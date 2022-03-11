Крах однополярного мира, - Рамзан Кадыров

18:21 14.03.2022 "Крах однополярного мира". Мнение Рамзана Кадырова по ситуации на Украине

"Если драка неизбежна, бить надо первым!" - цитата Президента России Владимира Путина.



Больше 30 лет прошло с окончания холодной войны. Это было действительно давно. Воспоминания о той эпохе, словно старая кинохроника всплывает в блеклых цветах, приглушенном звуке и характерными для поврежденной годами пленки артефактами. Однако 1991 год станет окончательным завершением мирного сосуществования. Мне всего 15 лет. А то, через что придется пройти мне и моему народу, в голову даже не приходит. Мы – граждане СССР, в которой нет разделения на национальности, где каждый друг другу брат, а "пятая графа" в паспорте не значила абсолютно ничего. Город Грозный – великий и мирный, символом которого являлся завод "Красный молот". Гектары промышленных площадей, на которых ни на минуту не утихала работа. Трудящиеся – простые советские работяги: чеченцы, русские, ингуши, украинцы, евреи, грузины, армяне и все остальные представители гордого советского народа, которые преследовали лишь одну цель - прославлять славное имя гордой Чечено-Ингушетии, поставляя продукцию, на которой красовалась гордая гравировка "Сделано в Грозном" во все отдаленные уголки нашей родины.



Таким был мой прекрасный и любимый Грозный, который уже через несколько мгновений будет окрашен в алые цвета крови мирных жителей. И именно тогда эта беда коснется каждого из нас вне зависимости от национальности, вероисповедания и места проживания. В мой дом пришла война. И каждый день нам приходилось принимать тяжелые решения. Решения, которые были бы просты, если бы их исход влиял только на меня и мою семью. Но когда от твоего слова зависит судьба целого народа, тогда приходит четкое осознание и понимание термина "ответственность".



В то нелегкое время на моих глазах расцветала межнациональная ненависть. Абсурдный для чеченца термин "кража" стал нормой в ежедневном лексиконе, а знаменитый памятник "Дружбы народов" в самом центре самого прекрасного города стал точкой работорговли. Николай Гикало, Асланбек Шерипов и Гапур Ахриев, которые символизировали несокрушимую дружбу советских народов, вскоре верхушкой нечестивцев будут наречены "Тремя дураками". Это был тот самый конец, выход из которого сложно было представить.



С большой болью мне сегодня приходится принимать тот факт, что спустя десятилетия, мой дорогой братский украинский народ оказался в той же беде, из которой мы сами смогли выбраться совсем недавно благодаря героическому подвигу нашего Первого Президента Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала г1азот къобал дойла цуьнан!).



Когда создавалось Содружество независимых государств, каждый гражданин бывшего СССР был искренне уверен, что появление границ – формальность, которая никогда не потреплет толстые нити дружбы и братства народов, которые еще вчера были единым целым. Но мы ошибались…



Я – Рамзан Ахматович Кадыров. Сын Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Он не на словах, а на деле оправдал свое звание народного героя, отдав жизнь за спасение чеченского народа. А я – продолжатель его дела. Верный пехотинец Владимира Путина, готовый поддержать и выполнить любой приказ в интересах нашей страны.



В этой статье, ссылаясь на свой тяжелый жизненный и боевой опыт, как представитель народа, вынужденного пройти через 7 кругов ада, я постараюсь донести Вам, мой дорогой читатель, что сейчас происходит на политической карте мира.



24 февраля. 5 часов 30 минут по московскому времени. Весь мир находится в напряжении, ведь накануне в Кремле были подписаны исторически важные документы, которые вскоре положат конец страшному кровопролитию и насилию, которому подвергалось 4-х миллионное население Донецкой и Луганской областей Украины на протяжении восьми лет. Верховный Главнокомандующий ставит подпись и на карте мира появляются два молодых государства, чьим страданиям, наконец, будет положен конец. Отныне и навсегда, гордый чеченский народ приветствует граждан независимых и признанных Донецкой и Луганской народных республик! Владимир Владимирович выходит в эфир и объявляет о проведении специальной военной операции.



Однако, каждому из нас необходимо понимать историю этого вопроса.



