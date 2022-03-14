Штурм Великой Китайской стены..Вашингтон грозит покарать Пекин, - С.Строкань

08:18 15.03.2022 Вашингтон грозит покарать Пекин за неучастие в санкционной войне против России



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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и член политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи в понедельник провели переговоры в Риме, обсудив ситуацию вокруг Украины и ее влияние на региональную и глобальную безопасность. Первая американо-китайская встреча высокого уровня после начала российской "спецоперации" на Украине превратилась в жесткий торг. США выдвинули ультиматум Пекину, грозя покарать его за нежелание свернуть сотрудничество с Россией. В свою очередь, не имея предложения, которое могло бы заставить его пересмотреть свою позицию, Китай не поддается давлению и ведет дипломатическое контрнаступление, требуя от США раскрыть информацию о биолабораториях на Украине.



Встреча высокопоставленных делегаций США и Китая в Риме стала первой попыткой сторон договориться о новых правилах игры, учитывая те перемены, которые произошли в мире после начала российской "спецоперации" на Украине.



Весьма символично, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и член политбюро ЦК Компартии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи ровно год назад, 18 марта 2021 года, уже встречались в Анкоридже (Аляска). Тогда попытка наладить диалог двух сверхдержав с треском провалилась. Участники встречи, на которой американскую сторону представлял также госсекретарь США Энтони Блинкен, а китайскую - глава МИД КНР Ван И, вели разговор на повышенных тонах, обменялись обвинениями и разъехались ни с чем. После этого американская сторона пригрозила продолжить политику санкций против Китая.



Между тем если год назад главным обвиняемым для Вашингтона стал Пекин, которому был предъявлен длинный счет за кибератаки, нарушения прав человека, ситуацию в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе и создание угроз безопасности Тайваню и государствам Индо-Тихоокеанского региона, то спустя год ситуация кардинально изменилась.



После начала боевых действий на Украине угрозой номер один для США и их западных союзников была признана уже Москва, а не Пекин. В связи с этим опробованную на Китае стратегию санкций, но в гораздо большем масштабе администрация США применила к России, введя против нее карательные меры, не имеющие аналогов в истории мировой политики. Неудивительно, что на переговорах в Риме предыдущие раздражители американо-китайских отношений отошли на второй план.



Задачей американской делегации во главе с Джейком Салливаном, в которую вошли представители Совета национальной безопасности и Госдепа США, стало обсуждение возможности лишения России ее главного "китайского козыря" в разворачивающейся войне санкций.



"Стороны обсудят усилия по регулированию конкуренции между двумя странами и воздействие войны России против Украины на региональную и глобальную безопасность",- разъяснила американскую позицию накануне переговоров в Риме официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн, указав на необходимость "поддерживать открытыми каналы коммуникации между Соединенными Штатами и КНР".



В свою очередь, чего ждет Вашингтон от Пекина, рассказал в интервью телеканалу CNN глава американской делегации в Риме Джейк Салливан. "Мы внимательно следим за тем, в какой степени Китай оказывает материальную и экономическую поддержку России. Мы не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери",- предупредил Джейк Салливан. Уйдя от ответа на уточняющий вопрос, о каких мерах против Пекина может идти речь, помощник президента США дал понять, что не намерен обсуждать это публично. "Мы напрямую и конфиденциально доводим до сведения Пекина, что обязательно будут последствия,- многозначительно заметил он и добавил: - Мы не позволим России получить спасательный круг от экономических санкций со стороны любой страны в любой точке мира".



Уже после того, как интервью Джейка Салливана телеканалу CNN вышло в эфир в воскресенье вечером, ведущие американские СМИ со ссылкой на неназванного представителя администрации США сообщили, что Москва якобы обратилась к Пекину за военной помощью, не уточнив, о поставках какой техники или снаряжения идет речь. Взорвавшая информационное пространство новость о возможности китайской военной поддержки России застала китайскую сторону врасплох. "Я впервые об этом слышу",- с недоумением заявил представитель китайского посольства в Вашингтоне.



В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в Пекине в понедельник заявил журналистам, что США "распространяют дезинформацию против Китая по украинскому вопросу, преследуя злонамеренные цели".



Китайский дипломат перевел мяч на поле Вашингтона, призвав США проявить открытость по вопросу биологических лабораторий на территории Украины. По его словам, военно-биологическая деятельность на Украине вызывает обеспокоенность мирового сообщества, учитывая, что в стране были созданы десятки биолабораторий, которые действуют в интересах Минобороны США, инвестировавших в них $200 млн. "Американская сторона всегда рекламировала так называемые открытость и прозрачность. Если эта информация ложная, почему бы не опубликовать подробную информацию, чтобы доказать свою искренность. Почему бы не открыть эти биолаборатории для независимого исследования международными экспертами?" - добавил Чжао Лицзянь.



Ранее китайская сторона неоднократно заявляла, что отношения Москвы и Пекина "прочны, как скала" (определение главы МИД КНР Ван И), а политика санкций против России будет иметь катастрофичные последствия для мировой экономики, включая стабильность глобальных финансов и поставок энергоресурсов (см. "Ъ" от 9 марта).



Однако американо-китайские переговоры в Риме свидетельствуют о том, что давление на Китай, который способен смягчить санкционный удар по России, будет усиливаться.



"Все, что сегодня происходит вокруг России,- это тревожный звонок для Китая. На самом деле теоретически у США и их союзников может найтись немало инструментов, чтобы наказать Пекин, если целенаправленно заняться их поиском. Так, Китай хранит $1 трлн в американских казначейских обязательствах. Если в определенный момент признать, что никаких правил больше нет, то Америка может заморозить и эти активы, как она заморозила активы Центробанка РФ. Кроме того, китайские авиакомпании, как и российские перевозчики, летают на аэробусах и боингах. При необходимости коллективный Запад может приземлить китайскую гражданскую авиацию за несколько недель. Блокада морских коммуникаций и запрет на заход в китайские порты для международных транспортных компаний могли бы поставить Китай перед угрозой энергетического кризиса",- перечисляет возможные угрозы и риски заместитель директора ИМЭМО РАН Александр Ломанов.



Как Пекин изображает из себя главного союзника Москвы в противостоянии с Западом

Впрочем, по словам эксперта, все эти сценарии пока следует рассматривать исключительно гипотетически, учитывая, что меры против Китая могут вызвать такие потрясения, которые мировая экономика просто не выдержит. "Все это станет возможным только в том случае, если администрация президента Байдена в своем давлении на Россию решится пойти ва-банк. Китай же будет и дальше сопротивляться давлению, учитывая, что Вашингтон не может предложить ему ничего, кроме угроз",- резюмирует Александр Ломанов.



Сергей Строкань Источник - kommersant.ru

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