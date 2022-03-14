От января к марту. Токаев нужен стране?.. - Д.Ашимбаев

07:46 15.03.2022 От января к марту

Действия Токаева показали, что он действительно оказался тем лидером, который нужен стране в трудное время. Он взял на себя ответственность и принял жесткие, но необходимые меры



Данияр Ашимбаев, 14 марта 22



Вспомнилось, как три года назад один таксист возмущался:

- Почему президентом сделали этого Токаева?! В газетах же писали, что будет Дарига Назарбаева или этот, как его? А, Самат Абиш? Зря писали что ли?!

Сегодня, читая всевозможные конспирологические заметки, складывается впечатление, что их авторы сами очень разочарованы событиями марта 2019 года и в каждом чихе пытаются найти некие смыслы, которые подтверждали бы "семейные сценарии".

Назарбаев много лет говорил, что монархических схем передачи власти не будет, но ему никто не верил. Вместе с тем, практически никто из родственников первого президента не был на позициях, которые бы говорили о том, что он кого-то готовит в президенты вместо себя. Варианты с Даригой Назарбаевой в качестве спикера имел другие цели: во-первых, занять кем-нибудь прежнюю позицию Токаева, а во-вторых, показать элите, что у нее выбор не между Токаевым и условным Тасмагамбетовым, а между Токаевым и Даригой, которую реально никто не хотел видеть в качестве главы государства.

Назарбаев в качестве преемника выбрал Токаева, но конфликта между ними никогда не было и нет. Были трения в период "сосуществования", когда первый президент сохранил за собой ряд постов. Но мы прекрасно понимаем, почему Назарбаев сохранил за собой функции "стратегического контроля". Во-первых, первого президента неоднократно раз предавали и у него был элемент сомнения. Во-вторых, он хотел обеспечить стабильность правления Токаева от амбиций некоторых претендентов на "наследство".

Период транзита несколько затянулся (не забудем про карантин, сбивший множество планов). И если между президентами противоречий не было, то было недовольство ряда политических и деловых кругов кандидатурой Токаева.

Некоторые пытались повлиять на решение Назарбаева с тем, чтобы на выборы 2024 года пошел другой кандидат.

Все прекрасно понимали, что рано или поздно новому президенту придется пойти на серьезный демонтаж высших эшелонов власти. И этому решению существовала серьезная оппозиция. Назарбаев однако передал Токаеву Ассамблею народа Казахстана и объявил о передаче ему руководства партией "Нур Отан".

И здесь сыграли те риски, которых первый президент как раз хотел избежать. Против обоих президентов свою партию попытался сыграть глава КНБ Карим Масимов, действовавший в интересах не "Семьи", как предполагают некоторые наблюдатели, а в своих личных целях, которые совпали с интересами его деловых и политических партнеров на Западе. Руководство установило тесные связи с организованной преступностью, экстремистскими ячейками и некоторыми национал-либеральными фигурами для реализации комплексного сценария захвата власти. За годы руководства Масимова были накоплены большие досье компромата на различных представителей истеблишмента, создана большая информационная сеть, легализованы значительные финансовые ресурсы, подготовлены "общественные лидеры", популярные среди маргиналитета.

Сценарий был запущен в январе и, в частности, предполагал несколько волн: мирный протест, народное восстание с боевыми атаками на органы власти, которое затем могло перерасти в исламистское наступление. КНБ демонстративно отошел от противодействия боевикам. Армия находилась под руководством близких к Масимову людей, а на помощь России, по мнению заговорщиков, рассчитывать было сложно: последние полгода активные действия национал-популистов создали напряженность в отношениях Москвы и Астаны, да и наиболее мобильные силы российской армии были с нового года сконцентрированы на границе с Украиной.

Сценарий почти удался. Но Масимова переиграл Касым-Жомарт Токаев, который не только сместил его и арестовал в первые же дни конфликта, но и организовал жесткое сопротивление напавшим на города страны бандитским группировкам и обратился за помощью к ОДКБ, которая сверхоперативно начало переброску миротворцев в Казахстан к сильному недовольству Вашингтона и Лондона. Назарбаев во всем поддержал Токаева и в первые же дни передал ему руководство Советом безопасности.

Действия Токаева показали, что он действительно оказался тем лидером, который нужен стране в трудное время. Он взял на себя ответственность и принял жесткие, но необходимые меры. Ситуация было достаточно быстро стабилизирована. И естественно встал вопрос о серьезной модернизации страны и, прежде всего, системы управления.

Токаев провел кадровые чистки, взял под контроль партию и правоохранительный блок, а также объявил новую модель взаимоотношений власти и крупного бизнеса.

Это, естественно, понравилось не всем, что и привело к дальнейшим информационно-политическим атакам. Шли они по нескольким направлениям: "всеобщая демократизация", ослабление президентской власти и передел собственности; дискредитация силовых структур и изображение бандитов в качестве "мирных протестующих"; выход из ОДКБ.

Война на Украине изменила угол атаки. Та же либеральная и национал-популистская общественность стала требовать полного разрыва отношений с Россией и выхода из всех интеграционных объединений.

При этом национал-популисты продолжили раскачивать тематику "казахских концлагерей" в Китае, дойдя уже до темы "незаконной оккупации" Восточного Туркестана.

Безусловно, все эти "дискуссии" лишний раз показывают слабость внутреннего информационного поля страны и его сильную зависимость от внешнего воздействия. Традиционно любят писать и говорить о "российском информационном влиянии", но по факту серьезным фактором обработки мозгов является именно прозападная, либеральная, пантюркистская, панисламистская пропаганда, направленная на разрыв дружественных связей с Россией (сценарий украинизации) и Китаем (сценарий афганизации).

Тот факт, что хорошие отношения Казахстана с этими двумя сверхдержавами отвечают коренным интересам нашей страны, в расчет не берется.

Превращение Казахстана в конфликтную зону и дестабилизация ситуации в Центральной Азии - вот цель этой кампании.

Сегодня попалась забавная заметка одного беглого генерала, который изобразил "конфликт" между Ак Ордой и Библиотекой уже как противоречие между пророссийским и проамериканским лобби. И это явно не последний конспирологический заброс, направленный на те же цели.

Казахстан сейчас находится на очень сложном этапе своего развития. Важно сохранить стабильность, согласие, безопасность страны, не дать втянуть себя во внешние конфликты, провести демонополизацию управления, создать эффективное взаимодействие власти и населения.

Ответ на то, как государство собирается пройти этот путь, сейчас готовит Касым-Жомарт Токаев и его команда. Источник - nomad.su

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