Зачем саудовским властям массовая казнь? - Р.Мустафин

00:20 15.03.2022

Тегеран приостановил секретные переговоры с Эр-Риядом



Об авторе: Равиль Зиннатуллович Мустафин – журналист-международник.

14.03.22



В Саудовской Аравии казнили 81 человека. Совершена самая массовая казнь в истории королевства, когда за один день по приговору суда с жизнью рассталось такое количество людей. Это число превышает общее количество казненных в Саудовской Аравии за весь прошлый год.

В знак протеста против жестокости саудовских властей Тегеран приостановил секретные переговоры, которые он вел при посредничестве Багдада с Эр-Риядом с целью нормализовать разорванные в 2016 году отношения. Официальный представитель иранского МИДа Саид Хатибзаде назвал казни нарушением основных принципов прав человека и международного права. Ливанская "Хезболла" также осудила власти королевства, назвав казни уродливыми преступлениями.



Возмущение совершенным саудовцами выразили в США. Создается впечатление, что Вашингтон на этот раз решил собрать воедино все саудовские грехи и преступления, в том числе и те, на которые в Америке долгое время предпочитали закрывать глаза. Это и количество убитых начиная с 2015 года йеменцев, а их насчитывается не менее 400 тыс., включая детей, и воздушные удары по свадебным и похоронным процессиям, по школьным автобусам и больницам, и тяжелейший в истории цивилизации гуманитарный кризис, и многое другое.



Как представляется, были бы Эр-Рияд и Абу-Даби посговорчивее, согласись бы они на американские уговоры поднять добычу нефти, чтобы было чем заменить российские углеводороды, и не было бы резкого осуждения саудовского режима. Когда Америке нужно, никто не обращает внимание на "шалости" Мухаммеда бин Сальмана, наследного принца и без пяти минут хозяина саудовского королевства.



По-другому обстоят дела с Ираном. По сообщениям мировых агентств, в числе казненных были от 30 до 40 мусульман-шиитов. Скорее всего именно это обстоятельство и послужило основной причиной того, что иранцы отказались от пятого раунда переговоров, который должен был начаться в ближайшую среду. Проживающие на востоке Саудовской Аравии шииты обычно жалуются на то, что власти относятся к ним как к людям второго сорта и жестоко подавляют любые проявления недовольства.



Кстати, поводом для разрыва саудовско-иранских отношений в 2016 году послужили казни 47 человек, главным образом шиитов во главе с известным шиитским священнослужителем Нимром ан-Нимром. Сразу же после тех казней иранцы штурмовали в Тегеране саудовское посольство. Сегодня Иран и Саудовская Аравия вовлечены в целый ряд опосредованных конфликтов по всему региону и через переговоры стремятся погасить растущую напряженность, особенно в свете затянувшейся войны в Йемене.



Не исключено, что пойти на массовую казнь шиитов Мухаммеда бин Сальмана подвигло недовольство ходом переговоров с иранской стороной. Амбициозный и чересчур горячий кронпринц, таким образом, мог послать своего рода сигнал Ирану. Дескать, не сумеете убедить хуситов пойти на уступки и согласиться с саудовскими условиями выхода из войны, будете расплачиваться за свою неуступчивость жизнями единоверцев. Полагаю, кронпринц рассчитывает на то, что Тегеран не захочет навредить своему авторитету защитника шиитов. Саудовские власти, правда, на всякий случай направили дополнительные силы безопасности в провинцию Катиф, где компактно проживают шииты.



Министерство внутренних дел королевства на этот раз не сообщило, каким образом было осуществлено саудовское правосудие. Как правило, смертная казнь приводится в исполнение путем обезглавливания с помощью сабли. Всего с 2015 года в королевстве были казнены более 900 человек. Рекордное количество казненных пришлось на 2019 год – 184 человека.



Одна из самых громких казней свершилась в апреле 1975 года. Тогда казнили одного из племянников короля Фейсала, застрелившего своего дядю. Молодому человеку рубили голову тремя ударами специально затупленной сабли, чтобы он больше мучился.



Как правило, к смертной казни в королевстве приговаривают виновных в совершении тяжких преступлений, таких как убийства, похищения и пытки, изнасилования, хранение, употребление и распространение наркотиков, контрабанда оружия, колдовство, а также за совершение террористических актов и принадлежность к террористическим организациям типа "Исламское государство" или "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ), йеменским повстанческим силам хуситов. К смертной казни могут приговорить также за убийство большого числа гражданских лиц, сотрудников сил безопасности, военных и государственных служащих.