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|Казахстанский Jusan Bank возглавил Нурдаулет Айдосов
10:18 15.03.2022
Назначен новый глава Jusan Bank
15 марта 2022 года Совет Директоров АО "First Heartland Jusan Bank" назначил нового председателя правления Айдосова Нурдаулета Галымовича. Он сменил на этом посту Қайып Айбека Төребекұлы, руководившего банком с 2019 года.
Комментируя новое назначение, председатель Совета директоров г-н Шигео Катсу отметил, что Jusan Bank под руководством Айбека Қайып в кратчайшие сроки добился огромных успехов.
Мы благодарим Айбека Қайып за большой вклад в развитие группы Jusan и желаем ему успехов в новых начинаниях. На должность председателя правления назначается Нурдаулет Айдосов, - отметил г-н Шигео Катсу.
В свою очередь, новый председатель правления выразил благодарность за оказанное доверие.
Для меня это большая честь и высокая ответственность. Уверен, что благодаря нашей профессиональной команде мы справимся с вызовами растущей волатильности на международных рынках.
Нурдаулет Айдосов
Айдосов Нурдаулет Галимович родился в 1987 году.
Имеет три высших образования в сферах финансов и юриспруденции, в том числе степень MBA в Warwick Business School (Великобритания).
Начал профессиональную карьеру в HSBC Bank Kazakhstan, имеет более 14 лет опыта в казахстанских и международных финансовых организациях. С 2019 года до текущего момента занимал должность председателя правления АО "Jusan Invest", совмещая ее с позицией управляющего директора блока Private Banking в Jusan Bank.
Анастасия Московчук