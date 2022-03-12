Никаких иллюзий. Немного о постлиберальной экономике, - Николай Сорокин

16:53 14.03.2022 Никаких иллюзий. Немного о постлиберальной экономике, - Николай Сорокин



Россия предпримет все меры, чтобы достичь полной независимости от Запада. Об этом 10 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским министром Кулебой​ заявил министр иностранных дел России​ Сергей Лавров.



Глава российского внешнеполитического ведомства, говоря об экономических трудностях, возникших после введения антироссийских санкций, подчеркнул, что Россия справлялась "с трудностями на всех этапах нашей истории", так будет и в этот раз. Однако теперь, по его словам, у Москвы не будет "никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером".



Западные страны и компании продолжают вводить ограничения в отношении России в связи со спецоперацией на Украине. К эмбарго присоединились компании по продаже одежды, маркетплейсы, автоконцерны, мультимедиа-фирмы, технологические гиганты и многие другие. Однако есть крупные компании, которые отказываются вводить санкции в отношении России. Так, в Coca-Cola заявили, что не планируют уходить с российского рынка; это заявление вызвало негодование на Украине, где сразу две сети супермаркетов отказались от сотрудничества с корпорацией.



Позиция гиганта ясна, но попробуй, докопайся, ведь, как правило, президентом США становится тот кандидат, чью избирательную кампанию финансирует Coca.



Вообще, целая группа крупнейших зарубежных корпораций, руководство которых приучено мыслить стратегически, и так же, как и Coca-Cola, имеющих влияние, позволяющее игнорировать давление со стороны правительств и международных финансовых церберов, отказалась покидать Россию. К примеру, жесткую позицию заняли Nestle, Metro, Leroy Merlin и еще ряд крупных компаний. Дело в том, что через два-три месяца все равно придется возвращаться даже наперекор контролирующим подразделениям, норма прибыли катастрофически схлопывается, потерять российский, а по факту, через несколько месяцев, российский, украинский и белорусские рынки, почти 200 млн платежеспособных клиентов – значит уйти в нерентабельность и убытки, а это, мягко говоря, мало кто может себе позволить.



Почему я обращаю на это внимание? Очень просто: чем могущественнее и независимее концерн, тем меньше у него стремление "вариться" в тенетах "либерального консенсуса". А это значит, что никакой глубокой стратегии на изоляцию у Запада нет, мы наблюдаем ситуационный, плохо скоординированный ответ на нашу попытку восстановить контроль над нашими же землями, утерянными из-за предательства и глупости горстки аппаратчиков 31 год назад.



А это, в свою очередь, означает, что пошло реальное дробление на экономические зоны ответственности, и из тотального Pax Americana мировая экономика постепенно, с близкого расстояния незаметными шажками, перетекает в давно предсказанную ведущими аналитиками новую реальность – окукливания нескольких весьма замкнутых для внешних игроков экономико-технологических зон (ЭТЗ) и их последующая конкуренция между собой. Только таким путем капитализм сможет выбраться из того беспрецедентного кризиса, в который он начал опускаться еще в 2007 году, после окончания освоения ресурсов бывшего Восточного блока.



К тому же уже всем очевидно (собственно, истерика ровно из-за этого), что взлет цен на углеводороды приведет лишь к одному: все финансовые потери России от рестрикций, включая часть золотовалютных резервов, арестованных в странах ЕС, будут компенсированы за 8-12 месяцев.. Не считая того, что эмиссия рублевой массы под замороженные миллиарды ничем не отличается от аналогичной эмиссии в том случае, если бы валюта находилась в подвалах ЦБ в виде кэша.



Германия, Нидерланды, Италия уже вывели российские углеводороды из-под санкций, Венгрия, Болгария, Турция вообще отказались подобные ограничения вводить. У нас говорят "голод не тетка", а я бы добавил – инфляция не матушка, холод не батюшка.



И главное: на Западе решили, что как только разразится кризис, спровоцированный введенными "адскими санкциями", как только российское общество, привыкшее к стабильности, относительному благополучию, крутым западным девайсам и гаджетам, все это утеряет и начнет жить заметно хуже, то режим Путина будет немедленно снесен, война остановлена, войска выведены, а они станут торжествовать победу.



Это и есть их базовая установка. Однако носители "единственно правильных идеологии и ценностей" обмишурились, и основательно. Они исходили из того, что Россия – это такая же страна, как Польша, то есть чуть с прибабахом, немного старомодна, весьма консервативна, несколько гомофобна, но, в целом, никуда не денется, повыделывается и ляжет под "золотой миллиард".



В чем здесь главная ошибка лидеров стран торжества демократии?



Собственно, их ровно три.



Во-первых, российская экономика на 85-90% (по разным оценкам) самодостаточна. Это означает, что в стране производятся все товары: от памперсов и сахарной свеклы до космических кораблей и ядерных двигателей. Такого нет практически ни у одной страны, включая Соединенные Штаты, 50 лет выносившие важнейшие, порой стратегические производства со своей территории. Самодостаточность досталась нам от Советского Союза, который, как известно, являлся все годы своего существования "осажденной крепостью", и даже разгром и распил гигантов социндустрии, устроенный либеральными правителями в 1990-е годы, не смог окончательно ликвидировать данную реальность, а за последние 10-12 лет много реконструировано или построено нового, так что рука "проклятого Сталина" дотянулась даже до нашего странного времени.