Многие сегодня задаются вопросом: "А что вообще произошло?!"



В каких условиях было принято решение о проведении спецоперации? Почему тема Донбасса так больна и понятна чеченцам? Когда это все закончится?



Здесь мы и переходим к началу истории. Совсем недавней истории.



В данной статье хочу донести до общества истину, воспроизвести все исторические события и их причины, которые привели к специальной операции на Украине. В логически выстроенной цепочке исторических событий, вы найдете ответы и многое поймете. Чтобы понять день сегодняшний нужно заглянуть в прошлое.



Вторая мировая война пронеслась ураганом по всей планете и самый сильный удар принял на себя Советский Союз. Последующее противостояние СССР и США принято называть "Холодной войной". Однако противостояние двух мировых держав началось задолго до Второй мировой войны. Еще в 20-30-е года Европа металась из стороны в сторону, заключались различные договора и союзы. Началось противостояние капитализма и социализма, в котором паузу страны взяли только с началом Второй мировой войны, когда государства объединились против фашистской Германии. После окончания войны политическая карта мира была изменена, контроль и влияние распределили между собой СССР и США. Америка, разработав ядерное оружие, в том числе в целях устрашения СССР, разбомбила города Японии и планировала осуществлять единоличное мировое господство. Однако ядерных бомб для уничтожения СССР было недостаточно, а красная армия была мощнейшей из всех существовавших на планете. Плюс не стоит забывать, что и в союзе начались разработки ядерного оружия.



Впоследствии в 1949 году образовалось НАТО, фактической целью которой была борьба с Советским Союзом. Итог мы все знаем - Союз перестал существовать, однако НАТО, задачей которой являлось якобы сдерживание угрозы советской экспансии после Второй Мировой войны, только расширялось. Логически данное объединение должно было кануть в лету, как и советы, но его границы продолжали расти. И с каждым днем США, как главная страна НАТО, вела себя все агрессивнее, используя против разных стран мира такие противозаконные методы борьбы, как санкции, поддержка оппозиции, организация революций, физическое устранение руководства и др. За всю историю существования НАТО прошла восемь этапов расширения, с каждым расширением приближаясь к границам России и угрожая ее безопасности. При этом игнорировались ключевые для России положения российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, речь идет о нерасширении Североатлантического альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Руководство НАТО очень скоро забыло свои заверения о том, что этот военный блок не будет привлекать в свой состав бывших союзников Советского Союза – Польшу, Чехию, Словакию, Румынию, Болгарию, Венгрию и др. Все эти страны, как и другие, включая бывшие союзные республики СССР Литву, Латвию и Эстонию, были приняты в альянс.



Включением вышеперечисленных государств в НАТО, процесс не ограничился. США, создавая новую систему однополярного мира, уверовав после распада Советского Союза в исключительной роли своей страны на международной арене, стали размещать вооружения, в том числе и наступательные, вблизи границ Российской Федерации. Сигналы, которые шли от российских официальных лиц, уже в середине 90-х годов и предупреждавших США и их союзников по НАТО о нежелательности приближения сил военного альянса к границам России, не были услышаны.



Все это нарушало баланс сил на международной арене, причем эти процессы протекали в ущерб интересов Российского государства.



Опьяненный тем, что с политической карты мира исчезла страна, бывшая единственно способной не допустить реализации гегемонистских планов, официальный Вашингтон приступил к последовательному и циничному диктату миру своей жандармской воли.



В его действиях не происходило ничего особо нового. Ведь Америка – страна, созданная на костях и крови сотен тысяч убиенных аборигенов. Бомбардировки мирных городов, в результате чего гибли ни в чем неповинные их жители, разбой и насилие, планирование и осуществление антиконституционных переворотов на территориях суверенных государств – это стиль и методы американской дипломатии, плоды которых не по рассказам СМИ известны народам либеральной Европы, Юго-Восточной Азии и Арабского Востока.



