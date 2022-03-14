Как проходила пуштунизация Афганистана, - Хомид Саидов

15:15 15.03.2022 Пуштуны никогда не были и не являются этническим большинством в Афганистане, а статистика неверна.



Почему все попытки создать единый Афганистан потерпели поражение? От чего Афганистан до сих пор остается фрагментарной страной, где практически отсутствуют общие национальные интересы в рамках единого государства, а структура власти сформирована по принципу военных танзимов?



Наш собеседник - Хомид Саидов, политолог, ученый-афгановед. В 1978 по 1989 годы находился в служебной командировке в Афганистане, где занимал различные должности, в том числе был военным советником СССР в Афганистане.



Хомид Саидов

- В Афганистане происходят непростые этнические процессы. Вопрос о национальном большинстве и меньшинстве всегда стоял остро. Пуштуны во все времена претендовали на большинство, но переписи населения здесь так ни разу и не было проведено.



Так на чем основываются их претензии?



- По-моему, все хотят знать правду на этот вопрос, однако, ответ требует научного подхода. Действительно, любое государство создается со стороны одного государствообразующего этноса. С этой точки зрения, действительно, Афганистан был создан пуштунами, но это не сегодняшний Афганистан.



Как было отмечено, в 1747 году, когда Ахмад-шах Дуррани основал Кандагарское ханство его целью был не Афганистан. Он хотел основать пуштунское ханство.



К сожалению, это историческое название на территории современного Пакистана ныне не сохранилось.



Однако мы располагаем данными, что название Афганистан для обозначения определенного государственного образования впервые встречается в иностранных переписках.



Об этом свидетельствует послание лорда Окленда – английского генерал-губернатора Индии в ответ на письмо афганского эмира Шах Шуджа в месяц Джамади юл – аввал 1245 х. (1838 г.), где в отношении территории проживания пуштунов впервые употребляется название "Афганистан".



Тем не менее, до сих пор сложилось ошибочное мнение, что раз Афганистан создали пуштуны, они и являются этническим большинством. Нет сомнения в том, что политическая власть существует на современной территории Афганистана на протяжении более чем одного века.

Мы располагаем многочисленными историческими фактами, что, как ни парадоксально, они никогда не были и не являются этническим большинством в этой стране. Все так называемые пуштунские регионы исторически были таджикскими. Даже в наше время в них пуштуны не составляют большинство.



- То есть можно сказать, что таджики составляют этническое большинство в этой стране?



- Чтобы определить соотношение этнического большинства и меньшинства необходимо провести всеобщую перепись населения, однако в Афганистане перепись населения никогда не проводилась. Пуштунов всегда голословно насчитывали 7-8 млн человек, но есть и другой факт, который мы хорошо знаем: 3 миллиона из них - это свободные пограничные пуштунские кочевые племена (СППКП).



Они никогда не считали себя подданными Афганистана. Если они проводят лето в Афганистане, то зимуют в Пакистане, или наоборот.



У большинства из них нет представления о свидетельстве о рождении или документе, удостоверяющего их личность. Соответственно, пуштунов в Афганистане во все времена было от 4 до 5 млн человек.

Приведу еще один факт: если пуштуны составляли большинство, то почему дари был официальным языком страны на протяжении всей истории этой страны? Более того, государственным языком пуштунского ханства, который хотел установить Ахмад-шах Дуррани в Кандагаре был тоже дари.



- Можете ли вы описать географию таджиков Афганистана?



- Начиная с ХII века, пуштуны начали проникать на территорию центральной, западной и северо-восточной части нынешнего Афганистана с восточной стороны от линии Дюранда. С этого времени началась ассимиляция народов.



Тем не менее, даже сейчас в Гардезе, столице провинции Пактика, живет большая диаспора таджиков (тоджикони фурмули), но Пактика, однако, считается моноэтнической пуштунской провинцией.



Многочисленные таджики и арабы живут в Джелалабаде (административный центр провинции Нангархар). В Мехтарламе, центре провинции Лагман и его окрестностях, также живут таджики и большая этническая группа ормури (до 30 тыс.), которые также являются потомками этнических таджиков, что сегодня доказали этнологи.

А в центре Кандагара, это я заметил будучи там в служебной командировке, живет большое количество кызылбашей, полностью потерявших свою этническую идентичность и самоопределение, но они также происходят по линии языка дари, как и таджики. Так можно сказать и о народности "бараки", принадлежность к таджикам которой также доказана исследователями.



Это лишь несколько примеров мест, которые я лично посетил и их называют пуштунскими.



Не вижу необходимости говорить об этнической принадлежности жителей Герата, Панджшера, Балха, Бадахшана, Баглана и других северных и восточных территорий. Самое главное – это Кабул, который всегда был и остается таджикским городом.

Мне бы хотелось рассказать еще об одном факте. В 1977 году в Афганистане была предпринята попытка провести перепись населения. Я хочу рассказать вам историю тех дней. Хотя статистические данные по вопросу общего количества населения Афганистана дают нам неправильную картину, тем не менее, на основе этих данных можно относительно реконструировать этнодемографическую реальность в этой стране.



