"Черные" майнеры оказались связаны с Назарбаевым и спикером Нигматулиным

08:10 15.03.2022

"Черные" майнеры оказались связаны с Назарбаевым, Клебановым, Шарипбаевым и Нигматулиным

15.03.2022



Нур-Султан. 15 марта. КазТАГ – "Черные" майнеры оказались связаны с людьми из окружения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и экс-спикера мажилиса Нурлана Нигматулина, передает корреспондент агентства.



"Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Болатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области, также экс-председателем правления АО "Национальная компания "QazaqGaz" Кайратом Шарипбаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области", - сообщили в агентстве по финансовому мониторингу во вторник.



Болат Назарбаев приходится родным братом первому президенту, Клебанов – считается его доверенным лицом, Шарипбаев – является гражданским мужем дочери первого президента – экс-депутата мажилиса Дариги Назарбаевой, а Ерлан Нигматулин приходится родным братом Нурлану Нигматулину.



"В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых мер добровольно прекратили свою деятельность. Они полностью приостановили работу, демонтировали оборудование и вывезли его их мест дислокации. Совместно с заинтересованными государственными органами проводится работа по недопущению вовлечения этого оборудования во вторичный оборот", - добавили в АФМ.