Я не буду подробно затрагивать преступные военные действия США в Ираке и Ливии, государственные перевороты в целом ряде стран, бомбардировки Югославии и тому подобное. Для этого нужно писать целую книгу. Коснемся нашей Республики. Чеченский народ испытал на себе весь арсенал злобных и коварных действий Запада. Мы, сами того не понимая, ввязались в иллюзорную авантюру, которая стоила жизней сотен тысяч людей. Наш народ был использован Западом в попытке развала России. Самый страшный враг тот, о котором ты не знаешь. Он может прикинуться другом, доброжелателем, наблюдателем, но его грязные щупальца пробираются в мозги, обманывают разум, настраивают братьев друг против друга. Чеченская земля стала плацдармом для международных террористов и экстремистов всех мастей, одному только Аллаху известно,сколько сил стоило очистить нашу землю от этой нечисти. Силы международного терроризма принесли на чеченскую землю смерть, разрушения, страдания. Несмотря на неимоверные трудности, чеченский народ во главе с Первым Президентом Чеченской Республики, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым и при поддержке Президента страны Владимира Путина, сумел дать отпор врагам страны и народа, установив прочный мир в регионе. На сегодняшний день Чеченская Республика является уникальным местом, где терроризм побежден окончательно, полностью и бесповоротно. После этого были цветные революции в Грузии и попытки захвата территорий Абхазии и Южной Осетии. Но благодаря продуманной политике нашего президента и вовремя принятым им мерам, итогом для Запада стал крах идеи отделения Кавказа от России.



Следующим оружием против нашей страны стала Украина.



Там с 1940-х годов действовала организация Украинских националистов, которую возглавлял Степан Бандера. Сразу после развала СССР их идеологические приспешники, которые существовали там все это время, начали стремительную антироссийскую политику. Русофобия стала фактически национальной идеей. При этом Украина продолжала получать от России кредиты, энергоресурсы по ценам ниже рыночных и всевозможные привилегии. Однако это не помешало Украине переписывать школьные учебники, разрешить нацистские марши, исключить русский народ из числа коренных народов, запретить русскоязычные СМИ и многое другое. Поэтому считаю, что проблема национализма, русофобии и лоялизации отношения к фашизму не является одномоментным порождением 2014 года, когда эти деструктивные силы на Украине не только, что называется, подняли головы, но и открыто стали захватывать власть. Все эти негативные процессы в республике накапливались долгие годы, при попустительстве украинских властей, при подогревании соответствующих настроений извне и без должной жесткой оценки со стороны международного сообщества.



Заокеанские "друзья" Украины навязчиво рисовали радужные перспективы, усиливая внутри местного социума антироссийские настроения. Нацистское отребье, опьяненное человеконенавистнической идеологией времен второй мировой войны, все громче и громче заявляли о себе, беспрерывно и неустанно выливая ушаты грязи на Россию, без бескорыстной помощи которой никогда бы не состоялась украинская государственность. Думаю, что настало время напомнить об этом не только Украине.



Либеральный Запад на все это прикрывал глаза. Серия таких антироссийских актов продолжалась последовательно и методично, изощряясь из года в год под рукоплескания либеральной Европы и США. Украинские нацисты разных мастей, в их числе и те, что были на стороне международных террористов, воевали в Чечне, убивали тех, кто защищали ее честь и свободу. Но это ни в коей мере не возмущало европейских и американских демократов. Наоборот, Запад только способствовал нагнетанию русофобии на Украине, с целью ее дальнейшего включения в НАТО. Тут следует также напомнить, что в прошлом году в Национальном архиве Великобритании был обнаружен документ, доселе хранящийся под грифом "Секретно". Но все тайное становится ясным. Документом оказался протокол встречи руководителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Федеративной республики Германии, которая состоялась в немецком городе Бонне 6 марта 1991 года.



Обнаруженный протокол открывает глаза на серьезную несостыковку в пропагандируемой западом истории. НАТО – военный союз западных стран, при переговорах об объединении Федеративной республики Германии и Германской демократической республики в единое немецкое государство, дал четкое обещание Главе Советского государства, что военно-стратегический атлантический союз дает гарантии о нерасширении влияния Альянса на страны Восточной Европы по ту сторону реки Одер. Раймонд Джордж Харденберг Зейтц – американский дипломат, который четко заявил, что "Мы дали понять Советскому Союзу - на переговорах "2+4", а также на других переговорах, - что мы не намерены извлекать выгоду от вывода советских войск из Восточной Европы… НАТО не должна расширяться на восток ни формально, ни неофициально". Той же позиции придерживался и представитель Министерства иностранных дел ФРГ Юрген Хробог: ""В ходе переговоров "2+4" (о статусе Германии после объединения) мы ясно дали понять, что НАТО не будет расширяться на Восток… Таким образом мы не можем предложить членство в НАТО Польше и другим".