Да, у нас есть проблемы с рядом позиций. IT (это главное), машины и оборудование, особенно современные станки (станкостроение пострадало от "приватизаторов", наверное, больше всего), семена, племенные животные, фармацевтика (хотя успехи по импортозамещению огромны), новейшие технологии в различных отраслях. Но у нас есть наука, сохранились школы, специалисты, у нас есть относительно дружественные страны, где мы на первом этапе возьмем недостающее. Так что этим нас не достанешь и не проймешь.



Во-вторых, по сравнению с тем, как русский и другие народы жили в течение прошедшего тысячелетия, за исключением позднесоветского периода всеобщего благополучия (правда, изрядно подпорченного дефицитом), сегодня – рай, воплощенный при жизни. Люди никогда не жили так комфортно, но, с другой стороны, они не превратились в роботов "общества потребления". Все прекрасно отдают себе отчет, что им ничего не гарантировано и что все, в конечном итоге, зависит от них. Поэтому небольшое снижение уровня жизни не сыграет никакой роли, а большого, благодаря массе факторов, включая безальтернативность наших углеводородов, просто не будет. А если бы даже и было, всегда можно усилить идеологическую компоненту, да и не привыкли люди, если видят, что власть проводит правильную политику и не сильно давит на них, проявлять недовольство. За исключением агрессивного и истеричного либерального меньшинства, конечно.



Поэтому и уровень поддержки президента, несмотря ни на что, после начала спецоперации вырос на 15 пунктов и держится на этой отметке по сей день. Не надо считать людей стадом, пусть и подсознательно, но абсолютное большинство все понимает, а, главное, хочет жить в стране определенного типа, отличной от Латвии или Мексики.



В-третьих, страна, независимо от того, хочет кто-то этого или не хочет, осознает или делает бессознательно, будет неизбежно двигаться к социализму китайского типа, только гораздо более замкнутому, самодостаточному, автохтонному, значительно менее китайского ориентированному на доходы от экспорта. Это будет так называемая двухконтурная модель, о которой мы много писали, и альтернативы которой после полной деструкции либеральной модели просто не существует: наверху – плановое хозяйство, четко поставленные цели и цифры-показатели, гиганты индустрии, сельхозкорпорации, логистические компании, сверхмощный IT, причем все это совершенно не обязательно должно находиться в госсобственности, главное, чтобы работало в соответствии с единым планом, что владельцам, на самом деле, крайне выгодно, они получают гарантированное госфинансирование, допустим, в виде инвестиций в основной капитал.



А внизу, в конкурентном секторе – рынок, свобода предпринимательской инициативы, доступный и дешевый кредит, полная свобода перетока капитала и инвестиций, включая иностранные. Только так можно обеспечить опережающее развитие, не создавая при этом товарных дефицитов, и практика советского развития до хрущевских реформ, когда артели, кооперативы и кустари-частники насыщали потребительский рынок практически любыми продуктами питания, бытовыми товарами и услугами, и 45-летний китайский опыт показывают, что для больших стран имперского типа только такая модель удовлетворяет задаче долговременного опережающего бескризисного развития.



Естественно, что неработающие, как в случае ухода западных хозяев с рынка, либо неэффективные, как зачастую вследствие доморощенной приватизации, предприятия, подлежат национализации и введению внешнего управления. И тут сейчас идеальная ситуация: национализацию нельзя было провести 15, 10, 5 лет назад. Скажу больше, ее даже год назад провести было невозможно, ибо, несмотря на все высокие патриотоморфные словеса об импортозамещении и отказе от либеральной модели, мы все равно находились в жестком плену мировой экономической системы, и мозги у большинства представителей власти в других парадигмах просто не работали.



А вот теперь, в условиях объявленной Западом тотальной экономической войны, это сделать можно. И Мишустин уже дал поручение Министерству финансов осуществить массовую скупку акций российских компаний за счет средств ФНБ. Общая сумма - до 1 трлн рублей. Данный шаг следует рассматривать (одновременно с указаниями Путина от 10 марта, а также с новыми валютными правилами, которые ввел Центробанк) именно как первый шаг к национализации всего неэффективного, убыточного, брошенного.



Дополнительно надо отметить еще два явления, к которым неизбежно подтолкнут санкции: это деофшоризация экономики (она уже происходит на наших глазах – то, к чему мы долго и довольно малоуспешно стремились много лет) и тотальное импортозамещение (этот путь мы за последние 8 лет процентов на 20 прошли, а сейчас в ускоренном порядке пройдем на остальные 80).



Британский премьер Борис Джонсон полностью исключил послевоенное восстановление отношений с Россией "по образцу 2014 года". Дурачок не понимает главного: нам-то как раз именно сейчас не нужны "хорошие отношения" с Западом, иначе придется хоть немного, но считаться с их хотелками.



Сейчас нам для окончательного решения наших внутренних, прежде всего, экономических проблем нужны плохие отношения, желательно, кроме поддержания стратегической стабильности со Штатами, вообще никаких.



Подведу итоги. Сегодня нам выпал исторический шанс, не обращая внимания на Запад, не только восстановить государственность в более-менее исторических границах, но и построить масштабную, быстро развивающуюся, полностью независимую и социально-ориентированную экономику. Для этого есть все, нужна воля, упорство и контроль за ситуацией. И, конечно, безусловная и бескомпромиссная военная победа. Источник - завтра

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