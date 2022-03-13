Китай не вынесет троих. Отчего упали фондовые индексы, - "Къ"

00:01 15.03.2022

Фондовые индексы упали из-за санкций против России, вспышки COVID-19 и проблем китайских технологических компаний в США



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Сегодня ведущие китайские фондовые индексы заметно просели под влиянием целого ряда негативных внешних и внутренних факторов. На прошлой неделе инвесторы стали беспокоиться из-за того, что жесткие западные санкции против России могут косвенно задеть и Китай, а также из-за проблем некоторых технологических китайских компаний в США. Сегодня же негативный фон был усилен новой вспышкой COVID-19 на территории КНР.



В понедельник гонконгский фондовый индекс Hang Seng просел почти на 5%, а всего с 10 марта он потерял 7,6%. В числе лидеров снижения на торгах в Гонконге оказались котировки технологических компаний - отраслевой Hang Sang Tech Index потерял 11%, показав максимальное падение с июля 2020 года. Другой отраслевой индекс, Hang Seng China Enterprises, потерял сегодня 7,2%, что стало максимумом с ноября 2008 года, когда мировой рынок переживал острую стадию финансового кризиса. Индекс Шанхайской биржи SSE Composite сегодня опустился на 2,6%, с 8 марта он потерял 4,5%.



Некоторые СМИ уже окрестили эту ситуацию "панической распродажей" на китайских рынках, вызванной целым рядом внешних и внутренних факторов.



Первым таким фактором стали западные санкции против России, которые могут косвенно отразиться и на Китае. "Если США решат наложить санкции на Китай в целом или на отдельные китайские компании, работающие в России, это вызовет беспокойство,- цитирует Bloomberg известного инвестора Марка Мебиуса.- Сейчас вся эта история подвешена в воздухе".



Еще один негативный фактор - растущие проблемы китайских технологических компаний в США. В минувшую пятницу котировки этих предприятий заметно просели, после того как биржевой регулятор США назвал пять китайских компаний, которые могут быть подвержены делистингу с американских бирж из-за невыполнения требований о раскрытии финансовой информации.



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Накануне Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что компании HUTCHMED (China) Limited, ACM Research, Zai Lab Limited, Yum China Holdings и BeiGene не выполнили положения принятого в декабре 2020 года закона об отчетности иностранных компаний (HFCAA) и не предоставили американским регуляторам аудиторские отчеты за последние три года. SEC подчеркнула, что до 29 марта упомянутые компании могут представить свои возражения, в противном случае комиссия может начать процедуру делистинга.



Уже сегодня новым негативным фактором стала очередная вспышка СOVID-19 на территории КНР, из-за чего власти страны ввели локдаун сразу в двух мегаполисах - городах Шэньчжэнь (население 17 млн человек) и Чанчунь (население 9 млн человек). Ограничения уже привели к приостановке работы шэньчжэньских предприятий компании Foxconn, ведущего поставщика Apple. "Дата возобновления наших операций зависит от решения местных властей,- заявила компания Foxconn.- В настоящее время мы перестраиваем нашу производственную цепочку в Китае, чтобы минимизировать негативное воздействие от приостановки".



Евгений Хвостик