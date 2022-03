"Финансовая ядерная война" и крупнейшее санкционное событие в истории? - В.Катасонов

18:12 14.03.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 14.03.2022



Россия является сегодня объектом более 5 000 целевых санкций, но их суммарное количество еще ни о чем не говорит



В течение по крайней мере последнего столетия одни страны постоянно объявляют санкции другим. Санкционные акции не исчезали полностью даже при наибольшей либерализации на мировых рынках капитала, товаров и валюты. Основными инициаторами санкций выступали США, Великобритания, ряд европейских стран.



Список стран, которые подвергались санкциям, более подвижен. Одни страны исключаются, другие добавляются в список. До последнего времени основными фигурантами этого списка выступали Куба, Северная Корея, Иран, Венесуэла, Сирия, Мьянма (Бирма). Восемь лет назад попала в список и Российская Федерация. Первые санкции ЕС и США в отношении России были введены в марте 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Позже США и ЕС ввели против России секторальные санкции, оставив российские банки без "длинных денег", а нефтяников и оборонщиков – без технологий.



С конца февраля весь санкционный пыл Запада сосредоточился на России. После 22 февраля, когда Москва признала независимость ДНР и ЛНР, количество новых санкций против нашей страны выросло, как снежный ком. 8 марта многие мировые СМИ опубликовали сообщения, суть которых сводится к тому, что Россия возглавила список стран, находящихся под санкциями. Информационное агентство Блумберг разразилось статьей Ника Уодхамса (Nick Wadhams) "Россия стала самой санкционированной страной в мире. Всего за 10 дней после вторжения президента Владимира Путина в Украину" (Russia is now the world’s most-sanctioned nation. In the span of just 10 days following President Vladimir Putin’s invasion of Ukraine).



Ссылаются на один и тот же источник – американскую компанию Castellum.AI и ее отчет под названием "Россия стала самой санкционированной страной в мире" (Russia Is Now the World’s Most Sanctioned Country). Castellum.AI позиционирует себя как общественно полезная корпорация (Public Benefit Corporation). Она, как сообщается на ее официальном сайте, занимается борьбой с финансовыми преступлениями и оказывает бизнесу услуги в виде консалтинга по экономическим санкциям и разным законодательным ограничениям для предпринимательской деятельности в отдельных государствах.



У Castellum.AI ведется база данных по санкциям и законодательным ограничениям, включающая более 900 списков наблюдения, охватывающих более 200 стран и восемь различных категорий (санкции, экспортный контроль, наиболее разыскиваемые правоохранительные органы, отстранение от контрактов, политически значимые лица, соблюдение нормативных требований, исключение из списка и повышенный риск). Если верить Castellum.AI, она проводит обновления списков наблюдения каждые пять минут.



На сайте этой корпорации имеется страничка, посвященная санкциям против России. Одним из основателей компании и ее генеральным директором является Питер Пятецкий (Peter Piatetsky), бывший сотрудник Министерства финансов США в администрациях Обамы и Трампа (судя по всему, работал в финансовой разведке). "Это финансовая ядерная война и крупнейшее санкционное событие в истории" - так охарактеризовал Питер Пятецкий санкции против России, объявленные 22 февраля. "Россия менее чем за две недели превратилась из части мировой экономики в крупнейшую цель глобальных санкций и финансового изгоя".



Вот резюмирующая часть доклада Castellum.AI: "Россия сейчас является крупнейшей мишенью глобальных санкций. Наносящие вред экономические санкции, направленные против Ирана, вводились в течение 10 лет. Аналогичные санкции, принятые против России, были введены в действие в течение 10 дней. В настоящее время Россия является объектом более 5 000 различных целевых санкций, больше, чем Иран, Венесуэла, Мьянма и Куба, вместе взятые".



Количество целевых санкций всех стран мира против России на 22 февраля составило 2 754. В период с 22 февраля по 6 марта включительно против России было введено дополнительно 2 778 санкций. То есть за две недели общее число санкций против России удвоилось и достигло 5 532.



