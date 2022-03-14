Кто виноват в провале проекта "Северный поток – 2", - О.Никифоров

00:18 15.03.2022 Геополитическое обострение показало непродуманность стратегии "Газпрома"

Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

14/03/22



Глава Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен приложила немало усилий, чтобы газопровод стоимостью почти 10 миллиардов евро превратить в технические руины.

Признание Россией народных республик на юго-востоке Украины в их первоначальных границах (как это записано в их конституциях, принятых на основе проведенных в 2014 году референдумах) тут же привело к решению федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца о заморозке процесса сертификации газопровода "Северный поток – 2", без которой невозможен его ввод в действие. Это произошло, как известно, уже на следующий день после 22 февраля. Решение не стало неожиданностью, поскольку Берлин в лице политиков различного ранга неоднократно предупреждал в последние недели, что Германия пойдет на такой шаг в случае обострения ситуации вокруг Украины.



Чисто технически замораживание сертификации, которой занималось Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, произошло в рамках прописанной в немецком административном праве процедуре. Канцлер поручил Министерству экономики и климата отозвать из этого агентства документ, в котором давалась оценка газопровода с точки зрения энергетической безопасности Германии. На основании этого заключения агентству как регулятору рынка предстояло сделать вывод о соответствии проекта законодательству ФРГ, в частности антимонопольному. Таким образом, в ходе первого рассмотрения заявки газпромовской компании Nord Stream 2 AG, претендовавшей на признание ее независимым оператором транспортной инфраструктуры, в министерстве руководствовались юридическими соображениями. Теперь же, в ходе повторного рассмотрения вопроса министерство должно было дать политическую оценку проекту. А она из-за изменившихся обстоятельств вполне может оказаться отрицательной.



Дальнейшие события, связанные с расширением конфликта на всю территорию Украины, вызвали негативную реакцию у немецких политиков. В связи с этим заслуживает внимания позиция федерального Министерства экономики и энергетики. Как заявила на брифинге в среду 23 февраля представитель министерства, решение принято в связи с новым "положением дел и юридической ситуацией", в том числе из-за событий на востоке Украины.



Технические особенности процесса сертификации



Чтобы начать заново процедуру сертификации, министерство должно подготовить новую справку о национальной безопасности энергетического обеспечения, на ее основании регулятор – Федеральное сетевое агентство примет соответствующее решение.



Замораживание сертификации газопровода порождает вопросы о судьбе проекта, перспективах снабжения Европы, убытках "Газпрома" и его партнеров. Главный вопрос состоит в том, является ли замораживание окончательным прекращением проекта или нет. Судя по выбранным Олафом Шольцем формулировкам, замораживание не представляет собой окончательного отказа. Но для возобновления процесса сертификации потребуются очень весомые аргументы, тем более что число решительных противников проекта, и так уже значительное, теперь еще больше возрастет.



Скорее всего стоит исходить из того, что полностью готовый к эксплуатации газопровод обречен на длительное бездействие. Обращает на себя внимание заявление Олафа Шольца в интервью телекомпании ARD, что в нынешней ситуации он никому не советует делать ставки на возобновление сертификации. Он сказал: "Пока что мы очень далеки от этого".



Глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек хотя и признал, что со стороны России нет никаких перерывов в поставке энергоресурсов, но призвал к уменьшению подобной зависимости. Напомним, что, по немецким данным, Германия зависит от России на 55% в части газовых поставок, на 50% – от поставок угля и на 35% – от поставок нефти.



В этом плане заслуживает внимания заявление немецкого министра финансов Кристиана Линднера по итогам состоявшейся в пятницу 25 февраля встречи министров экономики и финансов стран – членов ЕС в Париже, на которой обсуждались в том числе и дальнейшие санкционные шаги ЕС против России, в частности полное отключение Москвы от международной системы SWIFT. Как считает Линднер, подобный шаг мог бы привести к прекращению каких-либо поставок из России, в том числе энергоресурсов, поскольку возникли бы затруднения с их оплатой. События, связанные с проведением ограниченной операции российских ВС и резкой реакцией на нее в Европе, судя по всему, поставили точку в судьбе "Северного потока – 2". И пока – с учетом дальнейшего развития событий – вряд ли стоит ожидать продолжения сертификации проекта в ближайшие месяцы. В настоящее время, как говорится в материале французского агентства AFP, в Комиссии ЕС изучается вопрос последствий для стран ЕС полного отключения России от международной системы оплаты SWIFT.



