Министерство пропаганды назрело. В России аховый гос-пиар, - Е.Супер

08:31 15.03.2022

Министерство пропаганды назрело

нужно переосмыслить все прошлые подходы к работе с информацией и создать мощную, современную службу

Евгений Супер



Не нравится слово "пропаганда" (хотя почему это?), назовите Министерством информационной политики, хоть Министерством психологической обороны, как угодно. Вопрос создания в России центрального органа, отвечающего за государственную информационную политику, назрел задолго до 24 февраля 2022 года. Теперь он стучит нам в дверь.



До сих пор в этом вопросе у нас полный разброд и шатания, отсутствие целеполагания, ответственных лиц и средств на реализацию. В итоге каждое министерство играет в свою игру в силу своих возможностей и представлений о том как надо. За последние 10 лет только Минобороны смогло выстроить собственную дееспособную информационную службу, у всех остальных полный провал и "девочка дизайнер", которой дали задание "выкладывать что-нибудь". Еще хуже дела обстоят у всевозможных федеральных агентств, которые, не имея соответствующих бюджетов, пытаются слепить из гумуса и палок свою информационную политику, но на выходе получается так, что лучше бы ничего и не делали.



Так не должно быть!



Повторю то, что писал много лет назад. В России должно быть Министерство пропаганды, которые будет отвечать за:



- разработку и актуализацию государственной информационной политики как во внутреннем контуре, так и за ним;



- создание современного мультиязычного контента для нужд государственных служб и СМИ (чтобы снять с других министерств и агентств чужую для них работу – они должны просто получать готовый профессиональный контент для распространения);



- осуществление функций надзора (цензуры) культурного и информационного пространства РФ.



Если у кого-то сейчас волосы встали дыбом от таких тоталитарных полномочий, то спешу успокоить – все перечисленное давно реализуется теми или иными методами и не только в нашей стране. Но у нас все это размазано, размыто, не структурировано и потому совершенно неэффективно. И самое главное – нет ответственного! Нет министра, с которого можно спросить. Мы можем сколько угодно проклинать К.Эрнста или "Газпром медиа", но они не формируют государственную информационную политику, а являются лишь частью этой самой размытой ответственности. А с кого спросить, в конце концов, никто из нас и не знает. Разве это нормально?



Это было не нормально в мирное время, это преступно сейчас. Власти нужно переосмыслить все прошлые подходы к работе с информацией и создать мощную, современную службу с чрезвычайными полномочиями, как минимум, на время проведения войсковой спецоперации. Потому что война на земле закончится в скором времени, а в информационном пространстве – никогда.