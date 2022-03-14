У казберегов Каспия нашли на дне уникальный старинный танкер (фото)

14:07 15.03.2022

Древний затонувший танкер оставят на дне Каспия



Фото - Затопленное примерно в 20 км от Актау судно – одно из двух первых в мире металлических нефтеналивных танкеров. Фото предоставлено Олегом Морозовым



В одном из прошлых номеров "КАРАВАН" писал о том, что актауские дайверы требуют оставить на дне моря затонувший более 100 лет назад корабль – танкер, переделанный в баржу. Дайверы писали письма в акимат и министерство. На днях пришел ответ.



Ответ дайверы получили из областного управления культуры, архивов и документации. Специалисты управления отмечают: затонувший примерно 100 лет назад у берегов полуострова Мангышлак первый в мире металлический нефтеналивной танкер будет включен в предварительный список историко-культурного наследия области.



– Сейчас его историю и происхождение будут изучать специалисты историко-культурного заповедника и музея. А после включат в предварительный список историко-культурного наследия региона. Такие объекты должны охраняться наравне с памятниками истории и культуры. Поэтому нас заверили, что поднимать со дна моря танкер не будут, – рассказал Олег МОРОЗОВ, директор Актауского дайвинг-центра.



Далее планируют провести экспертизу, чтобы установить значимость и степень сохранности объекта, а затем будет определен его статус. Напомним, судно затонуло в 20-е годы прошлого века – во время Гражданской войны. Несмотря на то, что корабль пролежал в морской воде более 100 лет, здесь сохранились части механизмов, носовая часть и корма.



Дайверы надеются, что затопленное судно с уникальной конструкцией и интересной легендой привлечет не только казахстанских, но и зарубежных любителей подводного плавания.



Актау



Автор: Ольга Золотых