Данное обещание все страны, принявшие участие в отраженной в протоколе встрече, неоднократно нарушат. 14 раз.



1999 год. НАТО расширяются сразу на три государства: Венгрию, Польшу и Чехию.



2004 год – еще на семь: Болгарию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию, Словению, Эстонию.



2009 – Албания и Хорватия.



2017 – Черногория, а в 2020 – Северная Македония.



На тот момент все еще молодая Российская Федерация и ее народ оказываются обманутыми лживыми обещаниями и надеждами. Обманут был и братский украинский народ.



5 декабря 1994 года в столице Венгрии Будапеште будет подписан документ "Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением "Незалежной" к Договору о нераспространении ядерного оружия". За подписями Ельцина, Клинтона, Мейджора и Кучмы, Украина раз и навсегда заявила, что отказывается от статуса ядерной державы. В ходе проведения спецоперации на территории Украины становится ясно, что ни сама Украина, ни страны-гаранты свое обещание не сдержали. Кроме того, на территории Украины были обнаружены документы и лаборатории по производству биологического оружия, созданные при полном покровительстве западных партнеров, а точнее США, под контролем которых находится 336 лабораторий в 30 странах, включая 26 только в Украине. Страшно представить, что могло произойти с миром, если бы не волевое решение президента страны Владимира Путина.



В 2014 в следствии антиконституционного вооруженного государственного переворота (так называемого "Майдана") поддержанного Западом к власти пришли националисты. В том же году начались настоящие нацистские погромы: в Одессе в центре города начались беспорядки, в результате которых часть противников евроинтеграции вынуждены были укрыться в Доме профсоюзов. Он был обстрелян и подожжен неонацистами. Людей, выпрыгивающих из пылающих окон, убивали снайперы или добивали на земле ногами. В этом аду погибли сгорев заживо 42 человека, еще шестеро были убиты на улицах, более 240 пострадали. Этот день 2 мая вошел в историю Одессы как самый черный день, ставший переломным моментом в политическом кризисе на Украине и началом гражданской войны на Донбассе.



В том же 2014 году две области Украины (исторически – российские территории): Донецкая и Луганская народные республики выступили против власти националистов. В результате проведенного референдума большинство жителей проголосовали за независимость Донецкой и Луганской народных республик.



С тех пор начались непрекращающиеся обстрелы этих территорий, в том числе – ракетно-бомбовые удары. По данным ОБСЕ, погибли более 13 000 человек. США и Европа абсолютно равнодушно смотрели на эту продолжающуюся гуманитарную катастрофу – не замечали гибель тысяч мирных граждан, как до этого не обращали внимание на гибель гражданского населения в результате вооруженных конфликтов во многих арабских и ближневосточных странах.



В феврале 2015 года, с целью урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины был разработан комплекс мер, подписанный руководителями Германии, Франции, Украины и России в Минске. Позднее эти документы, названные Минскими соглашениями были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.



Несмотря на все усилия России, Минские соглашения Украиной не соблюдались, а выступавшие гарантом Германия и Франция не сделали абсолютно ничего, чтобы повлиять на Киев и подтолкнуть его к их выполнению. То есть весь мир наблюдал за убийством ни в чем неповинных людей. Украина убивала собственных граждан.



На протяжении последних 30 лет с момента провозглашения независимости, на Украине активно создавались националистические организации. Шла методичная работа по внушению обществу русофобских взглядов. Ненависть к России насаждалась не только в медиапространстве, но эта пропаганда велась даже в детских садах и школах.



