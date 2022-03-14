 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дарига Назарбаева занималась незаконной торговлей оружием, - полковник Карабеков
08:13 15.03.2022

"Подпишешь или посадим" – полковник заявил о давлении со стороны Абиша и схемах Назарбаевой

Астана. 11 марта. КазТАГ – Алена Субботина. Бывший начальник Центра военных представительств министерства обороны Казахстана Мухтар Карабеков и еще несколько ранее занимавших высокие должности военных рассказали, что их вынуждали давать ложные показания и незаконно осудили.

Как заявил Карабеков, в его деле был замешан племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – бывший первый заместителя председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Самат Абиш, который по словам полковника, лично приходил к нему в камеру требовал подписать показания против бывшего министра обороны Имангали Тасмагамбетова.

"Вы господин полковник ведете себя борзо и нагло. Либо подписываете и выходите через два часа на свободу или вас все равно посадим", - привел Карабеков слова Абиша.

Карабеков заявил, что в 2017 году был осужден на четыре года колонии.

Следствие признало его виновным в получении взятки по делу о компании "Казахстан Инжиниринг". Сам военный вину отрицает и пояснил, что вышел к СМИ с целью очистить свое имя.

Также Карабеков заявил, что дочь Нурсултана Назарбаева – экс-депутат мажилиса Дарига Назарбаева оказывала покровительство незаконной схеме, по которой Казахстан выдавал за продукцию собственного производства военное имущество, купленное за рубежом.

Оператором выступал "Казинжиниринг"

"Этот оператор родил еще одного оператора – консорциум "Жасампаз", который объединял несколько таких предприятий в Алматы, Талдыкоргане, Шымкенте, Петропавловске, Кокшетау и в Астане. Они, получив эксклюзивное право поставлять обмундирование, размещали эти заказы в КНР, Узбекистане и Кыргызстане. И это имущество переходило границу в основном в объеме контрабанды. В Казахстане ее выдавали, как сделанную у нас, и передавали в минобороны. Кто за ними стоит? Курировала и крышевала это Дарига Назарбаева", - сказал Карабеков.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kaztag.kz
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