Как отметил в этой связи Кристиан Линднер, уже введенные западными странами санкции против РФ означают "полноценную" блокаду российских банков, бизнес с Россией практически остановлен (за исключением сырьевых поставок). "В отдельном случае транзакции пока еще возможны, например для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России", – отметил он.



Естественно, с учетом того, что "Северный поток – 2" – коммерческий проект и в нем участвуют частные европейские фирмы, встает вопрос: а что делать с их инвестициями, которые достигают уже 10 млрд евро? Предполагается, что европейские соинвесторы (с немецкой стороны это две частные энергетические компании Wintershall Dea и Uniper) являются, по сути, кредиторами российского концерна "Газпром", который выступает в качестве 100-процентного собственника газопровода и его оператора швейцарской фирмы Nord Stream 2. Неизвестно, на каких условиях пять европейских фирм взяли на себя финансирование половины стоимости прокладки газопровода по дну Балтийского моря. Однако агентство Reuters уже привело слова главы австрийского концерна OMV Альфреда Штерна, который заявил, что в прошлом году обслуживание кредита "Газпромом" началось и компания получила первые деньги. Как считает немецкое информационное агентство DW, это позволяет предположить, что "Газпром" обязался возвращать взятые в долг деньги независимо от ввода газопровода в строй.



Возможно, что формула финансирования-кредитования у разных фирм была разной. Если пресс-секретарь OMV, согласно DW, заявил 23 февраля, что компания не видит смысла списывать вложенные деньги, то глава Uniper Клаус-Дитер Маубах, в свою очередь, сообщил, что компания начала изучение вопроса о том, потребуется ли списание вложенных в строительство газопровода финансовых средств. Но обе компании, обращает внимание читателей DW, не ставят вопрос о возможности потребовать компенсаций у правительства ФРГ. Скорее всего при примененной схеме замораживания сертификации оспаривать случившееся в судебном порядке будет особенно сложно, поскольку речь идет не о юридическом решении регулятора, а об изменении политической оценки министерства.



Мнение Восточного комитета германской промышленности



Правовых оснований для требования компенсационных выплат немецким компаниям, участвовавшим в проекте "Северный поток – 2", пока нет, заявил Hessischer Rundfunk Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики – ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.



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Футболисты немецкой футбольной команды

"Шальке04" недолго оставались верны

логотипу "Газпрома". Первое обострение

внешнеполитической ситуации побудило их

разорвать все отношения с российским

спонсором. Фото Reuters"Для этого пока нет правовых оснований", – сказал Хармс. "Северный поток – 2" не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации. Трудно сказать, является ли заявление Хармса обязывающим. Однако теперь события опередили все благие ожидания представителей делового мира Германии. Можно пока отметить, что соинвесторы проекта, в частности немецкая Wintershall Dea, действительно считались с возможностью получения компенсации в случае провала проекта. На последовавшей в конце февраля годовой пресс-конференции было объявлено, что скорее всего инвестиции в проект газопровода придется списать. Более того, Wintershall Dea решила воздержаться от участия во всех возможных проектах в России в будущем.

Если рассмотреть экономическую сторону замораживания (а фактически отказа) Германии от "Северного потока –2", то сразу напрашивается несколько вопросов. В частности, сможет ли обойтись ведущая экономическая держава Европы без российских энергоносителей и кто вышел победителем в споре за поставки голубого топлива на Европейский континент?



