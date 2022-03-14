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Нарушителей запрета на вывоз валюты в Казахстане будут серьезно наказывать
18:27 15.03.2022

За нарушение запрета на вывоз валюты грозит ответственность
ответственность за вывоз валюты и золота Фото: pixabay
В связи с введенными ограничениями по вывозу иностранной валюты и золотых слитков в Комитете государственных доходов МФ РК предупредили об ответственности за нарушение этого запрета, сообщает Zakon.kz.
Для недопущения задержек при переходе государственной границы рекомендуется заранее рассчитать на день выезда имеющуюся при себе (в багаже) сумму наличных денег.
Комитет госдоходов МФ РК
Наличные деньги и денежные инструменты в иностранный валюте не должны превышать в эквиваленте 10 тыс. долларов США по курсу Нацбанка.

Кроме того, нельзя иметь при себе (в багаже) золотые слитки аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционные монеты из золота ALTYN BARYS и из серебра KÚMIS BARYS, выпускаемые Национальным банком РК, а также аффинированное золото свыше 100 грамм.

В КГД отметили, что в случае выявления нарушения запрета лица будут привлечены к административной или уголовной ответственности.

В случае привлечения физических лиц к административной ответственности налагается штраф в размере 15 МРП (45,9 тыс. тенге). Также по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства.
Комитет госдоходов
Накануне президент Казахстана подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", которым введен запрет на вывоз из Казахстана иностранной валюты, золотых слитков и монет.

Новость по теме

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Лариса Черненко

Источник - Zakon.kz
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