Основная функция по ее проведению была возложена на Центральное статистическое управление (ЦСУ) (его главой был Абдулкарим Хакими, пуштунец по национальности).



В организации этой переписи, наряду с индийскими и русскими советниками, в качестве одного из главным действующих лиц, участвовал и гражданин Таджикистана Фарход Алиакбаров.



Перепись населения проводилась по методике неполного статистического расчета, где за основу берется одна область, потом уточняется территория этой области, затем определяется пять основных отраслей занятия населения области, после чего подсчитывают общую численность населения области и разделяют на цифру пять и т. д.



По такой методике можно получить до 80% правильной информации о структуре населения, этнолингвистическому составу и занятости.



Вторым главным госорганом в переписи было Министерство планирования Афганистана, министром которого был Алиахмад Хуррам, таджик по национальности.



Перепись началась с востока страны (машрики), провинции компактного проживания пуштунов Нангархар, Лагман, Кунар и таких городов и населенных пунктов, как Шеваки, Кома, Сурхруд, Джалалабад и др. По результатам переписи было установлено: пуштуны на востоке страны, который определяется, как основное их место проживания, составляли всего 35% (этот факт был зафиксирован в специальной статистической карточке). Из них 10% отмечали, что они пуштуны, но не знают язык пушту и говорят на дари.

По итогам этого подсчета произошел серьезный скандал между руководителями двух госорганов, итогом которого стало то, что в результате организованного террора со стороны пуштунских националистов 16 октября 1977 года был убит министр планирования Афганистана Алиахмад Хуррам, после чего перепись населения была приостановлена. А руководитель ЦСУ, после апрельской революции (1978 г.), был отправлен в тюрьму Пули Чархи.



Частично эта работа была возобновлена в ноябре 1979 г., во время правления Хафизуллы Амина.



Как в Афганистане пуштунов считали

- Но ведь и Советский Союз, и Соединенные Штаты имели возможность провести перепись населения, но почему они не сделали этого?



- Пуштуны в Афганистане всегда были меньшинством. Почему они вообще не хотят, чтобы линия Дюрранда была признана официальной границей с Пакистаном? Основная причина в том, что пуштунов, в экстренных случаях, можно привести из Пакистана и внести в ту самую перепись, о которой мы упоминали.



По этому вопросу у меня имеется пример. В апреле 1978 года в Афганистане произошла Апрельская революция.



Расскажу случай из собственных воспоминаний.



Хафизулла Амин пришел к власти в результате переворота в сентябре 1979 года. Амин был ярым пуштунским националистом. Он пытался доказать, что пуштуны составляют большинство, и был озабочен этим вопросом больше предшественников.



"Мы уничтожим феодалов и помещиков, численность, которых превышает чуть больше ста тысяч человек, и за 18 месяцев построим социализм, поэтому необходимо принять новую конституцию", - говорил он.

В связи с этим перепись населения возобновилась. В ноябре 1978 года в качестве консультанта министерства обороны Демократической Республики Афганистан, я отправился с группой советских военных советников в провинции Пактия и Пактика для обеспечения безопасности этого политического мероприятия. Мы наблюдали за ситуацией на месте.



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Когда началась перепись, линия Дюрранда вдруг оказалась полностью открытой. Было замечено, как толпы кочевников шли в провинции Пактия и Пактика и во всех провинциях появились их шатры.



По имеющимся у нас данным, в провинции Пактии к тому времени проживало 250 тысяч человек. Но проведенная перепись показала, что жителей около 400 тысяч.



Когда мы сравнили наши данные со статистическими данными переписи, число пуштунов превысило 150 тысяч. То же самое произошло в провинции Пактика, и не исключено, что и в других пограничных провинциях.



В результате бурных дискуссий в советском посольстве в Афганистане разговор дошел до высших советских руководителей. Однако результат не изменился. К сожалению, эта тенденция была поддержана со стороны советских советников.



- Почему? Какова была цель Советского Союза?



- Можно обозначить многие причины. Скажу, что мы много видели подобных ситуаций, критиковали такой подход, но ничего невозможно было сделать, поскольку Советскому Союзу при любом раскладе необходимо было сохранить Афганистан под своим влиянием.



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С другой стороны, в то время США хотели включить Афганистан и Пакистан в состав подконтрольных им военных организаций, таких как СЕНТО и СЕАТО.



Союзу было необходимо создать проблемы между Афганистаном и Пакистаном, чтобы не допустить их вступления в эти организации.



Еще одним фактором было наличие политической власти пуштунов. Естественно, пуштуны лоббировали, не давали возможности Советскому Союзу игнорировать свои национальные интересы и обеспечили пуштунское господство в Афганистане.



Поклонник "Великого Пуштунистана" Хрущев Никита Сергеевич

- Почему дискуссия о пуштунах и пуштунизме не была такой горячей до прихода Давудхана к власти?



- Не углубляясь в историю, нужно отметить, что в новейшее время пуштунизм или пуштуноцентризм больше проявил себя при правлении Мохаммада Давудхана.



