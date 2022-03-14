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Псаки уверяет, что она "полностью сокрушила" экономику России
11:45 15.03.2022

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы "полностью сокрушили" экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.

"Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику", – сказала она, добавив, что США с союзниками "оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство". Москва, по словам Псаки, "должна определить, как выглядит путь вперед", передает РИА "Новости".

При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США "не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию", передает ТАСС.

Ее попросили прокомментировать, какими именно будут последствия для Пекина, если он начнет помогать Москве в обход американских рестрикций. Псаки отказалась "вдаваться в конкретные подробности", но заявила, что "последствия" будут "значительными". США намерены внимательно следить за шагами Китая в отношении России.

Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела "предсказывать, что произойдет дальше". Однако в Белом доме, по ее словам, "по-прежнему считают", что цена "будет повышаться". Вашингтон "пытается предпринять шаги, чтобы ее снизить и смягчить эффект". Так, отметила Псаки, "стоимость нефти немного снизилась". Власти США продолжат "рассматривать ряд шагов", включая "взаимодействие с крупными производителями нефти" и "ряд мер внутри страны".

Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России "в клочьях". Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.

Источник - ВЗГЛЯД
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