ЦИК Туркменистана задерживает публикацию результатов выборов президента. Опять 108% - "за"?

09:20 15.03.2022

Как сообщали ранее российские информагентства со ссылкой на слова председателя Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов Туркменистана Гулмурада Мурадова, результаты выборов президента планировалось объявить 14 марта.



В итоге в этот день, по данным туркменского госинформагентства ТДХ, прошло заседание ЦИК, на котором были обсуждены успехи завершенной "общественно-политической акции". Однако, результаты выборов объявлены не были. ТДХ пишет, что итоги выборов будут обнародованы "в ближайшее время".



По какой причине задерживается публикация результатов выборов, прошедших 12 марта, не уточняется.



Ранее корреспонденты "Хроники Туркменистана" сообщали, что избирателей в селах Лебапского велаята предупредили о том, что проголосовать следует до 14 часов, несмотря на то что официально участки открыты до 19 часов. Требования чиновники из органов местного самоуправления объясняли тем, что они должны успеть подсчитать данные и отправить их в город.