Давуд думал о проекте "Великий Паштунистан". Эта идея не давала покоя Мохаммаду Давуду, поэтому развивая отношения с Советским Союзом, он постоянно просил о поддержке в его создании.



Идея Пуштунистана позволяла Давуду приобрести политический авторитет в качестве национального лидера и укрепить свою власть.



- Пуштунистан, о котором мечтал Давудхан, имел целью объединить пуштунов по обе стороны линии Дюранда?



- Да. Отсюда пуштуны серьезно отнеслись к линии Дюранда. В состав Паштунистана также предусматривалось включение пуштунов пакистанских провинций Вазиристан и Хайбер-Пуштунхо и др., и Давуд просил помощи Союза в этом вопросе.



Когда в 1960 году советский лидер Никита Хрущев совершил поездку в Афганистан, главным лозунгом, провозглашенным Хрущевым, было побуждение Захир-шаха к созданию "Великого Пуштунистана". Хрущев полностью поддерживал Давуда в этом вопросе и был, можно сказать, поклонником этой идеи.



- Можно ли сказать, что Россия и сегодня продолжает идти по советскому пути в отношении пуштунов?



- На самом деле так и происходит. РФ проявляет большую симпатию к нынешним талибам, состоящим в основном из пуштунов. В этом плане, возможно, это и разумная политика со стороны России, поскольку в международных отношениях каждое государство действует исходя из своих собственных национальных интересов. В этом вопросе, как мы видим, Республика Таджикистан, как суверенное государство, имеет свой специфический подход.



По существу, Исламский Эмират Афганистан - это пуштунская власть над другими народами Афганистана. Со стороны некоторых государств де-факто существует признание нового режима. К сожалению, РФ входит в число этих государств.

Не вдаваясь в подробности, хочу отметить, что современная непуштунская политическая элита формулу раздела власти в Афганистане видит следующим образом: т. к. пуштуны в Афганистане составляют одну третью часть населения этой страны, две трети части власти должны принадлежать не пуштунам.



"Пуштуны не признают другие нации"

- И не только русские, но и американцы делали ставку на пуштунов и даже поддерживали открытым и скрытым образом пуштуноцентризм в этой стране. В чем причина того, что великие державы не сделали ставку на таджиков?



- Здесь мы имеем дело со специфическими особенностями формирования общественного мнения относительно таджиков: создалось мнение, что таджики являются меньшинством и пришельцами. Самый популярный мировоззренческий стереотип в пуштунском понимании это то, что таджики в Афганистане - это "пришельцы" или "захватчики" (мардумони туходжуми).



Историки Афганистана всегда избегали признавать их важность. Написанная история Афганистана внушает всем державам видение, что, если вы хотите что-то сделать в Афганистане, вы должны положиться на пуштунов, потому что пуштуны в этой стране являются государствообразующим этносом.

Когда к власти пришел Хабибулла Калакани, известный как Бачаи Сакко (Сын Водоноса), это было серьезным таджикским движением в Афганистане.



Эти политические потрясения вынудили Советский Союз в 1929 году быстрее образовать Социалистическую Республику Таджикистан.



- Почему так случилось? Советский Союз почувствовал угрозу в приходе таджиков к власти в Афганистане?



- Это действие было направлено на то, чтобы убедить нас – таджиков с этой стороны Амударьи, что мы - отдельное государство. Советы уточнили наши границы и дали знать, чтобы мы не имели дело с таджиками той стороны реки Пянджа.



- Могут ли вышеперечисленные факторы являться причиной этнических конфликтов в Афганистане?



- Афганистан – страна национальных меньшинств. Если брать в расчет четыре основных государствообразующих народа, то, начиная с 1747 года, пуштуны всегда стремились к монополии на власть, и это приводило и приводит до сих пор к серьезным этническим разногласиям.



Пуштуны не признают другие нации. Если рассматривать историю их правления, то другим нациям отводилось очень мало места на уровне руководства. Они назначали пару таджиков в правительстве, а хазарейцев и узбеков вообще игнорировали.



Таджики были в основном цивилизованными людьми, занимавшимися наукой, культурой и торговлей. Пуштуны, находясь в авангарде политической и военной мощи, продолжали вести войну и вести кочевой образ жизни. Отсюда же и усиление этнических разногласий.

Только в отношениях между пуштунами и таджиками было меньше антагонизма, потому что эти два народа более ассимилированы. При этом пуштуны всегда конфликтовали с другими этническими группами, такими как хазарейцы, узбеки, нуристанцы и др.



- Но борьба за власть шла в основном между таджиками и пуштунами?



- Споры были разные. Вы знаете, как нуристанцы стали мусульманами? Амир Абдурахманхан отправился в Нуристан, где люди были язычниками, убил множество из них, а остальных заставил принять ислам.



В своей книге он с гордостью пишет: "В Нуристане создал минарет из голов шести тысяч нуристанцев".



Точно так же много раз происходила резня хазарейцев со стороны пуштунских правителей. Такое отношение никогда не позволяло установить дружеские связи между народами и создать единый Афганистан. Источник - asiaplustj.info

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