками, что было напрасно. Цены повышаются из-за того, что жители приходят и скупают. Переговорил по телефону с руководством предприятия "Кайынды-Кант" и мне сообщили, что запасы сахара есть. В субботу и воскресенье предприятие продукцию не отпускало, в связи с чем скопилась очередь. На данный момент никаких оснований для переживания кыргызстанцев нет", - сообщил министр.



