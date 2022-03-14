Сердар победил с 72,97% голосов! Итоги выборов в Туркмении

10:31 15.03.2022

12 марта 2022 года в праздничной обстановке, на высоком организационном и духовном уровне было проведено важное общественно-политическое мероприятие, выборы Президента Туркменистана. В день выборов с 07.00 до 19.00 граждане с правом голоса приняли активное участие в голосовании. По стране из 3.460.080 общего количества зарегистрированных избирателей проголосовало 3.362.052, что составило 97,17%. Об этом сообщает Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов в Туркменистане.



В выборах, проведенных на демократических принципах всего конкурировало 9 кандидатов.



И так, по итогам голосования:



- директор финансово-экономической специализированной средней школы Лебапского велаята Перхат Гуванчгулыевич Бегенджов набрал 2,02%;



- заместитель хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов 7,22%;



- Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов 72,97%;



- главный врач санатория "Awaza" Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, депутат Меджлиса Туркменистана Бердимаммет Ханмамедович Курбанов 2,22%;



- директор хозяйственного общества "Wepaly gurluşyk" Мередов Бабамурат Тиркешович 1,08%;



- проректор по научной работе Туркменского государственного института физической культуры и спорта Хыдыр Какабаевич Нуннаев 11,09%;



- председатель комитета Демократической партии Туркменистана этрапа Сапармурата Туркменбаши Дашогузского велаята Максат Мырадович Одешов 1,15%;



- начальник Санитарно-эпидемиологической службы этрапа Бабадайхан Ахалского велаята Максатмурад Аширгельдыевич Овезгельдыев 1,16%;



- директор Научно-производственного центра "Возобновляемые источники энергии" Туркменского государственного энергетического института Какагельды Атаджанович Сарыев 1,09% голосов.



В соответствии со статьей 76 Избирательного кодекса Туркменистана и на основании постановления Центральной избирательной комиссии от 14 марта 2022 года Заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов набравший 72,97% голосов избирателей признан избранным Президентом Туркменистана.