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|Задержан экс-глава Госкомпрома Кыргызстана Сагынбаев. За "выплату незаконной премии"))
14:24 15.03.2022
Генеральная прокуратура задержала бывшего председателя Государственного комитета промышленности энергетики и недропользования Жыргалбека Сагынбаева. Информации Tazabek подтвердил представитель Генпрокуратуры Сирожиддин Камолидинов.
По его словам, Ж.Сагынбаев был задержан по подозрению в незаконной выплате сотрудникам премий на общую сумму в 5 млн сомов. Статью мы пока назвать не можем, так как обвинение еще предъявлено не было", - пояснили в пресс-службе.
Кроме Ж.Сагынбаева был задержан бывший глава отдела правового обеспечения Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эльдияр Муканов. На данный момент он занимает должность в Министерстве энергетики.
Ж.Сагынбаев и Э.Муканов водворены в ИВС Бишкекского ГУВД. Мера пресечения им будет избрана в течение 48 часов.
Справка:
Жыргалбек Сагынбаев был назначен председателем ГКПЭН 14 октября 2020 года. Затем 21 января 2021 года и.о. президента, спикер ЖК Т.Мамытов подписал указ "О прекращении полномочий премьер-министра КР и правительства КР", а 3 февраля 2021 года указом президента КР С.Жапарова Ж.Сагынбаев был освобожден от исполнения обязанностей председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.