 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.03.2022
19:05  НАТО, Россия и страны ЦентрАзии в новой геополитической реальности, - экспертный дискурс, Казань, 15/03 (анонс)
18:37  Туркмения. Страна в наследство, - Сергей Кожемякин
18:21  Крах однополярного мира, - Рамзан Кадыров
18:12  "Финансовая ядерная война" и крупнейшее санкционное событие в истории? - В.Катасонов
17:53  Vive la Corsica! Корсиканцы восстали против французских поработителей
17:25  Акции китайских компаний рекордно обвалились на Гонконгской бирже
16:53  Никаких иллюзий. Немного о постлиберальной экономике, - Николай Сорокин

14:32  Киргизские министры личным присутствием пытаются погасить панику в магазинах
14:31  Каждый 20-й казахстанец - нищий. Что делать?
14:27  "Скоро младшие гиены начнут вытеснять старших". ТуркмКоневод Кяризов - о своем выдвижении в президенты, Сердаре и тюрьме Овадан-Депе
14:25  КазРеалии. Деньги есть, мозги есть, а результатов нет.., - "Караван"
14:07  Арестован начальник ДКНБ Алматы генерал Нурлан Мажилов
12:59  Саудовская Аравия и ОАЭ вступили в жесткое нефтяное противостояние с США, - "МК"
12:56  Азербайджан вызвался снабжать Европу газом ближайшие 100 лет
12:25  Масимову (экс-КазКНБ) сшили дело на 17 лет строгого режима
11:44  Дэвид Голдман: Америке уже не стать великой
11:11  Наталия Нарочницкая: Послевоенный мир кончился
10:18  Части единого целого. Сравнивая пути развития Казахстана, России и Украины.., - Д.Ашимбаев
10:03  Жопастенькую девчушку назначили главой экологии Казахстана. Какая экология, такая и...
10:00  "Петушиные бои": российские паникеры спровоцировали рост русофобии в Казахстане, - А.Омирбек
09:58  В плену реформ. Что такое "Новый Казахстан" и как его нужно строить? - Ю.Кисткина
09:26  РосМорпехи захватили в Азове канонерку УкрВМФ "Кореец"
09:13  Новые мигранты – украинское наводнение в Европе, - В.Малышев
09:12  Способность Запада устанавливать правила миропорядка поставлена под сомнение, - Е.Пустовойтова
08:48  У двух КазПарламентариев - старого уйгура Тохтасунова и юной казашки Сулейменовой "добровольно" отобрали мандаты. Чтоб не баловались?
08:06  Конфликт на Украине и де-европеизация/де-вестернизация мира, - katehon.com
08:05  Национализм: преступная фикция и идеологический тупик, - Александр Дугин
07:20  "Свадьба в Малиновке" и украинство, - Галина Иванкина
07:08  "Мир прежним не будет". К Версальской декларации европейского бессилия, - В.Павленко
06:30  Тайвань будет сопротивляться КНР по образцу Украины, - В.Скосырев
06:27  Душанбе и Бишкеку нужен арбитр, - В.Панфилова
00:10  Кто такие сикхи. Что надо знать об одной из самых влиятельных этноконфессиональных групп Индии
00:00  Туркменская власть вырастила себе смену, - "Къ"
Воскресенье, 13.03.2022
18:09  Казахстанская Qazaq Air передумала не летать в Россию
17:33  В Казахстане задержан-таки племянник Елбасы генерал КНБ и олигарх Сатыбалды
17:12  Рамзан Кадыров прибыл на Украину
16:20  В Киеве убит американский журналист Брент Рено
15:16  Женщина-президент и сын вместо отца: где сменилась власть и поможет ли это России
15:15  Завтра было поздно. Как перевоспитать фашиста, - Анна Серафимова
14:02  Энергетические санкции США: запрещая разрешай, - Сергей Ануреев
10:19  COVID-19 – не пандемия, а необъявленная биологическая война, - В.Катасонов
10:04  Война до последнего вассала, - Юрий Борисов
09:45  На выборы в Туркмении притопало 97% избирателей
09:35  "Сахарная паника" перекинулась на Бишкек - 1 кг в одни руки
09:07  От монолога к диалогу. КазВласти пытаются достучаться до плебса, - Д.Ашимбаев
08:51  Дефолт-2022: Усердно копая под Россию, Запад провалился в яму первым, - Мих.Делягин 
08:44  Иран нанес ракетный удар по базе США в Иракском Курдистане (близ Эрбиля)
08:35  Время Z на часах истории, - Александр Дугин
08:33  Дефицита сахара в Казахстане нет – в КазМинторговли разъяснили ситуацию
07:57  Картам UnionPay начал грозить дефицит микрочипов
06:03  Третий "многоуважаемый". Чего ждать от Сердара Бердымухамедова? - "ХТ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Акции китайских компаний рекордно обвалились на Гонконгской бирже
17:25 14.03.2022

14 марта стал худшим днем для акций китайских компаний, которые торгуются на бирже в Гонконге, с ноября 2008 года. Отслеживающий динамику китайских бумаг индекс Hang Seng China Enterprises упал на 7,74% и достигал в моменте 6513,84 пункта.

ЦБ: $ 115.1963 -1.56 € 127.2343 -1.72ММВБ: $ 113.3000 -0.95 € 120.2000 -0.83

Источник: AP 2022
Акции дешевеют, потому что инвесторы опасаются западных санкций в отношении Китая, который сближается с Россией. Об этом сообщил Bloomberg.

Индекс Hang Sang Tech, в состав которого входят 30 крупнейших технологических компаний Китая, просел на 11,87%. Это крупнейшее падение с момента его запуска в июле 2020 года. 10-11 марта индекс Golden Dragon, который отслеживает американские депозитарные расписки китайских фирм, падал на 10%. Такое происходит впервые в 22-летней истории этого индекса. Китайский юань также дешевеет из-за настроений на рынке.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, сошлись во мнении, что возможные санкции США отрицательно скажутся на китайских компаниях.

Вечером 13 марта газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия попросила у Китая военное оборудование и другую помощь. По данным CNN, РФ ждет от КНР дроны и экономическую поддержку.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опроверг эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отрицает обращение к Пекину за помощью и заявляет, что не нужно воспринимать газеты как первоисточник.

Ранее "Секрет" писал, что власти Китая начали переговоры с государственными компаниями о потенциальных инвестициях в российские фирмы или активы. Они могут приобрести или увеличить доли в энергетических и сырьевых компаниях, в том числе в "Газпроме" и "Русале".

В ответ на это американский министр торговли Джина Раймондо сообщила, что Соединенные Штаты могут отрезать сотрудничающие с РФ китайские фирмы от поставок американского оборудования и программного обеспечения.

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Китай ждут последствия, если он станет помогать России компенсировать потери из-за санкций Запада.

Источник - news.mail.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647267900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Елбасы встретился с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом
- Председатель Мажилиса подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента
- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания
- Первое заседание Водного совета состоялось в Правительстве РК
- Части единого целого
- Премьер-Министр РК А. Смаилов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата
- Кадровые перестановки
- МВК по нераспространению вируса COVID-19 приняла ряд решений по снятию ограничений
- В Цифровом офисе Правительства РК состоялось совещание по вопросам цен на СЗПТ и продовольственной безопасности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  