До 22 февраля Россия занимала лишь второе место по числу целевых санкций, уступая Ирану. Вот как выглядел список стран на утро 22 февраля (число санкций): Иран – 3 616; Россия – 2 754; Сирия – 2 608; Северная Корея – 2077; Венесуэла – 651; Мьянма – 510; Куба – 208.



Castellum.AI ведет учет количества санкций не только по странам, ставшим объектами санкций, но и по странам, которые ввели санкции. Удивительно, что с 22 февраля по 6 марта наибольшее число санкций против России ввели не США, Великобритания или Евросоюз, а Швейцария. Вот данные по числу введенных санкций в этот период: Швейцария – 568; ЕС – 518; Канада – 454; Австралия – 413; США – 243; Великобритания – 35; Япония – 35. Вот комментарий к этой статистике из доклада Castellum.AI: "Хотя Великобритания на словах идет в ногу со своими партнерами, количество назначений [санкций], введенных Лондоном, составляет всего 7% от общего числа назначений ЕС и 14% назначений США. Они даже отстали от Швейцарии, которая объявила об изменении своей исторически нейтральной внешней политики и приняла более агрессивный по сравнению с ЕС подход к назначениям".



Однако у США, Великобритании и некоторых других стран количество введенных против России санкций было уже значительным до 22 февраля. Особенно у США. Поэтому с учетом ранее принятых санкций по общему их количеству на утро 7 марта первое место оставалось за Соединенными Штатами. Вот ранжировка стран по общему количеству целевых санкций против России на этот момент времени: США – 1 194; Канада – 908; Швейцария – 824; ЕС – 766; Австралия – 633; Великобритания – 271; Япония – 176.



В докладе особо выделяется Франция. Казалось бы, она как член Европейского союза должна иметь точно такое же количество санкций, как и ЕС. Однако в силу "особого мнения" Парижа оно оказывается несколько меньше, чем у Брюсселя. В период 22 февраля – 6 марта Париж ввел против Москвы на 6 санкций меньше, чем Брюссель.



Интересна картинка по участию основных стран в санкциях против России по отдельным направлениям ограничений и запретов (санкционным секторам). На утро 7 марта ограничения и запреты в энергетическом секторе не были введены ни одним из главных участников санкционной войны против России (США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония). Хотя шум, который СМИ начали вокруг секторальных санкций по энергетике, создавал впечатление, что эти санкции уже действуют, но пока продолжают звучать лишь угрозы.



Блокировка корсчетов российских банков была осуществлена лишь в США и Великобритании.



А вот блокировка операций с суверенным долгом России, операций СВИФТ (для ряда российских банков), международных резервов РФ была проведена всеми основными участниками санкционной войны против России (США, ЕС, Великобритания, Канада, Япония).



Пожалуй, самой интересной информацией является расклад санкций против России по видам объектов (целей). Подавляющее большинство санкций против России с 22 февраля введено против физических лиц – 2 427 по сравнению с 343 санкциями против юридических лиц, которыми являются компании или государственные учреждения. Еще 8 объектов – транспортные средства, на которые были наложены аресты (6 морских судов и 2 самолета). В наложении санкций на юридические лица с начала военной операции доминировали США, на них пришлось 150 таких санкций.



Castellum.AI признает, что санкции против значительного количества российских физических лиц достаточно формальные, или "пустые" (прежде всего, нет активов за рубежом, которые можно было бы арестовать). В то же время некоторая часть целевых санкций против российских "физиков" (прежде всего, олигархов) может быть достаточно весомой.



Некоторые эксперты уже прокомментировали доклад Castellum.AI. И не все согласны с тем, что Россию следует ставить на первое место в списке стран, находящихся под санкциями. Статистика Castellum.AI напоминает сомнительную арифметику, в которой арбузы складываются с яблоками. Ведь суммарное число целевых санкций еще ни о чем не говорит. Одна целевая санкция может нанести ущерб стране больший, чем 100 или даже 1 000 иных формальных санкций. Одни санкции сравнимы с применением ядерного оружия, а другие подобны хлопушке или петарде.



На сайте Castellum.AI есть страничка "Влияние санкций на Россию" (Impact of Sanctions on Russia). Она предназначена для размещения материалов по оценке последствий санкций для российской экономики. Пока эта страничка почти пустая. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647270720