Таким образом, из ростков нацизма на Украине появился обыкновенный фашизм, и в украинских городах появились неконтролируемые радикальные отряды. Они гордо маршировали с символами Третьего рейха, оправдывали в своих лозунгах гитлеровцев и открыто восхваляли наиболее жестоких лидеров нацистской Германии. Все эти фашистские настроения распространялись радикалами УНА-УНСО, "Правого сектора", "Тризуба", "Айдара", "Азова" и других группировок. В результате их нацистских взглядов было убито тысячи мирных граждан Украины. И это только за то, что они не разделяли фашистскую идеологию поклонников Степана Бандеры.



Все годы войны на Донбассе украинскую армию и националистические батальоны ("Азов", "Айдар", которые фактически не подчиняются официальной власти) активно снабжали вооружением США и страны НАТО. Украину просто напичкали западным оружием. При всем этом "Азов" является грязной террористической ячейкой, имеющей поддержку высших эшелонов украинской власти. Полк получил полный карт-бланш на издевательства над мирным населением. Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с краткими выдержками из 13-го и 14-го отчетов Управления верховного комиссара ООН по правам человека, а также отдельного отчета "Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, в Украине":



"В июле 2014 года украинскими силами была задержана врач-волонтер, работавшая с вооруженными группами "Донецкой народной республики". Вместе с ней было задержано еще четыре человека. Ей и еще одной задержанной регулярно угрожали изнасилованием, а один раз приказали раздеться, после чего военнослужащие-мужчины допрашивали их, стоящих обнаженными и с завязанными глазами."



"В июне 2015 года женщину забрали из собственного дома десять вооруженных мужчин в масках и черной форме без знаков различия, в бронежилетах и шлемах. Ее отвезли в подвал недостроенного кирпичного здания, где приковали наручниками к большой трубе в распятом положении. Двое мужчин пинали ее по голове и телу, били кулаками и металлической трубой. Они угрожали изнасиловать и убить ее, требуя от нее подтвердить ее связь с людьми, которых она не знала. Ей не давали ни еды, ни воды, и не позволяли пользоваться туалетом около 24 часов. Позже ее перевезли в следственный изолятор. По состоянию на 15 января 2017 года ее признали виновной и вынесли ей приговор, и сейчас она находится в заключении."



"Весной 2016 года мужчина, постоянно проживающий на территории, которая контролируется вооруженными группами, был арестован восемью людьми в масках и камуфляже по подозрению в причастности к деятельности вооруженных групп. На следующий день его отвезли в заброшенное здание, где допросили. Преступники раздели его и привязали ноги и руки за спиной к металлической клетке. Один из них взял шомпол (металлический прут, используемый для чистки оружейных стволов) и стал вставлять его мужчине в […], причиняя жертве сильную боль. Второй преступник снимал эту пытку на свой мобильный телефон. Затем они избили жертву и пригрозили выложить записанное видео на страницу этого мужчины в социальной сети. Мужчина подписал документ, в котором признал себя "виновным". Ему вынесли приговор, и сейчас он находится в заключении".​



Эти позорные, порочащие честь всего человечества случаи отражены в официальных документах ООН. Но реакции международного сообщества, находящегося под крылом Соединенных штатов Америки, не последовало.



8 долгих лет подобные преступления совершались по отношению к жителям ЛДНР со стороны официального Киева, а дважды сменившаяся власть "От Порошенко к Зеленскому" не предприняла ни одной попытки прекратить издевательства над людьми, которых считала своими гражданами.



2014 год стал, в определенном смысле, рубежным, знаковым. И не только потому, что деструктивные, националистические силы на Украине уже открыто захватили власть, начав притеснения русского населения республики. Связано это еще и с началом "эпохи" активного использования "политики санкций" со стороны стран Запада в отношении Российской Федерации. Эти "санкционные сериалы" превратились в попытки оказания давления на страну, с целью "коррекции" нашей внутренней и внешней политики. Как отмечал в одном из своих выступлений Президент Российской Федерации В.В. Путин, Россия не та страна, с которой можно говорить на языке ультиматумов. Но в странах НАТО, похоже, и не хотят слышать дипломатического, разумного языка о необходимости равноправного справедливого диалога, учитывающего интересы разных сторон.



