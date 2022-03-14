Китай накрыло "омикроном". Десятки миллионов людей оказались на карантине

00:25 15.03.2022

Штамм "омикрон" пришел в Китай, и его распространение не смогла остановить даже политика нулевой толерантности к COVID-19, которой придерживаются власти страны. В выходные в КНР был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заболевания. Власти отреагировали традиционно - отправили на карантин города, где фиксируются новые вспышки коронавируса. На этот раз таковыми стали Шэньчжэнь, Чанчунь и Гирин, в которых проживают в общей сложности более 26 млн человек.



Китай переживает серьезную вспышку распространения COVID-19. Вот уже четыре дня подряд количество выявленных случаев превышает 1 тыс. человек, а в субботу был зафиксирован абсолютный суточный рекорд - 3393 подтвержденных случая. Так много заболевших в Китае не было даже в начале 2020 года, когда о вирусе почти ничего не знали, а вакцин от него еще не было.



Большинство новых случаев заражения приходится на провинцию Гирин, где за последние две недели выявлено уже более 4,5 тыс. больных. Эта провинция располагается на северо-востоке страны и граничит с Россией и КНДР. Почти все случаи приходятся на два крупнейших здешних города: собственно Гирин - бывшую столицу провинции, крупный промышленный центр с населением порядка 4,5 млн человек и Чанчунь - нынешнюю столицу провинции, центр автомобилестроения, где расположены заводы Toyota, General Motors, Volkswagen и проживают 9 млн человек.



Город Чанчунь был отправлен на карантин в пятницу, Гирин частично закрылся в субботу. Это означает запрет на выход из дома, жесткие ограничения для бизнеса, а также несколько раундов тотальной проверки населения на заражение коронавирусом. В воскресенье к упомянутым городам добавился и Шэньчжэнь, который по числу жителей сопоставим с Москвой.



В Шэньчжэне, важнейшем экономическом и технологическом центре Китая, перестал работать общественный транспорт, закрылись все общественные места за исключением продуктовых магазинов и аптек, а кафе и рестораны теперь могут работать только навынос. Пока эти меры действуют до 20 марта.



Весь бизнес в Шэньчжэне переведен на удаленный режим работы. А ведь этот город является связующим звеном между Китаем и Гонконгом. Здесь располагается множество технологических компаний, деятельность которых оказалась парализована. Так, например, о приостановке работы своего завода объявил Foxconn - главный поставщик полупроводников для Apple. О прекращении выпуска микрочипов и плат заявили еще два поставщика производителя iPhone - Unimicron Technology и Sunflex Technology.



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Дальнейшее распространение COVID-19 и введение карантинных мер в Китае может привести к очередным перебоям в цепочках поставок микрочипов, дефицит которых в мире наблюдается еще с конца 2020 года, полагают эксперты. Пока же власти Китая наказывают тех, кто не смог предотвратить всплеск случаев заражения COVID-19 в стране. Своих постов с начала месяца уже лишились 26 чиновников, включая главу комитета здравоохранения Чанчуня и мэра Гирина.



Кирилл Сарханянц

14.03.22