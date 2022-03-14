У Казахстана новые послы: в Туркмении (Тажибаев), Таджикистане (Туреханов), Кубе (Елемесов) и Турции (Сапиев)

13:44 15.03.2022

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о смене послов в Турции, Таджикистане, Туркменистане и на Кубе, передает Zakon.kz.

Еркебулан Сапиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Турецкой Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Туркменистане.



Аскар Тажибаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистане, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Таджикистан.



Валихан Туреханов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Таджикистан.



Андриан Елемесов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Куба.



Сапарбекулы Абзал освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Турецкой Республике, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Албания по совместительству.



Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Канаде Камалдинов Акылбек освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству.



Анастасия Стативкина