 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Русские придут: как Казахстан стал вторым домом для российских олигархов
14:10 15.03.2022

Война между Россией и Украиной когда-нибудь закончится. Санкции останутся. США и Европа запретили российским олигархам вести бизнес в своих странах. Судя по санкциям, введенным после Крыма в 2014 году, запрет будет долгим. "Окном в Европу" могут сделать Казахстан.

Для российского бизнеса Казахстан давно стал домом. На нашу страну приходится половина всех их прямых инвестиций в рамках ЕАЭС. Денежные вливания из России за последние 15 лет составили более 16 миллиарда долларов. Здесь работает более 7,5 тысячи полностью российских и почти 3,5 тысячи совместных предприятий. Реализуются более 100 инвестиционных проектов.

Отрасли, в которых активны российские инвесторы в целом: добыча металлических руд (18,6 процента), финансовые услуги и транспорт (по 13,5 процента), добыча нефти и газа (11,4 процента), торговля (8,8 процента), энергетика (6,5 процента), металлургия (4,6 процента), нефтепереработка (4,2 процента), химия (4 процента).

Корпорация "Лукойл" участвует в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Разрабатывает месторождения Карачаганак, Кумколь, Тенгиз, Королевское. "Роснефть", помимо того, что имеет долю на участке Курмангазы Каспийского шельфа, активно использует транзитный потенциал Казахстана. "Росатом" владеет долями в нескольких крупных уранодобывающих проектов. "Rusal" Олега Дерипаски – половиной угольной компании "Богатырь Комир". "Еврохим" – фосфоритовым бассейном Каратау в Жамбылской области и строит завод по производству удобрений. В Нур-Султане АО "Локомотив курастыру зауыты", по производству тепловозов, наполовину принадлежит ЗАО "Трансмашхолдинг".

"Билайн" – второй крупнейший провайдер сотовой связи – "дочка" "Вымпелкома". Группа "Полиметалл" разрабатывает 2 проекта: месторождение Кызыл в ВКО и Варваринский хаб в Костанайской области. Они обеспечивают треть всего производства компании.

Третий пакет санкций практически перекрывает возможности развития для российского бизнеса. Куда он пойдет? Видимо, в Казахстан. ЕАЭС обеспечивает беспошлинное движение товаров, услуг и капитала. Поэтому страны ЕАЭС являются наиболее комфортными территориями для российских брендов. При этом уровень доходов населения в Казахстане сопоставим с российским и выше уровня жизни в других странах Союза.

В прошлом году Евразийский банк развития представил свой прогноз развития интеграции в рамках ЕАЭС. Он позволяет увидеть основные направления кооперации в среднесрочной перспективе. Сегодня эти перспективы становятся актуальными. Учитывая, что Казахстан уже получил половину инвестиций в рамках Союза, у нас это будет происходить быстрее:

– Отраслевая структура взаимных ПИИ постепенно будет становиться более диверсифицированной: получат развитие розничная торговля, финансовые услуги, автомобилестроение, производство машин и электрооборудования.

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– Сохранится опережающий рост количества greenfield-проектов, обеспечивающих создание предприятий с нуля. Инвесторы заинтересованы в экспансии на новые рынки со своими технологиями и ресурсами. Это будет сопровождаться трансфером технологий и модернизацией экономик получателей ПИИ.

– Активный рост продолжат демонстрировать проекты с небольшими объемами инвестиций (1–5 миллиона долл.), представленные по широкому перечню отраслей. Этому будут способствовать национальные программы поддержки экспорта, развитие цифровых технологий и интеграция рынков.

Иначе говоря, первыми в Казахстан войдут товары российских брендов, а также ритейлеры.

Часть из них уже работает в стране. Так, у ритейлера "Детский мир" в РК около 30 магазинов. Здесь работают "Lamoda", "Wildberries", "Gloria Jeans". Свои магазины открывает сеть "Светофор". Власти ожидают появления еще одного крупного игрока – компании "X5 Retail Group" с брендом "Пятерочка". Компания уже говорила, что она будет работать на нашем рынке.

Торговая экспансия России укладывается в общую тенденцию: с 2017 по 2021 годы экспорт в Казахстан вырос в 1,5 раза, до 17,3 миллиарда тенге. Основными товарами стали черный металл и изделия из него, пластик, древесина, автомобили, железнодорожные вагоны, локомотивы и трамваи. В прошлом году резко увеличился экспорт пшеницы, сахара и кондитерских изделий.

К нам может быть перенесено производство некоторых станков и машин. Санкции, введенные в 2014 году, резкого ограничили трансферт технологий, получило развитие импортозамещение. Однако Россия продолжает оставаться зависимой от западных технологий. По оценкам ООН и Globaleconomy, поставки российских технологий не превышают 1 процента от экспорта РФ, и 46 процентов импорта приходится на оборудование и аппаратуру, еще треть – на интеллектуальные решения. Новые санкции ужесточат это положение.

У Казахстана проблем с получением наукоемкой продукции нет. Поэтому страна может стать некоей транзитной территорией для соседа.

Такая практика для россиян уже давно привычна: тот же ЕАБР считает, что большинство российских ТНК, в том числе находящиеся под контролем государства, часто используют офшоры и другие перевалочные базы для своих инвестиций. В результате масштабы российских инвестиций нигде не учитываются, а реальные их объемы могут превышать данные официальной статистики в 2–3 раза.

В точно таком же трансферте технологий теперь заинтересован и Минск. Санкции против Беларуси менее жесткие, чем антироссийские, но страна также сильно страдает от дефицита высокотехнологичного импорта. Буквально на прошлой неделе на заседании Евразийского межправсовета премьер-министр Беларуси Роман ГОЛОВЧЕНКО призвал членов ЕАЭС переходить к совместному созданию технологий и продуктов для обеспечения технологической независимости в условиях санкций.

– Если раньше мы решали вопросы, больше связанные с обеспечением свободы торговли, движения капитала, рабочей силы, то сейчас есть общее понимание, что надо переходить от снятия барьеров к созданию нового продукта, особенно в нынешних условиях, – отметил премьер РБ. – Все уже осознали, что давление на наши страны будет нарастать.

АЛМАТЫ

Автор: Адил Урманов

Источник - Caravan.kz
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