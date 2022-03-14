Сердара Бердымухамедова поставили на паузу. ТуркмЦИК затягивает объявление итогов президентских выборов, - "НГ"

00:15 15.03.2022

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



14.03.22



Сердар Бердымухамедов обещает

продолжить политику нейтралитета, которой

придерживался его отец. Фото ReutersСердар Бердымухамедов, сын действующего президента Туркменистана, обещает продолжить политику нейтралитета страны в случае своей победы. Об этом он заявил на избирательном участке в Ашхабаде в ходе досрочных президентских выборов, состоявшихся 12 марта. В том, что он стал победителем, сомнений уже нет, однако Центризбирком, собиравшийся объявить итоги голосования 14 марта, медлит, пересчитывает бюллетени, поступившие из дипломатических миссий. Инаугурация нового главы государства назначена на 19 марта.

В выборах президента, по официальным данным, приняло участие более 97% избирателей от зарегистрированных 3 495 950 человек. Эти данные проживающие за рубежом туркменские общественные деятели ставят под сомнение, поскольку по предварительной переписи прошлого года, которую заказывал провести Гурбангулы Бердымухамедов, численность населения составила не более 2,8 млн человек (см. "НГ" от 05.07.21). Естественно, эти данные засекретили и пообещали провести общенациональную перепись в 2022 году. Последний раз народ пересчитывали в декабре 2012 года, но по непонятным причинам результат не сообщили.



Впрочем, это не меняет дела, оспаривать итоги выборов никто не собирается. Остальные восемь кандидатов, принявшие участие в выборах, исполнили роль статистов. Голосование прошло довольно бодро, как посчитал ресурс "Хроника Туркменистана" – два человека в минуту, хотя в реальности на участках было немноголюдно. Иностранные наблюдатели из СНГ, ШОС, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств и ряда других стран нарушений не заметили. Политической оппозиции в стране нет.



Уже на избирательном участке Сердар Бердымухамедов вел себя как победитель и будущий президент. Он даже ответил на вопросы двух журналистов – российского агентства ТАСС и турецкого государственного телеканала TRT на русском и английском языках. "Если мне окажут доверие, я продолжу нейтральную внешнюю политику нашей страны. Туркменистан проводит миролюбивую внешнюю политику, поэтому расширение и укрепление дружественных, добрососедских отношений является одной из основ внешней политики", – сказал кандидат Бердымухамедов. Он также напомнил, что была принята национальная программа социально-экономического развития Туркменистана на ближайшие 30 лет, которую он намерен реализовать. Программа включает пять направлений: обеспечение безопасности и стабильность, продвижение нейтрального статуса страны на международной арене, диверсификация внешнеэкономических отношений, содействие стабильному развитию и гуманизации международных отношений.



По мнению эксперта по Центральной Азии Сердара Айтакова, никаких серьезных реформ, которые бы вошли в конфликт с парадигмой и идеологией прошлого правления, не произойдет. "Однако исходя из отведенной Сердару Бердымухамедову роли он предпримет некоторые шаги по облегчению экономического состояния населения. Но у него будут связаны руки многими обязательствами, в том числе и перед элитой бюрократии, перед членами клана и ролью своего отца. И, конечно, состоянием экономики, которое не позволяет пока делать крен в стороны большей социальности внутренней политики – слишком много действующих строек, много других проектов, которые просто нельзя остановить в пользу населения", – сказал "НГ" Айтаков. Но все реформы будут постепенными, даже латентными, чтобы не скомпрометировать правление Гурбангулы Бердымухамедова.



Эксперт считает, что перед Сердаром Бердымухамедовым встанет унаследованный вопрос о правах человека в Туркменистане, но пока нет никаких оснований, что в этой области произойдут какие-либо серьезные изменения – как в лучшую, так и в худшую сторону. Из действенного инструментария у него остаются лишь массовые репрессии.



Во внешней политике главенствующим останется принцип нейтралитета, что совсем не исключает других непубличных кренов в сторону того или иного государства. И есть первые признаки этого: Туркменистан попытается снова реанимировать проект Транскаспийского газопровода для транспортировки своего газа в Европу. По мнению целого ряда экспертов, транзит власти в том числе затевался в целях реализации этого проекта и был подсказан иностранными интересантами строительства этого газопровода. Хотя, как полагает Айтаков, существует целый ряд препятствий этому (см. "НГ" 28.10.21). "Туркменский газ стал токсичным для Европы. Но именно транзит власти может решить часть из этих проблем и приблизить решение ряда других", – подчеркнул Айтаков.



Глава Туркменской инициативы по правам человека (ТИПЧ) Фарид Тухбатуллин, проживающий в Австрии, сказал "НГ", что Европа с учетом складывающихся обстоятельств на энергетическом рынке заинтересована в дополнительных поставках газа. "Туркменистан с декабря прошлого года начал осуществлять своповые поставки газа в Азербайджан через Иран: Туркменистан подает газ на север Ирана, а Иран свой поставляет Азербайджану. Это довольно небольшой объем, около 4,5 млн куб. м газа в сутки. Представитель азербайджанского энергетического холдинга SOCAR утверждает, что после расширения технических возможностей можно рассмотреть перспективу транспортировки туркменского и иранского газа в Европу, но инициатива должна исходить от них", – отметил Тухбатуллин.



По его словам, Ашхабад – не самостоятельный игрок на энергетическом рынке. "Все вопросы возможной транспортировки газа в западном направлении должны согласовываться с Россией. Такая договоренность была достигнута на переговорах министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в Москве в феврале нынешнего года. Поэтому, возможно, пока не заметно большой заинтересованности Туркменистана в выгодном, надо полагать, проекте транспортировки туркменского газа в Европу", – сказал "НГ" Фарид Тухбатуллин.



Что же касается отношений с другими странами региона, то они, по мнению Сердара Айтакова, останутся на прежнем уровне или близко к этому – ни на какие интеграционные процессы Туркменистан не пойдет, особенно те, где потребуется делегирование части суверенитета и/или введение ответственности перед надгосударственными органами, как то: хозяйственные, таможенные и прочие суды международной и межгосударственной юрисдикции. Эта позиция имеет глубокие корни, и даже вопрос с членством в ВТО будет обуславливаться множеством оговорок и отдельных условий.