​Не успев захватить власть, новая "политическая элита" Украины развязала масштабную кровопролитную войну в Донецкой и Луганской областях, подвергая массовому преследованию и насилию местное население.



Недавно Украина вообще перешла к прямым угрозам создать собственное ядерное оружие. Зеленский заявил о планах выхода из Будапештского меморандума, который запрещал Украине иметь собственное ядерное оружие. При этом на Украине достаточно сил и средств, чтобы создать хотя бы так называемую "грязную бомбу". В случае появления ядерного оружия у Украины подлетное время ракет до Москвы составило бы всего около 4-х минут – за это время невозможно предотвратить удар.



При таких угрозообразующих факторах для стратегической безопасности нашей страны, Президентом России было принято не только вполне закономерное, правильное, но и единственно верное решение – признать Луганскую и Донецкую народные Республики и начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.



​Многие западные официальные представители и журналисты забыли еще об одном факте. Накануне спецоперации Российских вооруженных сил, Глава государства В.В. Путин обратился к руководству стран НАТО с призывом создать систему учета интересов всех сторон, которая бы гарантировала безопасность как для Запада, Украины, ЛНР и ДНР, так и для Российской Федерации. Однако и эти здравые предложения были достаточно цинично отвергнуты.



Указанные мной факты разработки биологического оружия на Украине представляли бы угрозу не только для России! Третья мировая война, создание ядерного и использованиебиологического оружия повлияли бы на весь мир. Россия сегодня защищает не только Донбасс и свое будущее – она останавливает глобальную катастрофу мирового масштаба.



Таким образом Россия предотвратила неминуемый удар НАТО руками Украины по своей территории. Военная операция на территории Украины является необходимой, отмечу, ДЛЯ ВСЕГО МИРА. Украинский народ не является врагом для России, именно поэтому перед российской армией поставлена задача сохранения жизней мирных граждан братского украинского народа.



Противоположной тактики придерживаются украинские военные и неонацистские батальоны, использующие своих же граждан в качестве "живого щита": размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах, блокируют гуманитарные коридоры, прячутся за спинами мирных людей. Их цель – спровоцировать сотни смертей ради картинки для иностранных СМИ.



Президент России четко обозначил цели операции на Украине. Это защита ДНР и ЛНР, ликвидация военной инфраструктуры накопленной благодаря НАТО и уничтожение неонацистских формирований и предание суду преступников-националистов. Только это позволит гарантировать безопасность всего мира.​



Россия не ставит перед собой цель оккупировать Украину! Свою собственную судьбу народ Украины определит сам: без участия неонацистов и западного влияния. Такой политики Россия придерживается во всем мире, по отношению к любой стране – отстаивает права наций на самоопределение.



Мы долго наблюдали за провокациями украинского руководства. Наблюдали терпеливо, ибо русские и украинцы, по сути один народ. Но там голосу разума не вняли. Мы настойчиво призывали в полном объеме исполнять Минские соглашения. Зеленский с ухмылкой профессионального клоуна бездумно заявлял о своем нежелании придерживаться минских договоренностей, грубо переходя за рамки дипломатии. Выступавшие гарантом этих соглашений Франция и Германия, не предпринимая должных мер, отошли от своих международных обязательств, таким образом, дав Киеву возможность на действия по своему усмотрению.



А в это время весь мир продолжал наблюдать за тем, как США и НАТО поставляют оружие украинской армии для продолжения войны на Донбассе и Луганске, где каждый день на протяжении 8 лет происходит убийство людей, не пожелавших быть под незаконным режимом Майдана. Заметим, на все эти чудовищные преступления украинские СМИ и их коллеги из желтого цеха напускают информационный туман. И под этой завесой Украина реализовывает свой зловещий замысел.



Вспомним, что с момента распада СССР Украина ведет прямые переговоры о вступлении в НАТО. Естественно, Россия, руководствуясь задачами обеспечения собственной гарантированной безопасности, не могла не реагировать на происходящее в непосредственной близости своих западных границ военно-политических манипуляций. Руководство нашей страны предупредило европейских деятелей и их американских кураторов, что страны, непосредственно граничащие с Россией, не должны быть приняты в блок НАТО, что иное решение может иметь серьезные последствия. Очевидно, нас не услышали! Очевидно, наши оппоненты забыли, что недальновидную игру затеяли с мощной державой, выходившей победителем из величайших войн.



