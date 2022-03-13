Акции китайских компаний рекордно обвалились на Гонконгской бирже

17:25 14.03.2022

14 марта стал худшим днем для акций китайских компаний, которые торгуются на бирже в Гонконге, с ноября 2008 года. Отслеживающий динамику китайских бумаг индекс Hang Seng China Enterprises упал на 7,74% и достигал в моменте 6513,84 пункта.



ЦБ: $ 115.1963 -1.56 € 127.2343 -1.72ММВБ: $ 113.3000 -0.95 € 120.2000 -0.83



Источник: AP 2022

Акции дешевеют, потому что инвесторы опасаются западных санкций в отношении Китая, который сближается с Россией. Об этом сообщил Bloomberg.



Индекс Hang Sang Tech, в состав которого входят 30 крупнейших технологических компаний Китая, просел на 11,87%. Это крупнейшее падение с момента его запуска в июле 2020 года. 10-11 марта индекс Golden Dragon, который отслеживает американские депозитарные расписки китайских фирм, падал на 10%. Такое происходит впервые в 22-летней истории этого индекса. Китайский юань также дешевеет из-за настроений на рынке.



Эксперты, опрошенные Bloomberg, сошлись во мнении, что возможные санкции США отрицательно скажутся на китайских компаниях.



Вечером 13 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия попросила у Китая военное оборудование и другую помощь. По данным CNN, РФ ждет от КНР дроны и экономическую поддержку.



Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отрицает обращение к Пекину за помощью и заявляет, что не нужно воспринимать газеты как первоисточник.



Ранее "Секрет" писал, что власти Китая начали переговоры с государственными компаниями о потенциальных инвестициях в российские фирмы или активы. Они могут приобрести или увеличить доли в энергетических и сырьевых компаниях, в том числе в "Газпроме" и "Русале".



В ответ на это американский министр торговли Джина Раймондо сообщила, что Соединенные Штаты могут отрезать сотрудничающие с РФ китайские фирмы от поставок американского оборудования и программного обеспечения.



Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Китай ждут последствия, если он станет помогать России компенсировать потери из-за санкций Запада.