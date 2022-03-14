 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Vive la Corsica! Корсиканцы восстали против французских поработителей
17:53 14.03.2022

Бунт корсиканцев против французского владычества
Размер шрифта:ОБЗОР СОБЫТИЙ | 14.03.2022
Бунт корсиканцев против французского владычества
Пока министр иностранных дел Франции Ив Ле Дриан пугает Россию очередной порцией санкций, вступивших в силу 13 марта, на Корсике начались массовые протесты против французского владычества над островом.

Причиной народного гнева послужило избиение сокамерником в тюрьме известного корсиканского активиста Ивана Колонну (Yvan Colonna), который содержится в заключении на территории материковой Франции. Переводить его на Корсику французские власти отказываются, мотивируя тем, что Борго, единственная тюрьма на Корсике, не обладает достаточным уровнем защищенности для таких опасных осужденных, как Колонна.

61-летний Колонна после избиения находится в коме. Тысячи людей прошли маршем по улицам старинного города Корте, скандируя "Франция - убийца!" и уничтожая встречавшиеся на пути национальные символы Франции. Затем демонстранты вступили в стычку с полицией и принялись поджигать машины с номерами из материковой Франции. Корте считается гнездом корсиканского сепаратизма.

Портовые рабочие в столице острова Аяччо заблокировали в море паром с французскими жандармами, поклявшись не допустить подавления протестов силой. Нападениям подверглись правительственные здания и банки. Ранения в Аяччо получили 14 человек.

Колонна отбывает пожизненное заключение за убийство префекта Корсики Клода Эриньяка в 1998 году. Колонна скрывался от французской полиции почти пять лет, и сегодня он для многих корсиканцев является символом национального сопротивления.

Его избиение взбудоражило антифранцузские настроения среди корсиканцев. С этнографической и культурной точек зрения корсиканцы ближе к итальянцам, чем к французам, и требуют максимальной автономии для острова и официального статуса для корсиканского языка, который является, по сути, диалектом итальянского.

Париж отказывается идти на уступки, придерживаясь политики одного языка (французского) и централизованного государства. Совсем как киевский режим.

Источник - fondsk.ru
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