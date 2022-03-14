В Казахстане проанализировали январь. Генпрокурор ответил на вопросы депутатов о протестах в начале года

08:22 15.03.2022 Сегодня генпрокурор Казахстана Берик Асылов выступил в парламенте и рассказал депутатам свою версию январских событий, которые привели к гибели более чем 200 человек. По его словам, конечной целью организаторов протестов был "насильственный захват власти". Однако рассказывать подробности о роли экс-главы Комитета национальной безопасности страны (КНБ) Карима Масимова и трех его замов, которые находятся под арестом, господин Асылов отказался, сославшись на тайну следствия.



Сегодня в парламенте Казахстана выступил генпрокурор страны Берик Асылов. Он подготовил специальный отчет о событиях 2–8 января, когда в стране проходили протесты, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ. В Алматы ситуация переросла в масштабные беспорядки с участием вооруженных людей, де-факто захвативших власть в городе.



"Конечной целью январских акций являлся насильственный захват власти",- заявил, выступая перед депутатами Берик Асылов. Отвечая на депутатский запрос, обнародованный 9 марта от имени депутатской группы "Новый Казахстан", Берик Асылов изложил свою версию событий тех дней. Он констатировал, что протесты прошли в 11 регионах страны, и в них в общей сложности участвовало более 50 тыс. человек.



По версии казахстанских силовиков, условно все происшедшее с 2 по 8 января можно разделить на три этапа. "Была первая волна - это мирные митинги. С ними у полиции не было никаких столкновений. Наоборот, власти дали все возможности провести мирные митинги. Однако затем в ряды митингующих влились разного рода экстремисты, которые повернули протест в радикальное русло,- сказал Берик Асылов.- Из-за их подстрекательств начались первые столкновения. Это вторая волна. На третьей волне присоединились криминальные банды. Начались погромы, поджоги. Этим хаосом воспользовались вооруженные радикалы, устроив точечные атаки по разным объектам. То есть мы увидели сращивание экстремизма, криминала и религиозного радикализма".



Как считают в Генпрокуратуре Казахстана, организаторы действовали по четким планам, координируя свою деятельность через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Часть из них пошла громить магазины и заниматься мародерством. Другие вооруженные группы целенаправленно нападали и захватывали здания акиматов (мэрий), полиции, КНБ, резиденцию президента и другие объекты.



При этом, как заверил господин Асылов, чтобы скрыть следы преступлений после разграблений, участники беспорядков поджигали помещения на первых этажах многоквартирных домов. С той же целью - скрыть свои действия - погромщики якобы уничтожили и около 800 камер видеонаблюдения.



Ответил генпрокурор Казахстана и на один из самых интригующих вопросов: почему полиция и КНБ не смогли помешать погромам в Алматы. "Сдержать такую агрессию силовики не могли из-за многократного перевеса нападавших. Вы видели кадры, когда полицейских и солдат, которым по 18–20 лет, жестоко избивали, издевались над ними. Среди силовиков около 3,5 тыс. раненых, или 80% от всех, получивших травмы в те дни",- сказал Берик Асылов. При этом приказ на применение боевого оружия против нападавших силовики получили лишь 6 января, когда было объявлено о проведении антитеррористической операции. Тогда же в страну начали прибывать миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые взяли под контроль многие важные объекты и высвободили местные ресурсы.



В настоящий момент по поручению президента Казахстана силовые органы занимаются расследованием происшедших событий. По данным Генпрокуратуры, всего возбуждено 3770 уголовных дел. Подавляющее большинство из них находятся в производстве МВД - это убийства, кражи, разбои, хулиганство, хищения оружия.



Антикоррупционная служба Казахстана расследует 234 дела по фактам пыток, которые применялись к задержанным в результате январских событий гражданам. А Комитет национальной безопасности ведет 15 дел по государственной измене, попыткам захвата власти и получению взяток в особо крупном размере.



"По этим делам с санкции суда арестован бывший председатель КНБ Масимов и три его заместителя. Делам КНБ присвоен гриф "совершенно секретно", в связи с чем подробно осветить результаты расследования мы не можем",- сообщил депутатам Берик Асылов. Он уточнил, что пока Генпрокуратура не может дать точную картину происшедшего, включая конечных бенефициаров предполагаемой насильственной смены власти в стране. Что касается тяжести выдвигаемых против Карима Масимова обвинений, то, по словам Берика Асылова, по ним предусмотрено наказание на срок до 17 лет.



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Хотя Генпрокуратура пока не комментирует возможное участие господина Масимова в заговоре с целью насильственного захвата власти, Комитет национальной безопасности выпустил официальный пресс-релиз, в котором есть весьма интересные детали. Например, в нем говорится, что "ведется расследование по факту получения Масимовым в должности председателя КНБ взятки в сумме $2 млн от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов". Сейчас же, как уточнили в ведомстве, эти средства удалось вернуть в Национальный банк Казахстана из Гонконга.



"Глобальное дело о январских событиях разбито на много мелких уголовных по фактам грабежа, краж, применения оружия и так далее,- пояснил "Ъ" казахстанский депутат Айдос Сарым.- Можно по аналогии с тем же делом о взятии Капитолия (в начале 2021 года в США.- "Ъ") предполагать, что скорее всего это будет разговор небыстрый. Тогда было возбуждено около 800 дел, которые только начали рассматривать. В нашем случае, видимо, будет такая же очередность".



По мнению депутата, начала расследуются легкие дела - ограбление магазина, угон машины, потом придет очередь дел, связанных с ответственностью полиции и силовых структур,- оставили аэропорт и здания управлений, пытали задержанных. "И спустя какое-то время придем к какому-то большому пониманию по попыткам захвата власти и госизмене",- полагает господин Сарым.



Александр Константинов, Нур-Султан Источник - kommersant.ru

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