Букет угроз: как Запад пытается оторвать Пекин от Москвы

01:05 15.03.2022 Штаты под страхом последствий попросили Китай не помогать России



Наталия Портякова



В Риме 14 марта прошла встреча главного дипломата Китая Ян Цзечи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Изначально переговоры планировали посвятить исключительно двусторонней повестке, однако ситуация на Украине внесла в общение существенные коррективы. Как дали понять в Вашингтоне, одной из главных задач Салливана стало убедить Пекин не пытаться компенсировать России ущерб от экономических санкций США и ЕС и не вздумать помогать Москве оружием. Хотя последнее предположение - о том, что Россия якобы запросила у китайской стороны оружие для ведения спецоперации на Украине, - в обеих столицах назвали лживым.



Чтоб даже не думали



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И какую роль в это внес украинский фактор



Встреча в Риме между главой канцелярии комиссии ЦК компартии Китая по иностранным делам, членом политбюро Ян Цзечи и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном готовилась в неспешной манере. Прежде всего на ней стороны планировали "сверить часы" по поводу того, что было достигнуто Китаем и США с момента виртуального саммита лидеров двух стран в ноябре 2021 года. По крайней мере, именно в таком ключе о переговорах высокопоставленных дипломатов в Италии рассказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, анонсируя их накануне.



В заявлении же официального представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн акцент оказался несколько иным. Там заявили, что обе стороны обсудят "текущие усилия по управлению конкуренцией между США и Китаем и влияние российско-украинского конфликта на региональную и глобальную безопасность".



При этом в отличие от китайцев для американцев вторая тема оказалась в последние дни куда важнее двусторонней повестки Вашингтона и Пекина. На фоне нежелания Китая осуждать Россию за операцию на Украине Штаты с удвоенной силой стали бомбардировать КНР угрозами не вздумать подстилать Москве "соломку" на фоне бесчисленных западных санкций.



"Мы позаботимся о том, чтобы ни Китай, ни кто-либо другой не смог компенсировать России эти потери", - заявил Джейк Салливан телеканалу NBC перед отлетом в Рим. "Я не собираюсь публично сидеть здесь и угрожать. Но что я вам скажу, так это то, что мы напрямую и конфиденциально сообщаем Пекину, что обязательно будут последствия", - повторил свою мысль Салливан в тот же день уже в интервью CNN. И это притом что в самих США недавно признали: пока никаких признаков того, что Китай каким-то образом обходит антироссийские санкции Запада, нет.



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Много недовольства в Вашингтоне вызвала и информационная поддержка китайцами заявлений Москвы о наличии на Украине лабораторий с химическим и биологическим оружием. Как заявила на прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эти лаборатории финансируются США. В ООН сказали, что у организации нет никакой информации, подтверждающей такие обвинения. Однако представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь тут же подхватил тему, отметив на одном из последних брифингов, что на Украине было 26 биолабораторий и связанных с ними объектов, "над которыми министерство обороны США имеет абсолютный контроль".



Наконец, знаком того, чем еще российско-китайская связка беспокоит Запад, стал информационный вброс американских СМИ прямо накануне римской встречи высокопоставленных дипломатов КНР и США. Как сообщил целый ряд газет со ссылкой на неназванные источники в Госдепе, Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения операции на Украине. Ни предполагаемого ответа Пекина, ни масштаба запрошенной помощи пресса не привела.



Уже на следующее утро все тот же Чжао Лицзянь назвал эту информацию ложной. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Россия располагает потенциалом для проведения операции на Украине и с просьбами о содействии к другим странам не обращалась.



Как заметил "Известиям" директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин, эта типичная дезинформация была призвана оказать на китайцев дополнительное давление, чтобы заставить их оправдываться за то, что они заняли в украинском кризисе взвешенную позицию.



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На малую вероятность такого обращения Москвы за военной помощью к Пекину, по мнению эксперта, указывает и чистая прагматика.



- Теоретически России могли бы пригодиться какие-то отдельные системы оружия. Например, беспилотники. Но на заключение контрактов, производство, поставки и обучение нашего персонала под них потребовалось бы достаточно длительное время. А чего-то готового, чего бы у России не хватало и что можно было бы использовать без адаптации, китайцы нам предоставить не могут, - пояснил он "Известиям".



И хотя встреча в Риме между Ян Цзечи и Джейком Салливаном состоялась уже после того, как и Россия, и Китай опровергли просьбы о военной помощи, американский советник все же не преминул вновь заявить своему китайскому визави о недопустимости поставок России каких-либо вооружений, рассказали источники в делегации США.



И нашим, и не нашим



Во время проходившей на прошлой неделе сессии китайского парламента министр иностранных дел Ван И подчеркнул, что дружба КНР с Россией остается "прочной, как скала", охарактеризовав связи двух стран как "важнейшие двусторонние отношения в мире".



Вопреки колоссальному давлению Запада, Китай не осудил российскую операцию на Украине, воздержавшись при голосовании в Совбезе ООН по соответствующим резолюциям. И неоднократно заявлял о своем понимании российских озабоченностей в плане безопасности в Европе и твердил о неприемлемости санкций. Главной же мантрой Пекина все эти дни было воззвание ко всем участникам конфликта проявлять сдержанность и как можно скорее встать на путь переговоров.



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Вместе с тем кризис на Украине поставил Пекин в весьма непростое положение. Как отметил в выступлении перед постоянным комитетом палаты представителей по разведке на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс, на фоне укрепившегося партнерства между Россией и Китаем "председатель Си Цзиньпин и китайское руководство немного обеспокоены тем, что они видят на Украине". Не в последнюю очередь ввиду "репутационного ущерба, который может нанести их тесная связь с президентом Путиным", а также потому, что ситуация на Украине сделала США и Европу ближе друг другу.



Эскалация на Украине при этом вызвала вопросы у китайцев, признал, в свою очередь, "Известиям" директор центра исследований Евросоюза при Китайском народном университете Ван Ивэй.



- Во-первых, Китай предложил олимпийское перемирие в ООН и получил одобрение. Во-вторых, Китай выступает за уважение и гарантии суверенитета и территориальной целостности всех стран и поддерживает дружественные связи с Украиной. В-третьих, пять постоянных членов Совбеза ООН обещали безопасность Украине после распада СССР и вслед за обретением Украиной независимости, - пояснил китайский политолог.



Совместный ответ на санкционное давление



Тем не менее дистанцироваться от России, тем более по требованию американцев, Китай не будет. Как заметил глава International Crisis Group по проблематике ООН Ричард Гоуэн, Китай, хотя и не хочет нести репутационный ущерб из-за того, что Запад причисляет его к соучастникам событий на Украине, нуждается в России как в партнере. И будет пытаться и дальше аккуратно маневрировать между Москвой и критиками России.



Впрочем, и Запад вряд ли бросит попытки влиять на позицию Китая в отношении России. Наверняка, "советы" не сближаться излишне с Москвой и не отводить ее из-под удара экономических санкций Запада будут даны Пекину и во время предстоящего 1 апреля виртуального саммита лидеров КНР и Евросоюза. Источник - Известия

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