Победитель конфликта



На второй вопрос ответить проще. Одназначно выиграла Америка. Главный вопрос для США состоит, конечно, с энергетической точки зрения в создании доминирующих позиций для американского газа. В отсутствие трубопроводного конкурента в виде газопровода "Северный поток – 2" у Вашингтона открываются широкие возможности для сбыта своего неэкологического газа (произведенного вредным для окружающей среды методом гидроразрыва пласта). Но на это, судя по всему, немецкие "Зеленые" по политическим причинам склонны закрывать глаза. Единственным обстоятельством, ограничивающим сбыт американского газа в Европе, и прежде всего в Германии, является отсутствие в немецких портах приемных для сжиженного природного газа (СПГ) порталов. Поэтому сейчас в Германии конкретизируются планы по сооружению первого терминала СПГ в нижнесаксонском городе Штаде. Строительством занимается немецкая фирма Hanseatic Energy Hub, которая только летом намерена подать соответствующие документы на строительство. Вторым местом для сооружения приемного терминала для СПГ является немецкий городок Брюнсбюттель в земле Шлезвиг-Гольштайн при западном выходе Кильского канала. Стоимость проекта оценивается в 550 млн евро. Однако работы по нему так и не начались, хотя документы на строительство, как пишет немецкая газета TAZ, уже не первый год лежат у ведомства, принимающего решения, и его окончания ожидали уже в текущем году. Все дело в сопротивлении проекту со стороны экологов и местных "Зеленых", хотя новый федеральный министр экономики и климата Роберт Хабек выступил в его поддержку.



Всего в странах ЕС на сегодня имеется 26 терминалов по приему СПГ. Наличие такого количества терминалов позволило председателю Комиссии ЕС Урсуле фон дер Ляйен утверждать, что в случае временных перерывов в поставках российского газа ЕС сможет компенсировать их отсутствие за счет поставок СПГ. Пока основным поставщиком СПГ в Европу является Катар. ЕС уже предприняла усилия по организации поставок СПГ и, как утверждает газета со ссылкой на Урсулу фон дер Ляйен, эти усилия уже себя оправдывают. О готовности увеличения поставок газа в Европу говорили представители Азербайджана, Египта, Нигерии и Норвегии.



Кто виноват и что делать



Естественно, на повестку дня должен быть поставлен вопрос о том, по чьей вине строительство "Северного потока – 2" настолько затянулось из-за международного кризиса в Европе после событий 2014 года, связанных с насильственной сменой политического режима в Украине.



Напомним читателям, что строительство газопровода, которое планировалось завершить в четвертом квартале 2019 года, было приостановлено в декабре 2019 года вследствие санкций США и в течение всего 2020 года было фактически парализовано. Готовых собственных трубоукладочных судов у "Газпрома" не оказалось. И строительство возобновилось только после смены правительства США. В данном случае главный вопрос связан с тем, могли ли "Газпром" и его кураторы из российского правительства предвидеть такое развитие событий. При грамотно поставленной работе по добыче информации и ее анализе – вполне. В советское время вся экономическая и научно-техническая информация, поступавшая от разведывательных служб, накапливалась в специализированном учреждении – Госкомитете по науке и технике. В условиях рыночной экономики подобная работа оказалась, видимо, размытой и во многом стала заботой самих фирм и корпораций. Но в "Газпроме" тратили значительные средства прежде всего на улучшение имиджа концерна и его руководителей за рубежом. Отсюда и вкладывание значительных средств... в футбол, в том числе в немецкую футбольную команду "Шальке04" и в европейский УЕФА. Последние события показали, что малейшее обострение международной обстановки продемонстрировало иллюзорность маркетинговой стратегии "Газпрома". "Шальке" уже убрала логотип "Газпрома" с футболок, да и вообще отказалась от любых контактов с компанией. А УЕФА, несмотря на спонсорство, переносит матчи с территории России. Репутация оказалась важнее денег. Научит ли нынешний кризис руководство "Газпрома" новой логике, трудно сказать. Хотя все, что происходит сегодня с "Северным потоком –2", можно было бы предусмотреть и предотвратить.



Однако было бы неправильным делать вывод, что именно плохая маркетинговая работа и неправильное перераспределение значительных финансовых средств в пользу совершенно ненужной рекламы привело к краху "Северного потока – 2". Все дело в принципиальной ошибочности ставки "Газпрома" на монопольное положение в России как поставщика голубого топлива. Давайте вспомним, что до конца 2013 года "Газпром" обладал монопольным правом на экспорт любого газа из России. После декабря 2013 года за ним осталась монополия на экспорт трубопроводного газа. Даже в генеральной схеме развития газовой отрасли до 2035 года фактически прописано, что подобная монополия является условием развития экспорта газа из РФ. Вместе с тем допуск к "трубе" таких поставщиков, как "Роснефть" и "Новатэк", сразу бы сняло вопросы, которые возникали у европейских регуляторов в связи в правилами Третьего энергопакета. Источник - независимая газета

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