Отдельного внимания заслуживает так называемый "президент" В.Зеленский, который является профессиональным актером, кстати довольно неплохим, квнщиком, чего нельзя сказать о нем, как о политике. Хочу отметить, что сильный и могучий лидер делает такой же и свою страну, он никогда не позволит использовать себя в качестве марионетки, он будет твердо и неукоснительно отстаивать интересы своего народа! А что же Зеленский? Сегодня он не может придумать как и под каким предлогом безопаснее слиться из страны, вот такой вот "лидер". Глубоко жаль народ Украины, который вынужден проходить эти испытания из-за глупости своего правителя и влияния западной мировой империи лжи.



Но добро всегда побеждает зло. Я горд быть участником исторически важного события, когда в результате объявленной спецоперации Владимир Владимирович Путин положил начало концу страданий мирного населения Донбасса.



В соответствии с 51-й статьей Устава Организации объединенных наций "О неотъемлемом праве любой страны на индивидуальную и коллективную самооборону", Российские освободительные войска под командованием Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Владимировича Путина вступили на территорию ЛНР, ДНР и Украины дабы оказать помощь младшим братьям в защите от нацистских захватчиков.



Я искренне горд, что в числе освободителей угнетенного народа Донбасса находятся и выходцы из Чеченской Республики, которые единым фронтом заявили о готовности встать на защиту Родины.



И сегодня, когда мы говорим о спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, следует помнить, что речь идет о безопасности всего мира. Мы защищаем мир от фашизма и национализма, расплодившегося на территории Украины. Благодаря своевременным и эффективным мерам, предпринятым нашим Верховным Главнокомандующим, трагедию удалось остановить. Операция на Украине проходит по плану, как об этом заявил Президент Владимир Путин.



Я чувствую приближающееся поражение нацистского режима Украины. Украина вновь возьмет на себя обязательства по соблюдению внеблокового статуса. Украина будет соблюдать Будапештский меморандум. Украина признает суверенитет России над Крымом и признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Украинские власти уяснят, что негоже трясти ядерным оружием на тех, кто тебя вырастил и воспитал. Я верю, что совсем скоро прекрасный украинский народ снова обретет свободу. Совсем скоро Украина станет такой-же многонациональной, как и прежде. А мои ребята с гордостью выполнят самую почетную миссию – ликвидируют остатки и главную силу бандеровского режима. "Азов" и "Айдар" будут либо уничтожены, либо преданы народному суду в Грозном. И тут лучше им самим решить, какая участь для них более благоприятная. Третьего, как видите не дано.



Все мы наблюдаем, как украинские вооруженные силы и так называемые "нацбаты", грозившиеся "забрать Крым" оказались абсолютно небоеспособными. Мы видим то, как НАТО поступил с украинским народом так, как поступал всегда – просто предал и отвернулся. Наблюдаем, как украинская пропаганда начала истерить на весь мир о том, что "Россия напала на Украину", тем самым капитулировав и в информационной войне. Задайтесь вопросом: последние 8 лет вы бомбили мирных людей, убили более 500 маленьких детей и утверждали, что это делает Россия. Но по-настоящему вы закричали в голос только тогда, когда Российский могучий танк действительно оказался у границ. Ваша многолетняя ложь была раскрыта вами же в момент осознания, что за слова придется отвечать.



Украинским властям стоит принять поражение и перестать использовать обманутое ими население в качестве живого щита. Товарищу Зеленскому стоит понять, что развязанная им авантюра никоим образом не несет блага украинскому народу. Свяжитесь с Президентом России, признайте свое поражение. Это будет самое лучшее и верное решение, которое обезопасит украинский народ.



И если свою статью я начал с цитаты нашего Верховного Главнокомандующего ВС России Владимира Владимировича Путина, то закончу я ее, пожалуй, словами освободителя Чеченского народа. "Пусть восторжествует справедливость!" - сказал однажды Ахмат-Хаджи Кадыров. И она обязательно восторжествует!



11.03.22 Источник - chechnya.gov.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1647271260





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