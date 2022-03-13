Туркмения. Страна в наследство, - Сергей Кожемякин

18:37 14.03.2022

Туркмения. Страна в наследство



Народу Туркмении выбрали нового президента. Только в такой формулировке и можно описать произошедшее 12 марта событие: передачу полномочий от Бердымухамедова-отца Бердымухамедову-сыну. Эта блицоперация, впрочем, не гарантирует стране спокойное будущее.



"Демократия" и "права человека", под чьими знаменами разрушался Советский Союз, изначально были иллюзией, которой прикрывалось господство пришедших к власти сил. Теперь же, спустя 30 лет, правящие буржуазные классы окончательно сбрасывают с себя эти маски. Под ними оказывается стремление к ничем не ограниченному господству. Давно погребенные, казалось бы, призраки монархии и средневекового деспотизма выползают наружу и требуют от народа безропотного повиновения.



Примером такого исторического регресса служит Туркмения. В течение пятнадцати лет страной руководил Гурбангулы Бердымухамедов. Все три избирательные кампании, в которых он участвовал в качестве кандидата в президенты, были простым ритуалом, а его результат увеличивался с 89 процентов в 2007 году до 98 - в 2017-м. Но и этого "аркадагу" ("покровителю" - таков официальный титул Бердымухамедова) показалось мало. Он решил навсегда закрепить власть за собой и своей семьей.



В феврале на заседании верхней палаты парламента президент сообщил, что достиг "возраста пророка" и хочет дать дорогу молодым. Уже на следующий день местный центризбирком назначил досрочные выборы, а еще через два дня правящая Демократическая партия выдвинула своим кандидатом Сердара Бердымухамедова. По данным государственных изданий, выступавшие подчеркивали выдающиеся руководительские и организаторские качества президентского отпрыска, не забывая отмечать его управленческий опыт и то важное обстоятельство, что, "как скромный и отзывчивый человек, хороший семьянин и сторонник здорового образа жизни, он снискал уважение коллег". Оставляя за скобками остальные заслуги, признаем, что управленческий опыт у Сердара Гурбангулыевича действительно есть. Президент давно готовил его в преемники, назначая сына то губернатором, то министром, то вице-премьером.



Передавая власть по наследству, глава государства не сильно заботился даже о внешних демократических атрибутах. Регистрация кандидатов завершилась лишь за 18 дней до даты выборов, а на агитационную кампанию отвели и того меньший срок. Впрочем, соревнования как такового не было. Хотя Сердару Бердымухамедову назначили целых восемь соперников, все они исполняли роль статистов и не были известны подавляющему большинству граждан. Так, среди кандидатов числились главврач санатория, директор средней профессиональной школы, начальник районной санитарно-эпидемиологической службы, проректор института физкультуры и спорта и т.д. Сколько-нибудь внятной программы никто из них не предложил.



Иное дело Сердар Бердымухамедов. На выборы он шел с документом под громким названием "Возрождение новой эпохи могущественного государства: национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы". Причем это не просто предвыборная платформа, а целая государственная стратегия, уже одобренная парламентом. Произошло это на той же сессии, когда действующий президент объявил о намерении сложить полномочия. Любопытны временные рамки программы. Очевидно, в окружении Гурбангулы Бердымухамедова всерьез рассчитывают, что у нового главы государства будет 30 лет для строительства пресловутой "новой эпохи".



Правда, сам ход кампании мало отличался от подобных явлений в других странах. По данным эмигрантских СМИ, перед выборами снизили цены и завезли в магазины достаточное количество продуктов. Бюджетников и студентов заставляли отдать голос за "правильного кандидата", а сам день голосования был превращен в праздник - с концертами и угощениями. Прибыв на избирательный участок, действующий глава Туркмении назвал выборы "историческими" и сообщил, что они проходят "открыто, равноправно, демократично и на правовой основе".



Как и следовало ожидать, Сердар пошел по пути отца. По официальной информации, явка превысила 97 процентов. И хотя данные по кандидатам еще не объявлены, нет никаких сомнений, кто именно станет "героем" инаугурации 19 марта.



Что касается Гурбангулы Бердымухамедова, то уходить из политики он не собирается и продолжит возглавлять верхнюю палату парламента. Более того, 1 марта президент заявил о необходимости "совершенствования Конституции". Поправки, по его словам, будут касаться пересмотра прав и обязанностей органов государственной власти. Не исключено, что реформа наделит спикера новыми полномочиями и он поможет сыну-президенту освоиться в роли "лидера нации".



Планируя свое будущее на десятилетия вперед, правящая туркменская "династия" явно не учитывает возможных препятствий, главное из которых - тяжелейшая социально-экономическая ситуация. В "глобальном индексе голода", ежегодно определяемом Международным исследовательским институтом продовольственной политики, Туркмения занимает на постсоветском пространстве второе место после Таджикистана. Причем по ряду показателей наблюдается ухудшение. Например, доля голодающих сейчас выше, чем полтора десятилетия назад, а детская смертность в стране - наивысшая в Центральной Азии.



Рассыпался миф о Туркмении как о республике, жители которой якобы освобождены от платы за коммунальные услуги. Эти "блага" и раньше были относительными - государство лишь субсидировало ряд тарифов до определенного, довольно низкого, порога потребления (например, 35 кВт-ч электроэнергии и 250 литров воды в месяц). Пять лет назад власти и вовсе взяли курс на их полную ликвидацию. Как было объявлено, народ и без того живет благополучно, а субсидирование цен "мешает переходу к рыночным отношениям".



С тех пор в стране были приватизированы сотни объектов госсобственности. Только в прошлом году в частные руки были переданы 95 предприятий на сумму 470 миллионов манатов (18 млрд руб.). Процесс облегчили поправки к закону "О разгосударствлении и приватизации государственного имущества", вступившие в силу в конце прошлого года. Они резко сузили перечень объектов, которые не могут быть приватизированы. Выдавая неадекватность подходов власти к решению острых проблем, эти примеры ставят под сомнение и долговечность ее планов.



Сергей Кожемякин